Fundamental el amor en la tercera edad para la salud mental y física

El amor , esa fuerza tan poderosa que guía a las personas a lo largo de su vida, tiene un impacto significativo en la salud mental y física de los adultos mayores. Sin amor y sin sentir que no tenemos a quien expresar ese amor, ni sentir que no tenemos un ser que nos quiera, la vida podría convertirse en algo difícil, vacía y triste.

“El tipo de amor experimentado por los adultos mayores, no es el mismo que el amor romántico que se experimenta en la juventud. Si no otro tipo de amor que mitiga la soledad, es un amor de mucha compañía, de respeto mutuo y de apreciar que la otra persona te dedique tiempo para llamarte, para estar contigo y compartir momentos ”, explicó la experta en envejecientes. “Esta forma de amor, a menudo más madura y profunda, se convierte en un refugio emocional que permite a los adultos mayores sobrellevar los desafíos que enfrentan durante la vejez”.

Clave la relación de pareja

Beneficios del amor

“Cuando uno se enamora, no importa la edad en que suceda, uno tiende a tratar de verse mejor, de lucir mejor físicamente, de arreglarse, de echarse perfume, estar oloroso y de ser atractivo para la otra parte”, mencionó Padró. “El deseo de agradar a la pareja puede motivar cambios positivos en la rutina de cuidado personal de los adultos mayores. Esta energía renovada no solo mejora la salud mental , sino que también tiene efectos en la salud física, ya que las personas tienden a cuidar mejor de sí mismas cuando se sienten emocionalmente estimuladas ”.

Otras maneras de amar

Grandes desafíos

El regreso al amor en la vejez, sin embargo, no está exento de desafíos, ya que, cuando los adultos mayores se enamoran nuevamente después de una pérdida significativa, como la muerte de un cónyuge, deben enfrentarse a la realidad del momento en que se encuentra físicamente. “Hay que entender y estar conformes con que estamos más viejos y que ya el cuerpo no es el mismo de antes”, comentó Padró. “Es crucial, número uno, aceptar que estamos en ese momento de la vejez y no pretender ser jóvenes. Además, no se debe comparar esta pareja, de la cual te enamoraste a los 70 años, con la pareja anterior, sino entender que es otra persona diferente, con otro escenario y rasgos de personalidad distintos”. La experta indicó que esta mentalidad permite a los adultos mayores vivir de manera plena y disfrutar de su nueva relación sin las cargas del pasado.