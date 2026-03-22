¡Por ahí viene la temporada de alergias!: conoce cómo protegerte

ATLANTA - La temporada de la alergia puede ser miserable para decenas de millones de estadounidenses cuando los árboles, la hierba y otros pólenes causan secreción nasal, picor de ojos, tos y estornudos.

El lugar donde vives, a qué eres alérgico y tu estilo de vida pueden marcar una gran diferencia en cuanto a la gravedad de tus alergias. Los expertos afirman que el cambio climático está provocando temporadas de alergias más largas e intensas, pero también señalan que los tratamientos para las alergias estacionales se han vuelto más eficaces en la última década.

He aquí algunos consejos de los expertos para mantener a raya los síntomas de la alergia, tal vez incluso lo suficiente como para permitirle disfrutar del aire libre.

Nuevas ciudades encabezan la lista de ‘capitales de la alergia’

La Asthma and Allergy Foundation of America publica una clasificación anual de las ciudades más complicadas para vivir si se padecen alergias, basada en el uso de medicamentos sin receta, el recuento de polen y el número de especialistas en alergias disponibles.

PUBLICIDAD

Este año, las cinco primeras ciudades son: Boise (Idaho), San Diego, Tulsa (Oklahoma), Provo (Utah) y Rochester (Nueva York).

El polen ayuda a las plantas a reproducirse

El polen es la sustancia pulverulenta que producen las plantas y los árboles que producen semillas y que forma parte de su proceso reproductivo. Al principio de la primavera, el polen de los árboles es el principal responsable. Después polinizan las gramíneas, seguidas de las malas hierbas a finales de verano y principios de otoño.

Algunos de los pólenes de árboles más comunes que causan alergias son el abedul, el cedro, el álamo, el arce, el olmo, el roble y el nogal, según la Asthma and Allergy Foundation of America. Entre las gramíneas que provocan síntomas se encuentran la bermuda, la Johnson, el centeno y el pasto azul de Kentucky.

Así se controlan los niveles de polen

Los rastreadores de polen pueden ayudarle a decidir cuándo salir a la calle. La Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología realiza un seguimiento de los niveles a través de una red de estaciones de recuento en todo EE.UU. Los recuentos están disponibles en su sitio web y por correo electrónico.

El primer paso es intentar evitar el polen por completo.

El mejor y primer paso para controlar las alergias es evitar la exposición. Mantenga cerradas las ventanillas del coche y de casa, aunque fuera haga buen tiempo.

El Dr. James Baker, alergólogo de la Universidad de Michigan, afirma que, si se sale al aire libre, llevar manga larga puede mantener el polen alejado de la piel y evitar reacciones alérgicas. También proporciona cierta protección solar, añadió.

Cuando llegues a casa, cámbiate de ropa y dúchate a diario para asegurarte de que te quitas todo el polen de encima, incluido el pelo. Si no puedes lavarte el pelo todos los días, intenta cubrirlo cuando salgas a la calle con un gorro o un pañuelo. No te metas en la cama con la ropa de fuera puesta, porque el polen te seguirá.

PUBLICIDAD

Según los expertos, también es útil enjuagarse los ojos y la nariz con suero fisiológico para eliminar el polen. Y las mismas mascarillas que nos ayudaron a superar la pandemia pueden protegerte de las alergias, aunque no te ayudarán con los síntomas oculares.

Cómo aliviar los síntomas de la alergia

Según los expertos, los aerosoles nasales de venta sin receta se encuentran entre los tratamientos más eficaces para las alergias estacionales.

Pero los pacientes suelen usarlos de forma incorrecta, irritando partes de la nariz, según la Dra. Kathleen May, alergóloga de la Universidad de Augusta, en Georgia. Sugiere inclinar la boquilla hacia fuera, hacia la oreja, en lugar de meterla directamente por la nariz.

Las pastillas antialérgicas de venta sin receta médica, como Claritin, Allegra y Zyrtec, son útiles, pero pueden no ser tan eficaces, ya que se toman por vía oral, según los expertos.

Si los síntomas de la alergia afectan a su calidad de vida, como la pérdida de sueño o la falta de concentración en el trabajo o los estudios, puede que sea el momento de plantearse una cita con un alergólogo. Hay medicamentos que pueden entrenar al sistema inmunitario para que no reaccione de forma exagerada ante los alérgenos.

Algunos remedios para aliviar la alergia que han circulado por las redes sociales o han sido sugeridos por famosos -como incorporar miel local a la dieta para exponerse al polen- han sido desmentidos.

El Dr. Shyam Joshi, alergólogo de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, afirma que esto se debe a que las flores que polinizan las abejas no suelen contener el polen aéreo que provoca los síntomas de la alergia.

PUBLICIDAD

¿Está cambiando la temporada de alergias?

Los inviernos son más suaves y las estaciones de crecimiento son más largas a medida que cambia el clima, lo que significa que hay más oportunidades para que el polen permanezca en el aire, dando lugar a temporadas de alergia más largas y graves.

El año pasado fue una de las temporadas de alergias más intensas de las que se tiene constancia, sobre todo en el sureste de EE UU.

___

Una versión de este artículo se publicó el 19 de abril de 2025. El autor ya no trabaja para The Associated Press.

___