Las fantasías sexuales son una imagen mental que creamos de situaciones que producen excitación sexual o algún tipo de sensación placentera. Estas podrían ser de vivencias del pasado o simplemente creadas por tu imaginación.

Las fantasías han sido estigmatizadas, castigadas y relacionadas directamente a la pornografía. Y sí, lo que vemos en la pornografía podría representar los deseos reprimidos de muchos, pero también está muy lejos de lo los deseos sexuales de muchas personas en la vida real.

El órgano sexual más importante del cuerpo es el cerebro. Es por esto que fantasear es casi inevitable. Se estima que el 99% de los seres humanos tienen fantasías sexuales a lo largo de su vida y el contexto de estas imágenes puede cambiar. Los más jóvenes suelen fantasear con escenarios más tradicionales o pasionales, mientras que más adelante, cuando hay cierta madurez y libertad sexual, las personas (o parejas) buscan romper con la rutina de la relación y comienzan a coquetear con eventos sexuales no-monógamos, sexo múltiple o novedades.

¿Por qué fantaseamos?

Fantaseamos para escapar de la realidad, para sentir excitación, para bloquear distracciones durante el sexo, llenar ciertos vacíos sexuales, para sentirnos sexualmente seguros o también, aunque no es la razón más común, cuando se busca lograr la excitación en los casos en los que no te sientes atraído romática o físicamente de la persona con la que estás teniendo sexo.

¿Cuáles son las razones por las que se interesa actuar sobre las fantasías sexuales?

Cada persona tiene razones individuales para aceptar que, aún cuando estos pensamientos provocan sensaciones placenteras, no quieren llevar a la realidad estos actos. Esto puede ser porque es físicamente imposible, es ilegal, es inconsistente con nuestros valores morales o religiosos, puede ser peligroso o simplemente porque no les interesa y punto.

Las fantasías sexuales más comunes

Pocas veces fantaseamos con escenarios tradicionales o convencionales porque de eso tratan las fantasías, de salir de la realidad.

1. Sexo múltiple: la ilusión de tener sexo con tres o más personas es la más popular.

2. BDSM: es un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas cuyas siglas significan: Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo. Estas suelen asociarse a fantasías que incorporan las ataduras, elementos de restricción como las sogas, esposas, vendaje en los ojos o también donde hay algún rol de poder.

3. Sexo con una persona diferente a tu pareja o desconocida.

4. Actividades novedosas o aventureras: Aquellas que te permiten hacer algo que no se ha puesto en práctica anteriormente. Estas pueden ser tener sexo en espacios públicos, ver pornografía con tu pareja, incorporar juguetes sexuales, o sexo inesperado.

5. Sexo anal: en parte al tabú que aún persiste en nuestra sociedad, el sexo anal continúa siendo una de las más comunes en las encuestas y no es exclusiva de un género en particular. Hombres heterosexuales y mujeres suelen desarrollarlas con frecuencia.

6. Masaje sexual: el erotismo, la pasión y el romance que hay detrás de la acción, hace que los masajes con “finales felices” sean una fantasía muy popular.

Tips para ayudarte a romper el hielo y comenzar la conversación

Aunque no siempre queremos traer a la realidad nuestros sueños más eróticos, en muchas ocasiones sí. Integrar nuevas prácticas, experiencias y personalidades a las relaciones sexuales pueden ser el ingrediente necesario para mantener viva la pasión, sobretodo en relaciones a largo plazo.

La rutina, la monotonía y la falta de creatividad son los enemigos de una vida sexual placentera. Así que, si queremos continuar o volver a disfrutar del sexo con la persona que amamos, echarle un poco de pique puede ayudarlos.

1. Ve poco a poco. Estas conversaciones pueden ser sensibles para algunas personas. Es importante que en la relación exista un ambiente de confianza e intimidad que contribuya a una conversación saludable.

2. Piensa primero en cómo le vas a presentar la idea, de modo que tu pareja se sienta validada en todo momento y que sepa que su rol en la nueva experiencia deseada es parte integral. Puedes observar cómo reacciona cuando ven alguna escena sexual en una novela o película. Si ves que se siente cómoda, que se acerca a ti o se manifiesta con cierta excitación, puede ayudarte a decidir qué idea comunicarle.

3. No te tires de pecho. Comienza con las fantasías sexuales que crees que tu pareja estaría más dispuesta a compartir contigo según lo que conoces de ella o él. Recuerda que ambos deben consentir y disfrutar el acto. Esto es de ambos y no de uno solo.

4. Escoge el momento y el lugar cuidadosamente. El “timing” lo es todo. Ambos deben estar en un buen estado de ánimo, sin interrupciones y sin presiones. Esta es una conversación que debe tener el propósito de conocerse mejor y poder comunicar saludablemente lo que desean.

5. Si tu pareja acepta, es necesario que definan claramente los acuerdos, los límites de cada uno y que se respeten en todo momento.

6. Escucha atentamente la respuesta de tu pareja. Debes saber que tal vez no vas a tener un sí de su parte y lo debes aceptar. Pero, independientemente de una respuesta positiva o negativa, esta es una oportunidad para continuar haciendo las preguntas necesarias que ayuden a entender porque no o porque sí.

Este tipo de conversaciones puede ser incómoda para muchas parejas que no acostumbrar a hablar de sexo. A través del autoconocimiento y una buena comunicación podemos elevar la calidad de nuestras relaciones sexuales y comenzar una nueva faceta sexual aun cuando lleven muchos años de relación.

Poder compartir y comunicar nuestras intimidades sin sentirnos juzgados, permite desarrollar una apertura y confianza que fortalece la relación. El hablar abiertamente de estas intimidades puede servir como gasolina para la relación sexual sin ni siquiera tocarse.

