Conservar los músculos fuertes a lo largo de los años es uno de los deseos de las personas a lo largo y ancho del globo. Aunque este anhelo va más allá de lo estético, más bien promete una serie de beneficios entre ellos, tener equilibrio y evitar posibles caídas y lesiones.

Claro está que la pérdida de destreza muscular impacta en la calidad de vida y disminuye la independencia de quienes lo padecen. Evitar llegar a esta situación es posible aplicando todos los días unos simples pasos.

A este tipo de pérdida de fuerza muscular, desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) lo llaman “dinapenia”. Los expertos en cuestión señalan que su causa principal es el envejecimiento y que lejos está de relacionarse con una enfermedad de los músculos o neurológica. También agregan que no tiene nada que ver con el tamaño de la masa muscular. Según indican, se demostró que en este proceso el volumen de los músculos juega un rol secundario.

PUBLICIDAD

La vía para prevenir el desarrollo de este cuadro se basa según los especialistas en tres ejes. Primero realizar actividad física; segundo alimentarse saludable y tercero, conservar los niveles de vitamina D. Así también lo señaló un informe de la Universidad de Harvard: “Tener bajo el nivel de vitamina D, aumenta en gran medida el riesgo de una persona a perder su fuerza muscular y la deja propensa a sufrir caídas”.

El descubrimiento de este nutriente se remonta a principios del siglo XX. Se trató de un hallazgo del bioquímico inglés Edward Mellanby quien se encontraba investigando las causas del raquitismo infantil. Esta novedad no tardó en despertar la curiosidad de otro bioquímico, el estadounidense Elmer Mc Collum y su equipo quienes usaron “esta nueva sustancia” para suministrársela a niños que padecían raquitismo. Al ver la eficacia que generaba en el metabolismo óseo de los menores, decidieron llamarla vitamina D ya que la A, la B y la C ya existían. Estudios más recientes dieron cuenta que su estructura química no era del todo la propia de una vitamina sino que correspondía a una hormona.

Un informe de la Universidad de Harvard menciona que tener bajo el nivel de vitamina D, aumenta el riesgo a perder fuerza muscular

Una alianza con los músculos

“La vitamina D es una sustancia liposoluble, que se absorbe en grasas, y que cumple varias funciones indispensables para el organismo”, comenta Gabriel Lapman, médico nefrólogo y autor de “Más zapatillas, menos pastillas”. La absorción del calcio en el intestino es una de ellas y considerada “fundamental porque ayuda a conservar los huesos, músculos y dientes fuertes y sanos”, destaca el experto. Además, ahonda Lapman, este nutriente colabora en la contracción muscular y en el aumento de la densidad ósea. Aunque para que este proceso tenga éxito “también se debe incorporar vitamina K2 porque ayuda a que los huesos no pierdan calcio”, detalla el médico.

PUBLICIDAD

Una investigación publicada por la revista Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research y citado por la Universidad de Harvard, encontró que las personas con déficit de vitamina D tienen un 70% de probabilidades de desarrollar dinapenia a diferencia de quienes presentan valores normales de este nutriente. El respectivo estudio monitoreó a 3.200 adultos mayores de 50 años sin signos de dinapenia durante cuatro años. En la primera instancia del análisis se les realizó una extracción de sangre para evaluar sus niveles de vitamina D; al finalizar se analizó en cada participante su fuerza de agarre.

Vitamina D: múltiples formas de incorporarla

Son tres las maneras que tienen las personas de sumar vitamina D a su organismo. La primera, menciona Lapman, es la alimentación. Desde la Universidad de Harvard enumeran como principales a los pescados grasos: salmón, atún y sardinas; la yema del huevo, el hígado y los champiñones ya que suelen estar expuestos de manera intencional a los rayos ultravioletas. Sumado a ello, los lácteos, quesos y algunos cereales también contienen vitamina D pero de forma fortificada.

