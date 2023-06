Sus edades fluctúan entre los 8 y 48 años y todos, de alguna forma, son ejemplos de que una enfermedad no los define ni los arrincona. Al contrario, son luchadores tenaces que, a partir del diagnóstico de vitíligo -una enfermedad autoinmune que provoca la destrucción de los melanocitos, células de la piel que producen un pigmento llamado melanina que le da color-, quieren visibilizar la condición y educar para evitar el acoso y los mitos que se tejen alrededor de esta dolencia que se estima afecta al 2% de la población a nivel mundial.

Son las historias de Rafael De León Mejías, Daliris Marcano Ferrer, Victoria Rubí Velázquez Rolón, Manuel Crespo Feliciano y Ashly Carrasquillo Burgos, quienes relatan sus experiencias con la enfermedad y cómo la manejan.

Cabe aclarar que el vitíligo no te pone en riesgo de muerte, ni te provoca malestares que afectan tu diario vivir. Pero causa estrés y, en algunos casos, lacerar la autoestima o causa ansiedad debido a los cambios en la piel, especialmente, por las implicaciones de rechazo social. Según el doctor Néstor Sánchez, director del Programa de Residencia en Dermatología de la Escuela de Medicina de la Ponce HealthSciences University (PHSU), es una enfermedad en la que hay un proceso que va dirigido contra los melanocitos, que están localizados en el área epidermal y provoca una despigmentación de la piel.

“El vitíligo puede aparecer a cualquier edad, no pone en peligro a la persona y no es una enfermedad contagiosa”, señala el dermatólogo, tras indicar que la despigmentación de la piel puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, normalmente de manera simétrica en ambos lados, con parchos en forma redondeada u ovalada y con un contorno que suele ser ligeramente irregular. Además, su tamaño es variable y su color más característico es el “blanco lechoso”. Se trata de una enfermedad que, al momento no tiene cura y el tratamiento va a depender de la edad, la extensión y la ubicación de las manchas, así como la rapidez con que avanza. Por ejemplo, se usan medicamentos tópicos y terapias con luz para ayudar a devolverle el color a la piel o hacer que su tono sea más uniforme, aunque los resultados varían. También se utilizan medicamentos para controlar la inflamación, fármacos de nueva generación, conocidos como biológicos, que inhiben el sistema inmunitario, así como terapias combinadas. En algunos casos, también se puede hacer injertos de piel.

“Me siento cómodo en mi piel”

A Rafael De León Mejías, le diagnosticaron vitíligo cuando tenía 19 años, una condición que no lo tomó por sorpresa debido a que su madre lo tuvo en toda su piel. Por eso, cuando notó la mancha blanca debajo de su ojo izquierdo, entendió que él también lo tenía.

A Rafael De León Mejías, el vitíligo no le ha impedido convertirse en modelo de profesión, así como mixólogo. (Xavier Araújo)

Eventualmente, también le salió alrededor del ojo derecho y se siguió extendiendo en diferentes partes de cuerpo, como la cara, el pecho y los brazos. Pero eso no le ha impedido convertirse en modelo de profesión, así como mixólogo.

Hoy, a los 28 años, afirma que se siente muy bien porque conoce la enfermedad y ha aprendido a vivir con ella. “Uno, a base de las experiencias y el trato de la gente, aprende a sobrellevarlo”, agrega el joven, mientras asegura que se siente bien y muy seguro de sí mismo. Sobre todo, no le afectan las miradas o la falta de empatía de algunas personas.

“Yo acepté (que tenía vitíligo) y nunca fui al dermatólogo. Al principio pensé que era paño, que sale cuando estás muy expuesto al sol. Pero después que fue creciendo (en otras partes de su cuerpo), era obvio que era vitíligo. Mi mamá también lo proyectó con mucha seguridad, así que par mí fue algo muy casual porque, además, también sabía de otros familiares que lo tenían. Así que no pasé por un proceso de querer buscar una cura”, explica De León, tras asegurar que sabe que hay tratamientos, pero no le ha interesado debido a que ha visto que en familiares con la enfermedad no les ha funcionado.

“Yo he tenido mucho apoyo de mi familia y nunca me interesó buscar una opinión (médica). Es algo que acepté en mi vida tan pronto salió. Mi mamá también era modelo y tampoco le afectó (tener la enfermedad)”, agrega el joven, tras reafirmar que “tengo otra mentalidad en torno a lo qué es el vitíligo”.

