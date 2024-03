Las mujeres pueden tener síntomas de infarto diferentes a los de los hombres: conoce cuáles son

Prevenir es la clave. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en hombres y en mujeres, pero son prevenibles y los médicos enfatizan la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger el corazón y los vasos sanguíneos. De eso se habla y mucho, pero de lo que no se sabe tanto es de la diferencia de síntomas que presentan hombres y mujeres ante un infarto.

Factores de riesgo para el corazón a tener en cuenta

No obstante, la experta alienta a no tener miedo porque “es mejor saberlo antes que después, cuando no podemos poner una solución y antes es muy sencillo”, dice.