Con la celebración del Día de Acción de Gracias comienza una temporada de festejos en los que la comida y las bebidas alcohólicas están muy presentes en muchas de las actividades en las que participamos. Así, con el entusiasmo de las fiestas y los antojos de temporada -como el cuerito y la morcilla, el lechón asado y los pasteles, el arroz con gandules, el coquito y el tembleque-, muchos nos damos permiso para disfrutarlos sin control, sin pensar en las consecuencias. Después de todo, estamos acostumbrados a pensar que “un gusto al año no hace daño”.

Sin embargo, los excesos en los que incurrimos con la comida y la bebida tienen consecuencias. Desde aumento del colesterol malo, hipertensión y acidez estomacal, hasta descontrol de azúcar en sangre, reflujo y gastritis, por mencionar algunas. Además de aumento de peso que, a principios del próximo año, se luchará por perder.

Una situación que, incluso, puede causar estados de ánimo depresivos, afectar la autoestima y sentimientos de culpa por haber caído en una espiral de comilonas, advierte el psicólogo clínico Alfonso Martínez Taboas, profesor adjunto de la Universidad Interamericana, quien menciona que el Manual DSM-5 (Manual diagnóstico de los trastornos mentales publicado por la American Psychiatric Association), identifica los atracones de comida (“binge-eating”) como un diagnóstico psiquiátrico.

De hecho, se trata de un trastorno alimentario que se caracteriza por periodos de ingesta voraz, similar a los observados en los casos de bulimia nerviosa, pero sin que posteriormente se ejerzan conductas compensatorias, como vomitar, abuso de laxantes u otros fármacos, ayuno y ejercicio físico excesivo, señalan desde Mayo Clinic.

Y aunque no todos los que se exceden en la comida caen en atracones, algunas personas pueden estar más en riesgo. Según el doctor Martínez, los episodios de comer compulsivamente se consideran atracones si se dan dos criterios principales: la ingesta en poco tiempo (unas dos horas) de una cantidad de comida excesiva y la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. “La persona pierde totalmente el control y, aunque se siente llena, sigue comiendo”.

“(Según DMS-5) los episodios de atracones se asocian a tres o más de los siguientes criterios: comer más rápidamente de lo normal; comer hasta sentirse desagradablemente lleno; comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente y comer solo (o a escondidas) debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ha servido y finalmente, sentirse a disgusto o avergonzado consigo mismo (por no tener el control)”, explica el doctor Martínez, quien destaca que eso puede lesionar la autoestima de la persona.

Otro criterio que usa el DSM-5 para definir lo que es un atracón de comida es si éste se produce, en promedio, una vez a la semana por tres meses. “Pero aún si no cumples con el criterio y lo haces de vez en cuando, estás poniendo en riesgo tu salud física y, posiblemente, la emocional también”, agrega el psicólogo clínico, quien recomienda que si sientes que no tienes control a la hora de comer, te sientes mal porque no pudiste parar y pasa más de una vez, debes buscar ayuda profesional.

“En Puerto Rico nos damos permiso en Navidades para ser lenientes con la comida. Y eso está bien, yo creo que medio mundo lo hace. Pero si se repite y te afecta, pues entonces puede convertirse en un problema”, advierte el doctor Martínez.

El valor que le damos a las comidas en Navidades

La realidad es que casi todos podemos caer en comer excesivamente en algunas ocasiones. Es cuando nos servimos una segunda porción de comida, repetimos los postres o brindamos más de la cuenta con la copita de champán. Algo que pasa muy a menudo porque, culturalmente, nuestras celebraciones casi siempre se gestan alrededor de la comida y la bebida.

A esto se suma que, por lo general, son comidas que no se hacen el resto del año “y eso puede ocasionar que se le añada un valor adicional”, señala la licenciada en nutrición Carmen Nevárez Alonso, profesora de la Universidad de Puerto Rico.

Es cuando muchos dicen “esto no me lo como todos los días, así que lo voy a aprovechar” y aunque eso no está mal, la nutricionista señala que “el detalle está en cómo se vive la temporada navideña y si se visualiza como una época donde no queda más remedio que aumentar de peso o, por el contrario, se piensa que vamos a disfrutar de todo, pero con control”.

“Eso es una decisión muy individual. Yo decido lo que quiero hacer, por lo tanto, puedo seguir disfrutando del pastel, del coquito, lechón, arroz con gandules, arroz con dulce y del tembleque, pero desde una perspectiva diferente, comer de todo, pero en cantidades controladas”, señala la también nutricionista del Comité Olímpico de Puerto Rico.

En cambio, se comete el error de consumir más calorías de las que el cuerpo necesita. Por ejemplo, se come todo lo que está disponible en la mesa de alimentos; se toman muchas bebidas (con o sin alcohol) que contienen muchas calorías “huecas” que no proveen ningún nutriente al cuerpo. Otro mal hábito es no comer durante todo el día para comer en la fiesta, lo que provoca que llegues con hambre y no tengas control de qué comer y qué no, advierte la licenciada Nevárez.

