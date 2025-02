Nunca es tarde para cambiar: OPM sensibiliza a adultos mayores sobre violencia de género

Esta es la mejor oportunidad para hacer lo que no hicieron, para cambiar lo que no cambiaron...

“Cuando llegamos a un término de la vida donde muchos pensamos que estamos al final de nuestros días, hacemos una introspección de las cosas que quisimos hacer y no hicimos, de lo que pudimos cambiar y no cambiamos. Esta es la mejor oportunidad para hacer lo que no hicieron, para cambiar lo que no cambiaron y para tener una segunda oportunidad de vivir bien y vivir mejor”, enfatizó la también socióloga.