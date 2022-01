Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No he tenido la suerte de visitar Bulgaria y escribo suerte porque me dicen que es un país hermoso que no tiene que envidiarle nada a otro. Me cuentan que los hombres son guapísimos y las mujeres también. Y de eso doy fe pues fue precisamente por una chica de Bulgaria que mi ex novio italiano Francesco me dejó. Pero soy justa y no me ensañaré con el país por culpa de una de sus habitantes.