Tan pronto se acercan las fechas festivas, nace la ilusión y también las expectativas, en cuanto a las fiestas, las reuniones familiares, los regalos, algún viaje planificado, los exquisitos platos para degustar y hasta las promesas de Reyes. Los asuntos del amor no quedan exentos de esto.

Aunque para la mayoría de las personas la temporada navideña puede ser definida como una de encuentro familiar, como parte de una respuesta cultural puertorriqueña, y tendemos a propiciar ese tipo de encuentro, cabe destacar que no todas las familias se manifiestan igual ni todas las personas tienen la oportunidad de encontrarse con su familia.

“Inicialmente, de pequeños, se trataba de ver a los primos, la familia o visitar a los abuelos. Atado a eso a esta inclinación cultural que tenemos, pues las personas pudiesen presentar esta necesidad o este deseo de compartir estas épocas que son festivas y emotivas para ellos con alguna persona, para compartir y recibir ese afecto”, explicó la doctora Desireé Rivera, psicóloga clínica del Hospital Menonita CIMA. “En etapas de adultez cuando buscamos relacionarnos interpersonalmente con pareja, puede tratarse de eso, encontrara al alguien, tenerlo, y si esa persona significa que es especial, va a tener con quién compartir esa época especial también”.

Sin embargo, hay quienes pueden presentar lo opuesto, experimentar sentimientos de soledad y vacío, por no tener ese acompañamiento, a lo mejor deseado.

Necesidad que puede jugar en contra

De acuerdo con la psicóloga clínica, en el desarrollo o establecimiento de pareja, una necesidad importante debería ser que esta persona que estoy conociendo sea especial o indicada, para compartir mi vida o comenzar a compartir mi vida, y conocer si somos afines, si no lo somos, si comparte mis valores y mis metas a corto y largo plazo. Por tal razón, es necesario darse el tiempo para ambos descubrir eso y tener conversaciones importantes de qué es lo que desean.

De ordinario, dos personas en una relación afectiva, la intención debería ser que sean a fines, que se complementen, que se sientan saludable de compartir la vida de cada uno con la del otro.

“Pensar que escoja una relación de pareja o escoger una persona en las fechas festivas solamente por no sentirme solo o sola, pues no necesariamente sería la opción adecuada, pues a lo mejor no tuve la oportunidad de hacer este proceso de conocerse de forma saludable, sana y llevadera, en donde pudiésemos tener conversaciones importantes, sobre planes, deseos, aspiraciones, si vemos una vida juntos a futuro, si desearíamos tener familia o no lo deseamos… Ciertamente, tomar una decisión precipitada porque está esa festividad, pues no sería la recomendación más saludable. Sería darse el tiempo de conocerse, evaluar y definir si nos hacemos bien mutuamente”, destacó.

Por tanto, la decepción y la desilusión es lo que puede darse si se apresura ese proceso. Entre las posibilidades está que los juntes en las fechas no ocurran como las planificaron o con las expectativas que pudieran haber tenido de la época festiva. Además, se pudiera descubrir que esta persona no es con la que quieres estar.

“Anticipar o brincar pasos pudiera ser decepcionante, y son procesos que hubiesen sido saludables hacerlos de otra manera. Como consecuencia, pudiera tener una interpretación desagradable de relación de pareja. Tal vez el proceso de conocerse no se dio con el tiempo necesario, de tener las citas, de acompañarse, conversar, conocer… Así que pudiera ser muy decepcionante durante o ya pasadas las fechas festivas, porque esa dinámica interpersonal o conocimiento de pareja no se dio”, reiteró.

Si ya ha iniciado ese proceso de conocerse…

Todas las personas y, por ende, las parejas, son distintas. Lo que funciona para unas, no necesariamente va a funcionar para otras. De acuerdo con la doctora en psicología clínica, una forma de ver a las parejas, así como la familia, en amplitud, es que constituye un sistema.

“La pareja de dos en sí constituye un sistema. Es un sistema de dos, que si tengo hijos o tengo mayor miembro de la familia, pues pertenece a ese sistema más grande. Así que se vuelve un sistema central, de esa familia. Todas son distintas. Lo que funciona para una pareja no tienen que funcionar para la de otra. Las reglas para una pareja no tienen que ser las de otra ni los valores que definen a una no tienen que serlo para otras. Lo que unas parejas se permiten, otras no, y les funcionan muy bien. Hay parejas que son más abiertas y otras mucho más cerradas, y ninguna es correcta o incorrecta, es lo que sirva para esta pareja, siendo saludable”, aclaró Rivera.

Partiendo de que todas son distintas y reconocer que ambos son sistemas, la persona que tenga hijos o si ambos tienen, la psicóloga exhorta a hacer un análisis sosegado y meditado, sobre si sus hijos están listos y si la relación de pareja está estable como para presentarle o llevarle a su familia.

Hazte las siguientes preguntas: ¿Por qué quiero llevarle? ¿Es para que le conozcan? ¿Es solo para que le vean? ¿Me nace compartirlo con la familia? ¿Me nace ya compartir estas fechas con mi pareja? ¿A qué responde yo querer? ¿Tengo la necesidad de llevarle ahora a las festividades?

“La familia puertorriqueña siempre pregunta, ¿tienes a alguien? ¿Lo vas a traer? ¿Va venir? Es algo bien cultural que le preguntan a aquellos miembros que no tienen pareja. No obstante, debería ser algo muy personal, no para satisfacer las curiosidades o las preguntas familiares, sino por ser un momento especial que quisiera compartirlo con esta persona”, señaló.

