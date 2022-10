Los tratamientos hormonales y el tabaquismo han provocado el aumento de la incidencia en las mujeres de la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad que afecta ya casi cuatro veces más a la población femenina que a los hombres.

Así lo ha manifestado en una entrevista con EFE Celia Oreja Guevara, jefe de sección de la Unidad de EM del Hospital Clínico (Madrid), quien participó en el 38 Congreso ECTRIMS 2022, que reunió entre el 26 y el 28 de octubre en Ámsterdam a los principales expertos europeos de esta enfermedad.

A juicio de Oreja, el aumento de la incidencia de la enfermedad, y principalmente en las mujeres, se debe a factores ambientales, como el tabaquismo: “fuman más que antes y más que los hombres”, así como a los tratamientos hormonales, pues “está probado que a la paciente le va mejor en el embarazo y mucho peor en la menopausia”.

También suma a estos factores el aumento del trabajo de la mujer, la falta de ejercicio y el haber pasado a desarrollar su actividad del campo a interiores, lo que genera déficit de vitamina D, una causa determinante de la esclerosis múltiple, junto a factores genéticos, el virus Epstein-Barr o la obesidad.

La neuróloga española ha participado en un simposio sobre la relación entre “las células inmunes y la inflamación del sistema nervioso central” en el que se ha valorado el tratamiento “lo antes posible” con cliadribina comprimidos para mejorar la calidad de vida en personas con esclerosis múltiple recurrente tras dos años de administración.

Según los datos del ensayo de fase IV presentados en ECTRIMS 2022 con este fármaco, también se mantienen las lesiones cerebrales detectadas mediante resonancia magnética, como ha comentado Gavin Giovannoni, profesor de Neurología de la Universidad Queen Mary de Londres.

Giovannoni ha incidido en la administración de cladribina, comprimidos que facilitan la adherencia al tratamiento y reduce el riesgo de generar infecciones al reducirse el período de la inmunodepresión.

En España, -con 55,000 personas diagnosticadas con esclerosis múltiple-, este fármaco está incorporado al Sistema Nacional de Salud (SNS) desde 2018 y está autorizado para “todo paciente activo”, como explica Oreja, al destacar que es un tratamiento “por peso” y permite personalizar la atención al paciente.

Cada año se diagnostican en España 2,000 nuevos casos de esclerosis múltiple, una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica del sistema nervioso central en la que las células inmunitarias atacan la mielina (cubierta protectora que aísla las células nerviosas) dañándola o destruyéndola y causando la inflamación.

Sobre los tratamientos actuales, Celia Oreja ha explicado que se centran en disminuir y reducir la inflamación para mejorar la calidad de vida de los pacientes que “hace 20 años estaban todos en silla de ruedas”, aunque no detienen la progresión de la enfermedad.

“Lo que hay que solucionar es cómo parar esa progresión lenta y reparar la mielina que se pierde”, ha insistido la neuróloga, y ha resaltado que cada vez es más corto el diagnóstico de la enfermedad, que ha pasado de un año y medio a entre dos o tres meses en una década.

A pesar de que los síntomas que produce son muy variados - fatiga, problemas de equilibrio y marcha, entumecimiento, hormigueo o vértigo-, Oreja revela que cada vez más pacientes son derivados a neurología desde atención primaria o urgencias.

“Solo a aquel que no va al médico es al que no diagnosticamos. Muchas veces, solo siente hormigueo en una mano y no acude a un centro”, ha advertido.