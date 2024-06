Estudio revela que los hombres sí comen más carne que las mujeres

Ambos piensan que la forma en que sus géneros se alinearon con sus elecciones de alimentos no fue una coincidencia. Naguleswaran dice que hay más probabilidades de que las mujeres no elijan la carne y se preocupen por cómo su dieta afecta el medio ambiente y a otras personas.

“No quiero que me malinterpreten, que los hombres se sientan atacados”, dijo riendo Naguleswaran, quien es de Holanda. Señaló que le encanta comer carne, pero que dejarla por razones climáticas era más importante para ella. “Simplemente por naturaleza nos preocupamos por los demás”.

“Cualquier cosa que se pueda hacer para reducir el consumo de carne en los hombres tendría un mayor impacto, en promedio, que entre las mujeres”, afirmó Christopher Hopwood, profesor de psicología de la Universidad de Zúrich y uno de los autores del artículo. El trabajo fue financiado por Mercy for Animals, una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con la agricultura animal. Hopwood dijo que no está afiliado a la organización y no es un activista.