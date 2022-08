Después de los destrozos que dejó el huracán María en Puerto Rico, los macacos rhesus, simios de origen indio que viven libremente en Cayo Santiago, en Humacao, superaron los escollos que dejó el desastre natural, fueron más tolerantes, incluso con sus antiguos rivales, además de que buscaron nuevas relaciones sociales -un comportamiento muy parecido al de los humanos en estas circunstancias. Sin embargo, también se ha descubierto que los que sobrevivieron, mostraban envejecimiento molecular.

Es lo que se desprende de dos estudios realizados en el Centro de Investigación de Primates del Caribe, del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entidad que tiene un acuerdo de reciprocidad con científicos locales e internacionales para desarrollar investigaciones que, en su mayoría, son de comportamiento, ya que es “el único lugar en el mundo donde se pueden utilizar métodos psicológicos y de observación de comportamiento social, con técnicas genéticas, en un grupo tan grande de monos”, según el resumen de uno de los estudios.

De hecho, en la investigación “Desastre natural y envejecimiento inmunológico en un primate no humano”-publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)- se comprobó que los macacos rhesus que sobrevivieron el huracán María mostraban un envejecimiento molecular de una media de dos años, mayor que los animales que no habían sufrido la tormenta -aproximadamente de siete a ocho de la vida humana.

Hallazgos sugieren que experimentar un huracán extremo se asocia con alteraciones en la regulación de los genes de las células inmunitarias similares al envejecimiento.

Camille Testard, de la Universidad de Pensilvania, autora principal de la investigación sobre las conexiones sociales entre los monos después del huracán. (Suministrada)

“Los individuos que experimentaron el huracán tenían perfiles de expresión genética de las células inmunitarias que eran más similares a la expresión genética de las células inmunitarias de los individuos de mayor edad”, explica en un correo electrónico la principal investigadora de ese estudio, Marina Watowich, del Departamento de Biología, de la Universidad de Washington. La científica hace la salvedad de que no estudian a los humanos, pero sí destaca que los macacos rhesus tienen una fisiología y un sistema inmunitario muy similares a nosotros “y se estudian con frecuencia para obtener información sobre la biología humana”. En ese sentido, afirma, se ha comprobado que las personas que han sobrevivido a huracanes extremos y otras catástrofes naturales tienen un mayor riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares y otras condiciones típicas de las poblaciones de mayor edad.

“Todo ello sugiere que la experiencia de desastres naturales extremos puede acelerar el envejecimiento inmunológico, lo que podría dar lugar a una aparición más temprana de enfermedades asociadas a la edad”, subraya Watowich.

Mientras, investigadores de la Universidad de Pensilvania, junto a otros centros de investigación de Estados Unidos, también han logrado relacionar la complejidad de la vida social de un grupo de primates vivos, con una estrategia muy humana: “La capacidad de unirse ante una catástrofe natural y de esa forma ampliar el apoyo y tener una red social más amplia con nuevos amigos”, indica la científica Camille Testard, de la Universidad de Pensilvania, quien estuvo a cargo de la investigación sobre las conexiones sociales entre estos monos después del paso del huracán.

“Sorprendentemente, la mayoría de los macacos residentes sobrevivieron al huracán María. Esto nos permitió investigar cómo los grupos de macacos rhesus, que son primates como nosotros, responden a un cambio drástico en su entorno. En Cayo Santiago los monos han sido estudiados por mucho tiempo, así que pudimos comparar su comportamiento social antes y después del huracán”, agrega Testard.

“Estos resultados hablan de la impresionante flexibilidad social de la que son capaces los macacos rhesus. Cuando las cosas se ponen difíciles, con menos recursos, los macacos deciden invertir en sus relaciones sociales en lugar de volverse más agresivos y competitivos”, indica la investigadora, quien cree que estos descubrimientos también pueden ayudar a entender a las personas y cómo se enfrentan a situaciones extremas.

“En general, los macacos rhesus han servido durante mucho tiempo como modelo para la salud y el comportamiento social de los seres humanos, ya que comparten muchas similitudes con los humanos en varios ámbitos”, afirma la investigadora Alyssa M. Arre, directora científica de la Estación Biológica de Cayo Santiago.

SIMILITUDES GENÉTICAS

Según explica Arre, los macacos rhesus y los humanos comparten una gran similitud genética, sistemas inmunitarios similares e incluso aspectos de su comportamiento social y cognición.

“Debido a su naturaleza interdisciplinaria y a la forma en que se vinculan diferentes elementos de la neurobiología, como el comportamiento social y el desarrollo, los estudios de esta naturaleza pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión de cómo la sociabilidad afecta al cerebro y también tienen implicaciones potenciales para los trastornos neurobiológicos”, añade Arre, al indicar que en los últimos años, varios trabajos han investigado cómo la salud, la sociabilidad, la demografía y los genes de los monos se han visto afectados por el estrés de la catástrofe natural y el periodo de inestabilidad ecológica y social posterior.

Para Arre, Cayo Santiago es único y como “laboratorio natural”, permite a los científicos estudiar a los monos que viven en un entorno natural, donde deambulan libremente y pueden interactuar “con otros grupos de monos para realizar comportamientos sociales como asearse, pelearse y jugar”.

