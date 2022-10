La psoriasis está asociada a varias comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiovasculares, infartos, diabetes mellitus, enfermedades renales y artritis. Existen también otras patologías como la uveítis, un tipo de inflamación en los ojos. Según estudios, la uveítis se diagnostica particularmente en pacientes con psoriasis y artritis psoriásica.

“La uveítis es una forma de inflamación ocular que afecta la capa media del ojo conocida como la úvea”, explica en un comunicado la oftalmóloga Carmen Santos, tras detallar que la úvea se compone de tres partes: al frente está el iris que es la parte que da el color al ojo y que controla la cantidad de luz que entra a la retina, en el medio está el cuerpo ciliar que ayuda a que el ojo se enfoque, y atrás se encuentra la coroides que es una capa del ojo que contiene muchos vasos sanguíneos que distribuyen nutrientes.

Según la doctora Santos, esta afección ocular puede provocar enrojecimiento del ojo, dolor ocular, sensibilidad a la luz, partículas flotantes en el campo de visión y visión reducida o pérdida de visión según el área afectada. “Son síntomas que advierten sobre la posible presencia de la uveítis y que suelen aparecer de repente y empeorar con rapidez, aunque en algunos casos, se presentan de manera gradual. Puede afectar un ojo o ambos”, añade.

Existen varios tipos de uveítis que se asocian con diferentes tipos de artritis y con psoriasis severa. (Suministrada)

Existen varios tipos de uveítis que se asocian con diferentes tipos de artritis y con psoriasis severa. “Alrededor del 10% de los pacientes con artritis psoriásica desarrollan uveítis. La uveítis es más común en pacientes que tienen la presencia de un marcador celular llamado HLA-B27, lo que se determina con una prueba de laboratorio. Esta condición también se puede presentar en niños”, destaca la oftalmóloga. “La artritis psoriásica puede causar uveítis que no da síntomas. Después de reactivarse tiende a ser crónica y requerir tratamiento crónico para evitar pérdida de visión”.

Clasificación de la uveítis

Uveítis anterior afecta al interior de la parte frontal del ojo, al iris y al cuerpo ciliar anterior. También se conoce como iritis o iridociclitis y es el tipo más común de uveítis. Esta clasificación en particular se asocia con diferentes tipos de artritis y se ve con frecuencia en pacientes con artritis psoriásica.

Uveítis intermedia afecta al cuerpo ciliar posterior, el cual tiene vasos sanguíneos justo detrás del cristalino y lo que se conoce como pars plana, área justo detrás del cuerpo ciliar y anterior a la retina, así como al gel del centro del ojo (humor vítreo).

Uveítis posterior afecta a la coroides o retina que son las capas de la parte de atrás del ojo. Las uveítis posteriores tienden a ser más severas y causan más morbilidad que las anteriores o intermedias.

Panuveítis es cuando se afectan las tres capas de la úvea, causando inflamación desde el frente hasta la parte posterior del ojo.

Tratamiento

Las uveítis pueden ser infecciosas o no infecciosas. “Una vez descartamos que no es una condición producto de una infección, malignidad o trauma, se determina si es una condición autoinmune o una ‘artritis del ojo’. Los pacientes deben ser evaluados por un oftalmólogo y así determinar el tratamiento apropiado”, señala la doctora Santos, mientras explica que el tratamiento de las uveítis no infecciosas se puede dividir en tópico y sistémico. El tópico incluye gotas, como antiinflamatorios, corticoides, midriáticos e hipotensores durante un limitado período. También puede incluir inyecciones alrededor o dentro del ojo.

El tratamiento sistémico puede incluir esteroides orales o intravenosos para controlar la condición, y agentes inmunomoduladores similares a los que se usan para otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea o lupus. “La colaboración entre el oftalmólogo y el reumatólogo es sumamente importante en el manejo de la uveítis autoinmune”, agrega la oftalmóloga, quien advierte que si un paciente no atiende esta condición puede desarrollar otras complicaciones como glaucoma, cataratas, la destrucción de la úvea, desprendimiento de la retina y pérdida de visión. El diagnóstico y el tratamiento a etapas tempranas de la enfermedad son importantes para prevenir complicaciones y preservar la visión.

Actividad educativa libre de costo

Con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, la Asociación de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) celebrará una actividad educativa para pacientes y familiares el sábado, 29 de octubre en el horario de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. en el Hotel Verdanza en Isla Verde. La actividad es libre de costo.

El evento ofrecerá un amplio programa de charlas con diferentes especialistas médicos y otros profesionales de la salud quienes abordaran diferentes temas que inciden en la calidad de vida y en el aspecto emocional del paciente de psoriasis.

Para más información favor de acceder a la página de @APAPPsoriasis en las redes sociales Facebook e Instagram y a través del portal www.psoriasispr.org. El portal incluye contenido educativo sobre la enfermedad de la psoriasis. También puede escribir a psoriasispr@gmail.com