Según dice, es una condición que no le ha afectado su diario vivir ni sus sueños o las metas que se ha trazado. “Nunca la he visto como algo malo en mi vida, yo me acepté tal y como soy, me siento cómodo en mi piel. Uno puede buscar ayudas externas, pero en mi caso no ha sido necesario. Puedes ir a un psicólogo, pero cada cual debe vivir su realidad y es importante aceptarla, encontrar ese apoyo dentro de ti y en las personas a tu alrededor”, reitera De León, aunque es consciente de que otras personas sí necesitan buscar apoyo emocional o tratamiento para el vitíligo.

“El mensaje es que la gente debe aceptarse tal y como es. Si no te sientes bien pide ayuda, pero si está cómodo en tu piel, adóptalo como parte de tu vida y proyéctate tal y como eres”, recomienda el modelo, aunque admite que siempre ha habido situaciones en las que se ha topado con personas que no son muy empáticas. “Son procesos por los que pasas que te hacen una persona más fuerte y te hacen confiar más en ti mismo”, afirma el joven, natural de Carolina, quien tiene un hermano gemelo que no tiene la enfermedad.

Daliris Marcano Ferrer, maestra retirada, cuenta su historia con el propósito de visibilizar el vitíligo y ayudar a las personas a que se acepten tal como son. (Xavier Araújo)

“Aprendí a vivir con eso”

Todo comenzó con una pequeña “manchita” blanca en el brazo, cerca del codo. Pero, inicialmente, Daliris Marcano Ferrer no le hizo mucho caso porque pensaba que se trataba de paño (melasma), esas descoloraciones de la piel que aparecen luego de una larga exposición al sol. Poco después, descubrió otra manchita en el cuello y, finalmente, fue a una dermatóloga, quien luego de hacerle estudios de rutina para descartar otros problemas médicos, le confirmó lo que ya sospechaba: tenía vitíligo.

En ese momento, hubo cambios en el sistema de enseñanza de la escuela donde trabajaba como maestra y a su esposo lo diagnosticaron con cáncer. Una época de mucho estrés en que, según la maestra, “me forré de vitíligo”. De hecho, el estrés se ha identificado como uno de los detonantes de la condición. “Ahí fue cuando decidí dejar de trabajar para cuidar a mi esposo y a mi familia. Y hasta el sol de hoy, llevo 11 años con la condición”, relata la maestra retirada, al recordar que fue un tiempo muy difícil para ella y que ahora “he aprendido a vivir con eso”.

“Lloraba todos los días, fue un proceso muy cuesta arriba. Soy una persona común, de esas que quizás nadie le presta atención en la calle. Pero al comenzar a verte distinta (te afecta). Me miraba al espejo y no me encontraba”, rememora Marcano de esa época inicial.

Detalle de las manos que muestran las marcas del vitíligo, una enfermedad autoinmune que causa despigmentación de la piel. (Xavier Araújo)

Algo que la ayudó, según comenta, es que como educadora sintió la necesidad de leer y educarse sobre la enfermedad, lo que la ayudó finalmente a entenderla y aceptarla. “Es una enfermedad, pero no me voy a morir de ella. Es cuestión ahora de aceptar que mis melanocitos van a morir y, quizás, puede que me quede blanca por completo, o quizás no. Ahora me cuido mucho del sol porque soy más vulnerable”, reitera y afirma que no ha sentido necesidad de buscar ayuda psicológica. “Tengo fe y una familia que me apoya y me quiere, unas hijas que me adoran y que me dicen que soy hermosa tal y como soy”.

Y, aunque acepta que a veces se pone triste, de inmediato se da cuenta que ya no hay vuelta atrás y “que tienes que aprender a vivir con lo que tienes porque esto es lo que hay”. En términos de tratamiento, afirma que ha tratado “de todo” y nada le ha funcionado. “Es mejor quedarme tranquila, tal y como soy, aceptándome, amándome y con el apoyo de mi familia. Eso para mí es lo más importante”.

Por eso quiere contar su historia para que más personas como ella se acepten tal y como son. “Amarse uno como es, aceptar lo que Dios nos mandó, eso es lo más importante”, enfatiza, tras elogiar la iniciativa de visibilizar el vitíligo “porque como yo hay muchos que no salen por miedo a que la gente los señale porque los ven diferente. La vida es una sola y si te tocó, hay que aprender a vivir la vida así, tratando siempre de ser feliz”.

