Esquizofrenia y drogas: alertan sobre el riesgo en jóvenes adolescentes

Así lo alertó la psiquiatra Ileana Fumero en entrevista con El Nuevo Día , al resaltar que esta condición sigue siendo una preocupación en términos de salud mental, porque si no se identifica a tiempo y no se recibe tratamiento, puede deteriorar al paciente y, por consiguiente, tendría un impacto a nivel funcional, familiar, social y de país.

“Estamos viendo que uno de los factores es la exposición más temprana a sustancias, que pudiese llevar a un episodio psicótico más temprano y desencadenar el mayor riesgo de padecer la condición de esquizofrenia . No podemos decir que haya un aumento en el diagnóstico de casos, pero sí lo que hemos estado viendo es que ha habido un aumento de episodios psicóticos, particularmente asociado al uso de sustancias a edades más tempranas, mucho más prevalente”, explicó la doctora Fumero, acerca de lo que indicó se ha constatado no solo a nivel local, sino internacional.

Frases como “¡Estás loco!” y “Eso son changuerías” son solo algunas de las frases que se pronuncian y que están cargadas del estigma con el que viven los pacientes que sufren un diagnóstico de esquizofrenia. No obstante, plantea que hay que ser empático con el sufrimiento de esa persona cuando está en esa desorganización mental y no referirse a ellos de manera despectiva.

“Tus pensamientos están ahí todo el tiempo, no es silente. La esquizofrenia hace ruido en la cabeza, por eso cansa, agota, es exhausto. Por eso muchas veces no les dan la atención, piensan que no hay inteligencia, y que si tienes este diagnóstico eres bruto o no es inteligente, cuando la inteligencia o la capacidad intelectual no tiene que ver con la condición, obviamente si estás desorganizado tú no puedes ejecutar asertivamente”, abundó.