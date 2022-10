Ya han pasado seis años desde el primer adiestramiento que recibieron los médicos en la isla para recomendar el uso de cannabis medicinal a personas con ciertas dolencias de salud. El doctor Jaime Claudio Villamil lo recuerda muy bien porque fue uno de los que participó como facultativo en esa histórica ocasión. En estos días, además, el médico de familia y profesor en la Universidad de Puerto Rico, acaba de publicar su libro sobre el tema, “Cannabis Medicinal: Recomendación, formulación, dosificación, revisión, integración”, donde recoge su experiencia con unos 5,000 pacientes y adiestrando a 1,000 médicos con “esta terapia segura, pero compleja”.

Pero, sobre todo, el médico de familia dice que su interés con el texto es ofrecer una guía sobre el uso de cannabis medicinal y llamar la atención sobre la importancia de que se hagan recomendaciones precisas e integradas para lo que él llama “la trinidad medular de malestares”. Se refiere a los problemas para dormir, ansiedad-depresión y dolor crónico.

“Estoy enfatizando en los pasos que tenemos que dar para seguir mejorando la calidad clínica de esta terapia que incluye recomendación digitalizada universal, disponibilidad de inventario medular de flores y productos de composición consistente y transparente, estudios observacionales, comunicación y colaboración con el resto del equipo de salud (del paciente) y la integración de otras terapias alternas de mente y cuerpo para fomentar el bienestar y sanación”, explica el doctor Claudio, tras indicar que, hasta el momento, se han certificado sobre 220,000 pacientes para el uso de cannabis medicinal, de los cuales 120,000 están inactivos.

Portada del libro del Dr, Jaime Claudio donde propone que se hagan recomendaciones precisas e integradas para lo que él llama “la trinidad medular de malestares”, los problemas para dormir, ansiedad-depresión y dolor crónico. (Suministrada)

De la misma forma, el investigador enfatiza en la importancia de la educación de las personas que usan el cannabis medicinal y de la “vigilancia salubrista innovadora”. Según Claudio, se ha cumplido a cabalidad con levantar “una industria regulada y de primera calidad en lo que concierne a la materia prima de flores, elaboración de productos de calidad y su disponibilidad en dispensarios a través de toda la isla”.

Pero es menester una guía de referencia “para tener un norte, una brújula”. Según el médico, el cannabis medicinal es un polifármaco botánico seguro, pero complejo, con mínimos efectos adversos a corto y largo plazo. Sin embargo, señala que existe la posibilidad de ciertos efectos a corto plazo que pueden ser desagradables y consideraciones a largo plazo para lograr un tratamiento efectivo. Menciona, por ejemplo, el riesgo de que ciertos ingredientes del cannabis, como el THC (tetrahidrocannabinol, el compuesto químico del cannabis que tiene el principal efecto psicoactivo en el cuerpo humano) o el CBD (cannabidiol, un cannabinoide no psicoactivo que sirve para aliviar la ansiedad, inflamación y la percepción del dolor), puedan interactuar con algún medicamento que tome la persona para otras condiciones de salud.

“Hay que ser conscientes de que hay otras medicinas que pueden interaccionar, no tanto con el THC, pero sí con el CBD. Esa es la paradoja, el ingrediente que consideramos más inocuo, porque no es psicointoxicante, puede tener interacciones con algunos medicamentos. Por eso necesitamos equidad de referencia y fomentar el diálogo. Y por eso es por lo que, en mi libro, además de un video de referencia, hay un llamado a la acción para que todos los interesados fomentemos que todo médico use los mismos criterios y parámetros para recomendar cannabis medicinal. Pero se debe hacer con una hoja de recomendación universal que nos permita hacer estudios observacionales”, reitera el médico.

Cabe aclarar que el THC y el CBD son dos cannabinoides o de los más de 200 compuestos químicos conocidos en el cannabis que definen y modifican su mecanismo de acción, pero no hay una cantidad letal o que provoque daño permanente, señala el doctor Claudio. Además, ambos actúan sobre los receptores de cannabinoides en el cuerpo humano que se encuentran principalmente en el cerebro y en el sistema nervioso e inmunológico.

Lo que hay y lo que se necesita

Una de las dificultades en estos momentos, señala el doctor Claudio, es que no se han hecho estudios observacionales en la población sobre el uso de cannabis. A lo que se suma el estigma de que la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés) determinó que el cannabis se mantiene como una droga de Tipo I bajo la Ley de Sustancias Controladas federal, junto al LSD y la heroína.

“Eso ha limitado de forma absurda la investigación metódica, pero todo esto debe estar cambiando en los próximos dos años”, afirma el médico, quien destaca que el uso medicinal del cannabis ha sido usado por la humanidad desde tiempos inmemoriales, aunque se recuerda más su uso recreativo que se cree comenzó en el siglo XVI.