“Mama yo tengo el control”

Victoria Rubí Velázquez Rolón es una dulce niña de 8 años, estudiante de tercer grado, muy madura y de gran corazón. Así la describe su orgullosa madre, Francheska Rolón, tras contar que la niña nació con vitíligo en el tobillo izquierdo y en el área de la vulva. Pero en ese momento, el pediatra le dijo que era muy pequeña para certificar si realmente era eso o un lunar. No obstante, ella sospechó desde el principio que sí podía ser porque a su madre se lo diagnosticaron a los 46 años, mientras que, su abuelo, quien falleció de 106 años, tenía vitíligo desde los ocho.

Victoria Rubí Velázquez Rolón nació con vitíligo y sus padres han logrado que la niña crezca segura y sin complejos pro las manchas de su piel. (Xavier Araújo)

“A los dos años la llevé a un dermatólogo pediátrico y certificó lo que ya yo sabía. Luego, el dermatólogo Xavier Sánchez le hizo una prueba genética y se confirmó. Victoria hoy día es una niña muy segura de sí misma y sabe que nació con vitíligo. Mamá y papá le hemos enseñado lo que es amor propio, que ella es nuestra mayor obra de arte y que es una niña privilegiada y bendecida de Dios”, comenta Rolón sobre cómo han logrado que su única hija crezca feliz y libre de complejos o problemas emocionales.

De hecho, afirma que la niña sabe que hay niños con otras condiciones y enfermedades y que eso no les impide ser felices. “Ella vive agradecida de la condición que tiene”, asegura la madre, quien dice que desde muy pequeña educó a su hija sobre la condición. “Le dije, esto es lo que hay. Tienes vitíligo, si no lo quieres tener, te lo voy a quitar, pero me tienes que dar una pierna para dársela a otro niño que la necesite. Ella me dijo, ‘no mamá, déjame el vitíligo’ y desde entonces le he estado dando las herramientas para que pueda manejar la situación en este mundo en el que vivimos”.

En ese sentido, Rolón quiere contar la historia de su hija con el propósito de que la gente conozca sobre la condición, se eduque y evite hacer comentarios sobre algo que no conoce. “Yo como mamá, muchas veces escucho que en Cuba hay unos medicamentos que curan la enfermedad, pero la realidad es que no es así. Esta condición no tiene cura”, enfatiza Rolón, tras resaltar que su hija es muy inteligente y al escuchar estos comentarios se ilusiona pensando que se va a curar.

De la misma forma, resalta que la gente debe conocer que se trata de una condición que no es contagiosa, que existe y que le puede dar a cualquier persona no importa la edad o estado de salud. “Mi hija hizo un vídeo en una página de Instagram que tiene en el que ella dice que no pasa nada con tener vitíligo, que hay un sinnúmero de condiciones en niños y nos toca a los padres inculcarles en el hogar los valores de respeto, de amor, empatía y la convivencia con estos niños y con los adultos. Aunque a veces los niños lo manejan mejor que los adultos”.

Según Rolón, su hija ha estado en un colegio privado en el que hay de 12 a 14 niños por salones con la intención de tener más control, conocer a los padres y a los estudiantes y poder conversar sobre el “bullying”. “Gracias a Dios, solamente un niño -y ella se supo defender-, le dijo que estaba quemada. Cuando ella me trae esta historia, le pregunté si quería que yo interviniera. Pero ella me dijo ‘mamá, yo tengo el control’ y así le doy esa oportunidad de que ella lo maneje. Por eso es importante enfatizar en la educación y nosotros los padres tenemos que encargarnos de hacerlo con nuestros hijos”, recomienda Rolón.

“Aprovecho el momento para educar”

Para Manuel Crespo Feliciano su trabajo como reportero de televisión en Teleonce le da la oportunidad de visibilizar la condición. (Xavier Araújo)

Lo has visto en las ediciones de noticias de la cadena Teleonce como reportero, dando detalles de los últimos acontecimientos noticiosos. Se llama Manuel Crespo Feliciano, tiene 28 años y como a los 15, en plena adolescencia, comenzó a notar las manchas blancas en áreas íntimas de su cuerpo, en los codos y cerca de las orejas. “Me daba un poco de vergüenza y no sabía cómo decírselo a mi mamá”, afirma.

“Pero yo también tengo psoriasis y en una visita al dermatólogo porque se estaba descontrolando un poco, aproveché y le dije lo que estaba pasando y rápido me diagnosticó con vitíligo”, indica Crespo, quien recuerda que era un adolescente bastante tranquilo, que nunca pasó por la típica etapa de rebeldía que se describe normalmente.

