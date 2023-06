La falta de deseo sexual es la complicación sexual más común entre las mujeres de 35 años o más en relaciones de parejas a largo plazo.

Siempre se creía que el deseo sexual era igual en hombres y mujeres, pero no fue hasta finales de la década de los 90 que el doctor John Bancroft y el doctor Erick Janssen, del Kinsey Institute, instituto de la Universidad de Indiana dedicado a la investigación sobre sexo, género y reproducción, que desarrollaron un nuevo modelo de respuesta sexual.

Este modelo refleja la idea que la respuesta sexual varía de persona a persona y que este responde a particularidades de cada situación sexual y factores psicológicos, historia, contexto y salud, entre otros.

¿Qué quiere decir esto? Que el deseo sexual es un proceso mental más que genital. Pero, para que ese proceso mental provoque una excitación genital, depende fuertemente de dos factores: la presencia de estímulos que tu cerebro procesa como sexualmente positivos (aceleradores) y la ausencia de todo lo que podría interferir con este (frenos). O sea, todo aquello que lo frene.

Cuando pensamos en deseo sexual, creemos que viene solo, espontáneamente y que de solo ver a nuestra pareja, besarla o rozar piel con piel, vamos a tener ganas de tener sexo inmediatamente. Y sí, este deseo sexual espontáneo es una de las formas saludables de experimentar el deseo sexual, pero no la única.

También hay personas con un deseo sexual responsivo que, a diferencia del espontáneo que llega rápido y “de la nada”, este responde al placer y a los estímulos sexualmente positivos más lento. Por esta razón es que, cuando dejamos de tener un deseo sexual espontáneo como probablemente sucedía al principio de la relación, creemos que algo malo pasa con nuestro cuerpo. Pero no, es que simplemente tienes un deseo sexual responsivo y no has descubierto qué estímulos necesitas para despertar el deseo sexual o cuáles son aquellos que quitan las ganas.

¿Qué son los “aceleradores” del deseo sexual?

Los aceleradores del deseo sexual es el nombre coloquial para lo que se conoce como el “Sistema de Excitación Sexual”. Estos se encargan de recoger toda la información sexualmente relevante que está en en el ambiente: lo que ves que ves, escuchas, hueles, tocas, pruebas, piensas, crees, imaginas o sientes.

El olor de tu pareja, ver o leer una novela erótica, saber que nadie va a entrar al cuarto a mitad de la noche, el placer de las caricias y muchas otras. La combinación de aceleradores se juntan y comienzan a activar a tu mente, enviándole una señal a tus genitales.

Mientras tanto, los frenos, que es el “Sistema de Inhibición Sexual”, recoge todas las señales que detienen cualquier motivación sexual: las discusiones de pareja, el cansancio, molestias físicas, medicamentos, falta de confianza, problemas económicos, culpas, baja autoestima, traumas, uso y abuso de drogas o alcohol, y más.

La mayoría de las personas que batallan con cualquier aspecto de su respuesta sexual como el placer, deseo, excitación u orgasmo, usualmente no es por la falta de estimulación adecuada o pocos “aceleradores”, sino, por demasiadas estimulación de los “frenos”.

¿Por qué es importante saber esto?

Porque muchas personas que están faltas de deseo sexual creen que hay un problema hormonal o “algo malo” pasa con ellas. Y no. En la gran mayoría de los casos la falta de interés está asociado a situaciones individuales y el conjunto de circunstancias que nos afectan sicológicamente.

Por eso es que el cerebro se conoce como el órgano sexual más importante del cuerpo.

Cuando tenemos relaciones sexuales sin saber cómo construir nuestro deseo sexual cuando no llega solo, dejamos de disfrutar el momento y prestar atención al placer. Apresuramos la situación para que la otra persona culmine lo más rápido posible y sin darnos cuenta, comenzamos a conformarnos con sexo de baja calidad. Si no tenemos relaciones sexuales satisfactorias y placenteras, pocas veces vamos a encontrar motivación para conectar íntima y eróticamente con la pareja.

Algunas recomendaciones generales:

Conócete: eres responsable de tu placer, deseo, excitación y orgasmo. Nadie más que tú debe conocerte mejor. Mientras más te eduques y conozcas tu cuerpo, lo que te acelera o frena el deseo sexual, tus fantasías o incluso inseguridades, más información le puedes compartir a tu pareja.

eres responsable de tu placer, deseo, excitación y orgasmo. Nadie más que tú debe conocerte mejor. Mientras más te eduques y conozcas tu cuerpo, lo que te acelera o frena el deseo sexual, tus fantasías o incluso inseguridades, más información le puedes compartir a tu pareja. Hablen de sexo: lamentablemente es muy normal que se evite hablar de sexo con la persona que acostumbramos a tener sexo y peor aún, le otorgamos automáticamente la responsabilidad de saber cómo complacernos sexualmente. No podemos leer los pensamientos de nadie. La única forma de que ambos logren el sexo que desean es comunicándose.

lamentablemente es muy normal que se evite hablar de sexo con la persona que acostumbramos a tener sexo y peor aún, le otorgamos automáticamente la responsabilidad de saber cómo complacernos sexualmente. No podemos leer los pensamientos de nadie. La única forma de que ambos logren el sexo que desean es comunicándose. Vive en el aquí y ahora: es necesario enfocarnos en la situación y el placer del momento durante el sexo. Muchas veces estamos pensando simultáneamente en asuntos que nada tienen que ver con la relación sexual y no disfrutamos del momento.

es necesario enfocarnos en la situación y el placer del momento durante el sexo. Muchas veces estamos pensando simultáneamente en asuntos que nada tienen que ver con la relación sexual y no disfrutamos del momento. Busca ayuda: si quieres un cuerpo tonificado, vas al gimnasio; si te duele una muela. vas al dentista; si tu carro tiene algún desperfecto. lo llevas al mecánico. Se recomienda acudir a un especialista en sexualidad cuando uno o ambos miembros de la pareja reconocen que su vida íntima y sexual no es satisfactoria o placentera, sienten alguna disconformidad que quieren resolver o también que quieren aumentar su conocimiento sobre temas relacionados con la sexualidad.

La educación o terapia sexual no se trata de una práctica de movimientos o posiciones sexuales para recrear una película pornográfica. Los educadores, consejeros o terapistas son especialistas certificados en sexualidad humana, salud sexual y terapia sexual.

Las parejas que a largo plazo disfrutan del sexo son aquellas que trabajan como un equipo íntimo y erótico y crean las condiciones necesarias para que ambos disfruten del placer. Es hora de darle la importancia que merece nuestra sexualidad.