La exposición al sol es otro de los caminos: “Nuestro cuerpo la sintetiza cuando nos exponemos a sus rayos. La manera correcta de hacerlo es cuando pega a grandes áreas de la piel”, aclara Lapman. De todas formas el médico advierte hacerlo dentro de un rango horario prudente. Durante los meses de verano o en lugares donde el sol es muy fuerte “lo conveniente es exponerse antes de las diez de la mañana y después de las cuatro de la tarde”, recomienda el médico. En relación al tiempo sugerido, “lo ideal son alrededor de 20 minutos al día”, agrega Lapman.

PUBLICIDAD

En última instancia se puede acudir a los suplementos de vitamina D. En estos casos, “lo conveniente es asesorarse con un profesional de la salud quien evaluará si su consumo es pertinente y en tal caso definirá su dosis”, dice Lapman.

Los pescados grasos como el salmón son fuente de vitamina D

Los valores de vitamina D en el cuerpo también se pueden clasificar en distintos grupos. Desde la Universidad de Harvard lo consideran suficiente cuando su índice es de 50 nanomoles por litro e insuficiente cuando está por debajo de los 30 nanomoles por litro. Cuando se da esta última situación, la persona queda propensa a que se le debiliten los huesos y músculos. En casos donde el número supera los 125 nanomoles por litro, que según indican desde la prestigiosa casa de estudios se da producto del consumo excesivo de suplementos, “puede ocasionar problemas de salud tales como la pérdida de peso, la alteración del ritmo cardíaco y el aumento de la presión de los vasos sanguíneos”, mencionan en un informe.

En lo sucesivo, Lapman expone que el consumo estipulado de vitamina D por día cuando proviene de los alimentos, debería ser en un adulto a partir de los 19 años, de 15 microgramos y cuando supera los 70 años, 20 microgramos. En relación a la incorporación de vitamina D proveniente de los rayos ultravioletas, Lapman especifica que en todas las personas a partir de los nueve años tendría que ser de 100 microgramos cotidianos.

Otras alternativas para fortalecer los músculos

Además de incorporar vitamina D, hay otras opciones para garantizar la fuerza de los músculos. Para el kinesiólogo de la Fundación Favaloro y osteópata del Centro Kineos, Roberto Lowenstein (M.N. 11445), el deterioro muscular, no solo tiene que ver con un proceso natural sino también con el estilo de vida de cada uno y con factores como por ejemplo el descanso, la práctica de ejercicio físico y la alimentación.

PUBLICIDAD

“Para mantener fuertes y ágiles los músculos, se necesita entrenarlos y por lo general las actividades que hacemos no son suficientes para preservarlos”, comenta Lowenstein. Al respecto, un análisis realizado por la NIH alarma. En el estudio se encontró que el 30% de los adultos por arriba de los 70 años, tienen problemas para caminar, levantarse de una silla o subir escaleras. En términos de los expertos, dichas limitaciones diarias pueden ocasionar caídas, enfermedades crónicas e incluso tener que depender de la ayuda de un tercero.

Con respecto al movimiento, el osteópata aconseja realizar a diario una rutina de ejercicios que impliquen un trabajo de levantamiento de peso combinado con prácticas aeróbicas de bajo impacto y advierte que se debe arrancar de forma progresiva y aumentar la carga e intensidad a medida que uno se va sintiendo cómodo y que el cuerpo se adapta a los movimientos.

Por último, el licenciado en Nutrición, Joaquín González Saucedo, considera que para mantener la salud muscular y evitar su deterioro, hay que priorizar la ingesta de proteínas. Para saber cuánto consumir, el experto comenta que la cantidad que cada uno necesita difiere y se calcula de la siguiente manera: “Un gramo de proteína equivale a un kilo, entonces si una persona pesa 70 kilos, se estima que la ingesta de proteínas será de 70 gramos”, finaliza el nutricionista.

Cuidar el organismo forma parte de un proceso que se debe sostener a lo largo de toda la vida. Sin caer en extremos, la clave está en encontrar un equilibrio que permita mantener en el tiempo hábitos saludables.