“Yo, simplemente, me informé mucho, sabía lo que era vitíligo y que no tenía que preocuparme, pero siempre me enfoqué en la educación, en conocer la condición, saber por qué pasaba. Luego comencé a atar cabos porque en mi familia, mi abuelo tenía una hermana que tuvo la condición. Pero cuando entré a la universidad, la condición se disparó bastante por el estrés”, rememora el reportero, quien comenzó estudiando biología y “esos exámenes departamentales me ponían con un estrés intenso”, lo que provocó que la enfermedad empezara a regarse al área de las manos, de la cara y del cuello.

Pero con el tiempo, agrega, ha ido aprendiendo a conocer su cuerpo y cómo debe controlar el estrés y la ansiedad. “Cada episodio de mi vida en el que he pasado por mucha ansiedad y estrés, como que dispara una cadena de sucesos que me lleva a tener manchas nuevas”, explica Crespo, quien dice que en su vida hay un esfuerzo constante de educar a la gente sobre esta condición de salud.

“Siento que trabajar en televisión me da una exposición y que tengo una misión importante de educar, que gente que se ve como yo y que creen que por eso no pueden estar en televisión, creo que visibilizándolo en ese espacio es una forma de decir ‘sí se puede’ y que estamos orgullosos de nuestros cuerpos y de las manchas que tenemos”, reflexiona el reportero, tras resaltar que la enfermedad nunca se convirtió en un problema para él. “Gracias a Dios mis papás siempre han estado presentes. He tenido una adolescencia y adultez temprana estable emocionalmente y eso me ayudó a verlo todo como una parte más de mí, una extensión de lo que soy y de cómo me veo y no necesariamente como algo que me quita, sino que más bien me suma”.

“Lo qué piensas de ti hace la diferencia”

Con 26 años, un bachillerato en psicología y una maestría en relaciones públicas y comunicaciones, Ashly Carrasquillo Burgos ha sabido aprovechar las oportunidades que la vida le ha brindado. La joven, que trabaja como ejecutiva de cuentas en una agencia de mercadeo y que comenzará en agosto estudios de derecho, es paciente de vitíligo desde los 9 años, por lo que es obvio que el diagnóstico no ha impedido que cumpla con sus objetivos de estudiar y trabajar.

Ashly Carrasquillo Burgos está interesada en educar sobre lo que experimentan los pacientes de vitíligo para que las personas sean más empáticas y no juzguen el físico de alguien por las manchas de su piel. (Xavier Araújo)

Recuerda que se dio cuenta porque a esa edad estaba aprendiendo a jugar voleibol y notaba que cada vez que le daba el balón, el área de la muñeca se enrojecía y comenzaron a salir unas manchas blancas. “Mi mamá me llevó a una dermatóloga que me diagnosticó vitíligo”, recuerda la joven, al afirma que era algo que ya se sospechaba porque su padre tenía la enfermedad. Pero, acepta que, inicialmente, no fue fácil aceptar el diagnóstico.

“Ya ha mejorado bastante ese proceso de aceptación. Pero como comienza cuando yo era niña, estaba enfrentando muchos cambios a la vez y siento que lo más difícil fue esa transición de escuela elemental a intermedia y luego cuando fui a escuela superior. Creo que fue el tiempo más oscuro, empecé a utilizar abrigos y me maquillaba mucho con el fin de ocultar la condición”, recuerda Carrasquillo, tras aceptar que sufrió acoso en esa época.

“Me decían ‘te estás despintando o pareces una vaca, te echaron clorox... De adulta he tenido la capacidad de discernir cuáles comentarios permito que entren. Creo que el hecho de que puedas decidir qué piensas de ti hace la diferencia”, afirma la relacionista, quien cree que cuando hay condiciones de salud que son diferentes, “lo más importante es dar visibilidad y, sobre todo, educar sobre lo que experimentamos y cómo nos sentimos al respecto”. “A pesar de que la condición no te limita funcionalmente en el día a día, puede tener un impacto en la autoestima. Y el hecho de que haya espacios que podamos representar generacionalmente la condición, le da visibilidad al vitíligo, lo normaliza y cuando eso pasa, educas y se vuelve un poco más amable el día a día para nosotros”.

“El año pasado hice un encuentro dirigido a mujeres con vitíligo, pero en el camino me di cuenta de que había necesidad para adolescentes, niñas y hombres. Espero volver a crear otro para llegar a más personas”, indica Carrasquillo, quien cree que es importante seguir educando a la población y a los pacientes.