Los 4 hábitos que debes evitar y eliminar de su vida si no quieres problemas de memoria

1. No descansar lo suficiente: Los problemas laborales, económicos y las situaciones familiares pueden hacer que se dificulte conciliar el sueño.

Si no se respeta el tiempo de descanso, el cerebro no puede purificarse y recargar baterías. Para conseguir esta meta, se recomienda no comer de más ni beber alcohol hasta altas horas de la noche y tampoco utilizar elementos como computadoras, tablets y celulares en la cama.