“Así, sus comportamientos sociales, las relaciones que establecen con otros monos y sus interacciones con otros grupos y su entorno reflejan la vida real y proporcionan una población más sólida para los investigadores que buscan un modelo comparativo para sus investigaciones”, señala Arre.

De hecho, los investigadores creen que estos hallazgos ayudan a responder a una gran pregunta pendiente sobre los beneficios que aportan las relaciones sociales. Además de que tienen posibles implicaciones para el comportamiento humano, en particular para comprender los trastornos relacionados con el desarrollo neurológico.

En un artículo publicado en el boletín “Penn Today” (de la Universidad de Pensilvania) titulado “Las conexiones sociales influyen en la estructura cerebral de los macacos rhesus”, el profesor Michael Platt, de la Penn Integrates Knowledge Professorships, explica que investigaciones anteriores sobre redes sociales humanas han insinuado esa relación. “La literatura, por ejemplo, relaciona la variación en el tamaño de la amígdala (en los humanos) con la cantidad de amigos de Facebook que tienes. Pero es difícil obtener datos granulares (detallados) sobre las interacciones sociales humanas porque no podemos seguir a las personas durante todo el día”.

En el trabajo, publicado en Science Advances, los investigadores de la Universidad de Pensilvania descubrieron que para estos primates no humanos la cantidad de conexiones sociales predecía el tamaño de los nodos clave en partes del cerebro, responsables de la toma de decisiones sociales y la empatía. Específicamente, determinaron que para los macacos con más compañeros de acicalamiento, el surco temporal superior medio (STS) y la ínsula disgranular ventral (en el cerebro) se hicieron más grandes.

“Por primera vez, podemos relacionar la complejidad de la vida social de un grupo de primates vivos con la estructura del cerebro”, explica Testard, aunque indica que, debido a que ya han pasado cinco años del paso del huracán y la vegetación en Cayo Santiago aún no se ha recuperado del todo, ahora se investiga si los monos siguen siendo socialmente más tolerantes y menos agresivos. “También estamos interesados en la capacidad de recuperación que pueden proporcionar las relaciones sociales ante un cambio drástico y duradero en el ecosistema”, agrega la investigadora, al tiempo que invita a estar atentos a un nuevo estudio sobre este tema que se publicará próximamente.

“Hay algo sobre las habilidades que se necesitan para hacer y mantener amistades que obtienes de los padres. Uno pensaría que se nace con eso, pero parece más probable que surja de los patrones e interacciones que tienes”, explica el doctor Platt en la publicación de “Penn Today”. “Tal vez eso signifique que, si tu madre es sociable y tú tienes la capacidad de serlo, tu cerebro puede madurar de manera parecida a los hallazgos que hemos descubierto. Eso es intrigante”.

De la misma forma, aunque todos estos hallazgos se relacionan específicamente con los macacos rhesus en libertad, tienen posibles implicaciones para el comportamiento humano, en particular para comprender los trastornos del desarrollo neurológico como el autismo.

“Esperábamos que los monos utilizaran a sus aliados más cercanos para hacer frente a la devastación ecológica del huracán y que invertirían en sus relaciones existentes. En cambio, los macacos expandieron sus redes sociales y aumentaron la cantidad de individuos con los que toleraban compartir recursos limitados, como el espacio sombreado en el que sentarse”, explica el resumen del estudio.

Según esos resultados, los ejemplares observados habían forjado nuevas relaciones después de la tormenta, como con monos desconocidos o no familiares, “un patrón observado en humanos después de eventos catastróficos que afectan poblaciones enteras”, se resalta en el estudio, para también subrayar que “esta peculiaridad dio como resultado una sociedad más tolerante en su conjunto”.

Para los investigadores, este hallazgo supone una “fuerte evidencia de la flexibilidad en la capacidad de los macacos rhesus para negociar su paisaje social después de un desastre natural”, exponen en el trabajo. Pero, debido a que se desconoce qué efectos puede tener este comportamiento a largo plazo sobre la esperanza de vida o en la descendencia, “los autores consideran que los hallazgos pueden ayudar a las personas a comprender cómo nos las arreglamos en medio de catástrofes naturales”.

EN DETALLE

-El Centro de Investigación de Primates del Caribe es un importante espacio de investigación a nivel mundial de la UPRcon una población de monos rhesus, de la especie Macaca mulatta, que interactúan libremente en el islote Cayo Santiago, de 38 cuerdas, desde 1938.

- El científico C. R. Carpenter llevó los primeros 408 monos procedentes de India debido a que le preocupaba que el estallido de la Segunda Guerra Mundial no les permitiera a los científicos viajar al Viejo Mundo para estudiar primates.

- Es el único lugar en el mundo donde se pueden utilizar métodos psicológicos y de observación de comportamiento social, con técnicas genéticas, en un grupo tan grande de monos.

- El macaco rhesus se considera el mejor modelo animal para estudiar el sida y otras infecciones humanas -como el COVID-19-, así como autismo, conducta humana, lenguaje y genética, además de nuevas vacunas, entre otros aspectos relacionados a enfermedades que afectan a los humanos.