Según el doctor Claudio, en Puerto Rico se han cultivado muy buenos productos de cannabis “que sabemos lo que contienen, pero no ha habido un panel de expertos que diga qué debemos tener en estas flores medulares”. (Shutterstock)

Según el doctor Claudio, en Puerto Rico se han cultivado muy buenos productos de cannabis “que sabemos lo que contienen, pero no ha habido un panel de expertos que diga qué debemos tener en estas flores medulares”. Por ejemplo, dice que algunas flores son más fáciles de crecer y dan un rendimiento más alto. De la misma forma, hay productos sostenidos -como los comestibles y los gummies-, y los agudos o de acción rápida, como la flor vaporizada y el aceite para vaporizar.

“Podríamos tener acceso a flores altas en CBD cosechadas en Puerto Rico, pero si no hay una promoción y demanda no es la de más venta porque las flores que más cautivan a las personas son las que tienen un alto contenido de THC. No es meramente lo que se le ocurra a la industria por oportunidad, sino que poco a poco, con la experiencia que vamos agregando, con los estudios observacionales, empecemos a compaginar lo que hay con lo que se necesita”, propone el doctor Claudio, tras mencionar otro componente importante: la integración de mente y cuerpo.

“El que viene a buscar cannabis está buscando apoderarse más de su proceso de enfermedad. Por eso es por lo que yo siempre digo que practico cannabis y mucho más, que te alivia el dolor, pero también debes desarmar los pensamientos fatulos a través de la terapia cognitiva conductual que es parte de mi recomendación para los pacientes que quieren vivir una vida con menos dolor y con integración de mente y cuerpo”, recomienda.

También es sumamente importante la comunicación con el resto del equipo médico que trate a la persona que usa cannabis. Sin embargo, el doctor Claudio señala que en estos momentos no hay ninguna responsabilidad o sistema que garantice que el médico especialista que trata por una enfermedad, como el cardiólogo, gastroenterólogo o reumatólogo, tenga una información detallada y precisa de la terapia de cannabis. “Imagínate que tengamos una recomendación universal, que vayas al dispensario y te despachen algo, que esa información vaya a la oficina de tu médico. Eso sería un brinco cuantitativo y cualitativo en mejorar la calidad de la terapéutica de cannabis medicinal”.

No obstante, el especialista aclara que lo que propone es una guía de referencia para usarla cuando se necesite, además de tener “expectativas razonables porque esto no es una terapia milagrosa, es una terapia que puede tener un efecto muy favorable si está maridada (relacionada) con otras alternativas relacionadas con la salud general”. Entre ellas, menciona la terapia cognitiva conductual, meditación, yoga y ejercicios.

Los aceites de cannabidiol y sus productos derivados se han vuelto cada vez más populares. (Julia Teichmann / Pixabay)

Otra de las dificultades con la que se topan los pacientes que buscan cannabis medicinal es conseguir el que solo tiene CBD, debido a que no se consigue con facilidad en los dispensarios, pero sí en gasolineras y supermercados. Son productos traídos de Estados Unidos, de Europa y China y se puede “correr el riesgo de que te den gato por liebre”. “Es un producto que dice CBD cannabis, pero no te dan detalles específicos de cuánto CBD tiene, así que no necesariamente va a ser terapéutico”, advierte el doctor Claudio.

“Normalmente se busca un CBD de amplio espectro. Esto quiere decir que tiene todos los componentes de la planta excepto el THC, ya que tiene toda la burundanga de la planta. Eso se ha visto que es más efectivo, usualmente, que el CBD aislado. Pero, en resumidas cuentas, debido a que el CBD está disponible fuera del dispensario, no tiene un incentivo para venderlo”, señala el médico, quien cree que eso también tiene que ver con la demanda. “O sea que, si el paciente pide las flores altas ese CBD, creo que estarían más disponible”.

El libro “Cannabis Medicinal: Recomendación, formulación, dosificación, revisión, integración” se consigue en las principales librerías del país, al igual que en Amazon.

CBD o THC

Dependiendo del tipo de terapia que estés buscando, puedes optar por variedades de cannabis con niveles más altos o bajos de THC o CDB. Por ejemplo, si estás buscando una experiencia donde no tengas los efectos psicoactivos del THC, puedes optar por los productos de CBD en el mercado. La otra decisión tiene que ver con escoger cannabis sativa, cannabis indica y cannabis híbrido:

- Sativa: La planta tarda de 10 a 15 semanas en madurar y es conocida por su potencial cerebral, energético y vigorizante que es especialmente adecuado para el uso durante el día. Médicamente, se puede utilizar para ayudar a las personas con depresión y dolor crónico.

- Índica: La maduración demora entre seis y ocho semanas y es conocida por su alto nivel de relajación y, médicamente, puede ayudar a las personas con náuseas, ansiedad y dolor agudo.

- Híbrido: Es una mezcla entre dos especies diferentes de cannabis, generalmente sativa e índica. Esto permite que dos o más rasgos particulares sean seleccionados y criados, además de explicar gran parte de la diversidad de opciones en un dispensario.