“Cuando llegamos a una actividad se toma una de dos decisiones. Una es cuando dices ‘bueno, había mucha comida, qué remedio’ o ‘me sirvieron (mucha comida)’. Cuando haces eso, cedes o traspasas a otros la decisión de lo que vas a comer y cuánta cantidad. No pones ningún tipo de control o restricción y les dejas el control a ellos. La otra decisión es ‘yo voy a controlar lo que me voy a comer’. Así, dependiendo de la decisión que yo tome, así va a ser mi comportamiento”, propone la nutricionista.

No obstante, no hay razón para renunciar a nuestra rica gastronomía en estas celebraciones. Y si te extralimitas un día, al otro sabes que debes tomar ciertas medidas para mitigar los excesos del día anterior. Por ejemplo, volver a una dieta balanceada o restringir ciertos alimentos, además de hacer ejercicios. Pero si no lo haces, puedes caer en un círculo vicioso que va a afectar a tu salud física y emocional.

“Si pierdes la motivación o el sentido de lo que hacías antes y no te importa, puedes caer en atracones porque no quieres pensar en tú realidad, estás tomando una mala decisión. Si llegas a esa actitud, pierdes de vista la meta inicial (de mantener una alimentación saludable) y el enfoque. Si eso pasa, entramos en conductas o patrones mentales porque hay una relación muy estrecha entre conducta alimentaria y tu situación mental”, explica Nevárez, tras resaltar la importancia de reconocer la situación y buscar ayuda.

Así, luego de hacer la intervención psicológica adecuada, es importante comenzar a auscultar qué intervención nutricional se debe utilizar. Pero se debe entender, agrega la dietista, que cada caso es único y se debe trabajar de forma interdisciplinaria para lograr una recuperación a largo plazo.

Si estás en tratamiento para bajar de peso

Desde hace meses son muchos los que han comenzado a usar tratamientos inyectados para la pérdida rápida de peso corporal. Entre ellos, Zepbound, Ozempic, Saxenda y Wegovy, fármacos inyectables que han probado ser muy efectivos.

“Uno de los efectos que tienen es que disminuye el apetito y hace sentir a la persona más llena. Si aun así, la persona se da un atracón, se va a sentir miserable”, advierte la especialista en medicina interna y endocrinología Myriam Allende.

Por eso, las personas que estén en tratamiento con uno de estos medicamentos deben seguir con el mismo patrón de comer con moderación. Si no lo hacen, la endocrinóloga resalta que puede causar náuseas, vómito y malestar.

“Se va a sentir muy mal porque ya de por sí tienen un medicamento en el cuerpo que lo hace rechazar el alimento, Es un medicamento que ralentiza el tránsito de los alimentos por el intestino y si la persona se atiborra de comida lo que puede pasar es que se sienta mal”, agrega la doctora Allende, quien destaca que los pacientes bajan de peso rápido por eso mismo. “En estos días hay mucha presión para comer. No es cuestión de hambre, ya es algo cultural y todo mucho come y bebe de más”, advierte.

Algunas señales

La mayoría de las personas que tienen un trastorno por atracones tienen sobrepeso o son obesas. Los signos y los síntomas conductuales y emocionales incluyen los siguientes, según publica Clínica Mayo:

♦ Comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un lapso de tiempo específico, por ejemplo, durante un período de dos horas

♦ Sentir que tu conducta alimentaria está fuera de control

♦ Comer incluso cuando estás satisfecho o no tienes apetito

♦ Comer rápidamente durante los episodios de atracones

♦ Comer hasta sentirte demasiado lleno

♦ Comer frecuentemente solo o a escondidas

♦ Sentirte deprimido, enojado, avergonzado, culpable o molesto en relación con tus hábitos de alimentación

♦ Hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin bajar de peso

Factores de riesgo

♦ Antecedentes familiares. Tienes mucha más probabilidad de tener un trastorno de la alimentación si tus padres o hermanos tienen (o tuvieron) un trastorno de la alimentación. Esto podría indicar que los genes heredados aumentan el riesgo de que se manifieste un trastorno de la alimentación.

♦ Problemas psicológicos. La mayoría de las personas que tienen trastorno por atracones tienen una mirada negativa de ellas mismas y de sus habilidades y logros. Los desencadenantes de los atracones pueden incluir el estrés, una mala imagen corporal propia, los alimentos y el aburrimiento.

♦ Dietas. Muchas personas con trastorno por atracones tienen antecedentes de haber hecho dietas; en algunos casos, los antecedentes de dietas datan incluso de la niñez. Hacer dietas o restringir las calorías durante el día puede provocar una necesidad de comer en exceso, especialmente si tienes baja autoestima y síntomas de depresión.

♦ Edad. Si bien el trastorno por atracones puede presentarse a cualquier edad, por lo general comienza en los últimos años de la adolescencia o poco después de cumplir los 20.