Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No hay dudas de que las relaciones no son estáticas, sino que cambian con el pasar de los años. Con esto no me refiero a modernización a través de los años, simplemente a etapas que viven todas las parejas, sin importar la época ni la generación a la cual pertenezcan. Y cambia en muchos aspectos: frecuencia e intensidad del sexo, comunicación y prioridades, por mencionar algunos.