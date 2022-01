Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Era todo un Adonis, el perfecto dios griego. Guapo, alto, con una mirada apasionada, cuerpo atlético y una boca que inspiraba puro deseo. Su familia era muy atractiva, buena señal para cuando tuviéramos nuestros hijos. Todo estuvo muy bien hasta que me enfermé. No recibí el más mínimo detalle ni la menor muestra de apoyo ni compasión. Curiosamente, estamos en la búsqueda de la pareja perfecta, que no tenga ni una pizca de tara genética, para tener los hijos perfectos, con el hombre perfecto, en la casa perfecta. Nos enfocamos en los defectos que se ven a simple vista; pero, ¿hemos analizado la tara emocional?