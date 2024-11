“Las extensiones de pestañas son unas fibras que se preparan de diferentes materiales. Vienen fibras que son como si fueran más plásticas, que va a crear mayor incomodidad cuando uno la aplica encima del pelo natural de la clienta y hay otras que son más sutiles, que recrean el pelo de la clienta y son más cómodas para uno poderlas llevar y que no cause ningún problema”, expresó.

“Es un trabajo bien detallado, bien minucioso, donde no puede haber prisa. Yo no puedo estar atendiendo a la clienta y hablando por teléfono a la vez porque requiere que yo esté en calma, que tenga buen pulso y buen dominio de las pinzas para ir colocando la extensión e ir trabajando ambos ojos”, sostuvo.

Lo que debes saber antes de seleccionar el lugar idóneo para el servicio

“Algo que hacen algunas clientas es que no le dicen a la persona que algo está mal y buscan a otra persona que le arregle el trabajo. Eso no está mal, pero la persona que te está haciendo las pestañas piensa que lo sigue haciendo bien si nadie levanta bandera”, dijo.

Me puse las extensiones de pestañas y, ¿ahora qué hago?

“Aunque no lo crean, el polvo, el sudor, el maquillaje, esos tipos de residuos se pueden quedar ahí y van tapando el poro y ese poro se puede inflamar y entonces le puede crear una infección no solo en las pestañas, sino dentro del ojo como tal, (y entonces) desarrollar un orzuelo o conjuntivitis”, sostuvo.

Una clienta con buena experiencia

“(Es) excelente, me encanta su trabajo, (que es) un trabajo limpio. Nunca he tenido problemas de que me arda el ojo o me moleste. La retención es excelente. Yo soy una persona que me estrujo muchos los ojos, me maquillo también y siempre llego con las pestañas puestas, o sea, su retención es excelente”, sostuvo.