Rivera enfatizó que darse la oportunidad de conocerse y el detalle de por qué presentarlo, por el asunto cultural de Puerto Rico, de que tenemos muchas expectativas de lo que debe pasar en este tipo de fechas y, a pesar de que culturalmente se esperan este tipo de encuentros, eso no significa que va a ser saludable.

“Ir a fiestas familiares en Puerto Rico puede resultar el algo sumamente intenso porque te encuentras con personas que tienen problemas, que no se hablan, que están distanciadas o que se extrañan. Así que ya de por sí, los encuentros familiares pueden ser complicados”, manifestó.

La presentación a tus hijos

La idea o decisión de presentárselo a los hijos va a ser importante. Esta pareja nueva ya es un sistema, pero si es mamá o papá con hijos, se trata de otro sistema. Por tanto, aquí la pregunta que debes hacerte sería si tus hijos están listos.

Si ya lo presentaste, Rivera recomienda ponerles límites saludables y explicarles cuál es el rol que va a tener esa persona en “nuestro sistema”. O sea, en qué rol entra esta persona con la que estás compartiendo.

En cuanto a los roles y los límites, en lo que son los sistemas de familia, en ocasiones tendemos a tener algo que se le conoce como “límite difuso”.

“Los límites difusos es, por ejemplo, cuando un menor puede cruzar o no entender por qué llega esta pareja, cuál es la función de mi mamá o de mi papá, padrastro o madrastra, según aplique, y puedo cruzar de un lado a otro sin entender que en la figura de la pareja yo no entro ahí, en esa toma de decisiones, así como yo tengo un rol, de que me tienen que respetar y escuchar”, expresó.

Y es que, de acuerdo con Rivera, en muchas ocasiones, podemos tener en la familia roles que son difusos y los menores no están tan claros. Hay quienes son rígidos, un papá o mamá que no permite, no trasciende, que no da explicaciones al menor, le impone, y le dice esto es lo que se va a hacer y ya, y no le explica.

“Lo que realmente queremos son unos límites saludables, donde los menores puedan preguntar, se les dé espacio. A pesar de que pregunten, se les haga saber que esa es la decisión de mamá o papá, que a papá o a mamá le hace bien esa nueva pareja y que mamá está tomando esa decisión pensada, en donde entiende que esa persona se va acoplar bien, o que se va a dar la oportunidad de explorar si esta persona se acopla bien a este sistema que nosotros ya teníamos, de mamá o papá con hijos. En ese sentido va a ser muy particular de cada familia, pero lo ideal sería que se dé eso”, anticipó.

Lo ideal sería darles la oportunidad de que se conozcan, que conozcan a esa nueva persona que se está integrando, que pregunten, que se contesten las cosas siempre y cuando mantengamos lo que son temas de menores y temas de adultos, pues tampoco se tiene que dar información de más a los menores. Eso es parte de que el menor reconozca límites, que no tiene acceso a temas de adulto, porque como menor no debe cargar con esas responsabilidades.

Previo a Navidad…

Sería saludable, si lo vas a presentar, que se allane un poco el camino y no ser sorpresivo en que lo conozcan y se pueda dar esa convivencia. Pudiera darse en Navidad, pero podría ser beneficioso que se prepare antes a los menores, no esperar al 25 de diciembre a que llegue alguien nuevo, sin que se haya hablado. A lo mejor puede darse, pero ya habiéndolo hablado antes. De esa manera se puede crear un ambiente cómodo, de poder procesarlo y evitar ese momento de incertidumbre.

Sí podemos anticipar que va a venir tal persona, con la que mamá o papá está compartiendo, Rivera exhorta preguntarle al menor, no para que tenga que ver en la toma de decisiones, sino para saber o conocer qué piensa o siente: ¿Estarías cómodo? ¿Estarías de acuerdo?

“Se mantiene el límite de que el padre o la madre toma las decisiones, pero te dejo saber que tú eres importante, que eres parte de este sistema, parte esencial”, apuntó.

“Yo estoy dispuesta a presentarle, pero resulta que la otra persona no está lista”

Esto puede ser algo muy variable, pues a lo mejor una parte de la pareja se siente lista y tal vez la otra parte no, por lo que la comunicación en la pareja debe ser siempre el eje central. No asumir, sino preguntar. Dentro de lo que es una comunicación asertiva, parte esencial es el ser directo.

“Ser directo no es ser agresivo ni ‘rough’, todo lo opuesto. No es decir las cosas como se me ocurren. Un ejemplo directo es: ‘Esto es algo que yo quisiera saber, si tú me presentarías a tu familia, no me la presentarías’. Si la persona responde que no, cuestionarle ‘¿por qué no me la presentas?, sin que suene a reproche, sino estando abierto a escuchar esa respuesta. La otra persona también comunicar y responder con que te sorprendes o que te esperabas otra cosa. ‘Respeto tu decisión, pero te tengo que informar que esperaba lo contrario’”, ejemplificó Rivera.

Mientras, destaca que la comunicación debe ser de ambas vías, preguntar directamente y gestionar esa emoción que provocó la respuesta. Ambos miembros de la pareja, del sistema, pueden esperar cosas distintas, y si no se hablan nadie se entera y, si no, lo que se hace es que se asume.