En el momento de la intimidad, las personas utilizan caricias, juegos o besos para crear el deseo, sin embargo, tienden ser utilizadas como herramientas para llegar al coito, práctica que ha sido limitada a penetración. Cuando se consigue el objetivo, la pasión termina. No hay más energía, no hay más placer, no hay más relación. Esto puede provocar insatisfacción en las personas o llevar a la cotidianidad. Si te ha pasado esta situación, conoce al ‘coitocentrismo’.

El coitocentrismo es la interpretación de que las relaciones íntimas no están completas si no hay penetración o se guían en busca de ello. Al no explorar otras alternativas de deseo y placer, ha limitado la interacción entre personas. Si quieres conocer cómo impacta esto en tus relaciones íntimas o cómo cambiarlo para encontrar nuevas formar de placer, continúa leyendo esta nota. Cabe destacar que, para una buena relación, será necesario preguntar a la otra persona sus gustos.

¿Cómo afecta el coitocentrismo a las relaciones íntimas?

El portal Psicología y Mente menciona que dicha práctica ha sido fomentada a lo largo de la historia debido a que las relaciones íntimas se han encaminado hacia la fecundación y reproducción humana, otorgando relevancia al coito. Otro punto cosiste en la desigualdad continúa entre hombres y mujeres. El hombre es visto como la persona que constantemente busca el placer y por ello es quien lo da, mientras la mujer lo recibe. Aunque esta ideología pareciera no repercutir, hay unos datos sobre investigaciones al respecto:

PUBLICIDAD

- 86.80% de mujeres heterosexuales no logran el orgasmo en las relaciones con penetración

- 45.15% de las mujeres heterosexuales alcanzan el placer mediante la estimulación del clítoris

- 24.37% de mujeres heterosexuales han experimentado placer a través del coito y la estimulación del clítoris

El coitocentrismo también repercute en personas que tienen alguna disfunción a causa de miedo, ansiedad, consumo de sustancias, niveles hormonales, problemas de salud mental, detalla Planned Parenthood.

Una práctica para reducir el coitocentrismo es el “petting”, una práctica que consiste en potenciar las caricias, miradas seductoras, relación cuerpo con cuerpo, roces, masajes, juegos de rol, disfraces y juguetes, permitiendo a las parejas tener un repertorio de posibilidades debido a que no hay pasos para seguir, explica Webconsultas. Esta práctica puede ser llevada entre parejas heterosexuales y no heterosexuales, ampliando el espectro de la intimidad y el disfrute.

Hay otras prácticas que te ayudarán a reducir el coitocentrismo y salir de la monotonía:

- “Tickling”: realizar cosquillas para generar más tensión con la ayuda de plumas, algodoncitos, cintas, etc.

- “Fingering”: jugar con el cuerpo utilizando caricias, masajes o presión en diferentes zonas