El estado de Massachusetts reportó ayer, miércoles, un caso de viruela símica en un hombre que viajó recientemente a Canadá, y las autoridades de salud se encuentran revisando si la infección está relacionado con pequeños brotes en Europa. Pero, ¿cuál es este virus y qué se sabe hasta la fecha?

De acuerdo con la información recogida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela símica es una zoonosis selvática que causa infecciones humanas incidentales y esporádicas en zonas boscosas de África Central y Occidental. Esta viruela se considera endémica en lugares como Nigeria y la República del Congo y es conocido como “viruela de mono” o “monkeypox”. Su agente etiológico, el virus de la viruela símica, pertenece a la familia de los ortopoxvirus. Este virus puede transmitirse por contacto y por exposición a gotículas de gran tamaño exhaladas por el individuo infectado.

Este mes se ha notificado un pequeño número de casos confirmados o sospechosos en Gran Bretaña, Portugal y España. El caso de Estados Unidos no supone ningún riesgo para el público, y el residente de Massachusetts está hospitalizado pero en buen estado, añadieron los funcionarios.

PUBLICIDAD

Es el primer caso que se detecta en Estados Unidos este año. En 2021, Texas y Maryland informaron de un caso cada uno en personas que viajaron a Nigeria.

El infectólogo Miguel Colón explicó en declaraciones a este medio que es “raro” observar este tipo de casos en los lugares donde no es endémica la llamada viruela de simio. Hasta la fecha, sostuvo que no conoce de que se haya reportado algún caso de viruela símica en Puerto Rico y no prevé que los casos reportados durante este mes de mayo se traduzcan en una amenaza mayor a la salud pública.

“Esto produce erupción (en la piel) y malestar general. Mayormente está asociado a mordiscos de monos pero hay transmisión entre humanos por la saliva”, indicó.

Colón explicó que no existe un tratamiento específico para esta viruela que haya sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), aunque hay algunos antivirales que se utilizan para atender estos casos. “Ningún tratamiento está certificado y no hay vacunas”, sostuvo.

¿Cuál es el periodo de incubación?

El periodo de incubación de la enfermedad suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. “A menudo, la enfermedad remite espontáneamente y los síntomas suelen desaparecer en un plazo de 14 a 21 días”, sostiene la OMS.

Los síntomas pueden ser leves o graves, y las lesiones pueden ser muy irritantes y dolorosas, de acuerdo con la descripción de la OMS. Los casos más leves no siempre se notifican y esto supone un riesgo de transmisión entre personas. Se sabe que los dos factores que propician la infección son el contacto con animales vivos o muertos durante la caza y el consumo de carne de animales salvajes.

PUBLICIDAD

Hay dos ramas o tipos distintos del virus. Uno es el de la cuenca del Congo (África Central) y el otro de África Occidental. Se ha documentado que la tasa de letalidad del correspondiente a África Occidental es de alrededor del 1%, mientras que la rama de la cuenca del Congo puede alcanzar el 10%. Aunque, en ocasiones, la rama de de África Occidental ocasiona síntomas graves a algunas personas, la enfermedad suele remitir espontáneamente, explica la OMS.

La infección puede dividirse en dos periodos:

El periodo de invasión (entre los días 0 y 5), caracterizado por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía).

El periodo de erupción cutánea (entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre), cuando aparecen las distintas fases del exantema, que por lo general afecta primero al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro (en el 95% de los casos), las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos). La evolución del exantema desde maculopápulas (lesiones de base plana) a vesículas (ampollas llenas de líquido), pústulas y las subsiguientes costras se produce en unos 10 días. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta tres semanas.

El número de lesiones varía desde unas pocas hasta varios miles, y afectan a las mucosas de la boca (70% de los casos), los genitales (30%), la conjuntiva palpebral (20%) y la córnea (globo ocular).

Algunos pacientes presentan linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos) grave antes de la aparición del exantema. Ese signo característico de la viruela símica permite diferenciarla de otras enfermedades similares.

Consejos de la OMS

La OMS ha enfatizado que toda enfermedad contraída durante un viaje o al regresar debe ser comunicada a un profesional de la salud, al que se informará también de todos los viajes recientes y el historial de vacunas. Los habitantes de países donde la enfermedad es endémica, como Nigeria, y quienes viajen a ellos deben evitar el contacto con animales enfermos, muertos o vivos (roedores, marsupiales, primates) que puedan albergar el virus de la viruela símica y abstenerse de comer o manipular carne de animales silvestres (carne de caza).

De igual modo, la OMS insistió en la importancia de lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. De igual, la entidad internacional subrayó la importancia del aislamiento de personas con la enfermedad, la cuarentena de los contactos y el rastreo de esos contactos. En la misma dirección, el doctor Colón añadió que el uso de la mascarilla, que se recomienda para prevenir el contagio de SARS-CoV-2 -que causa el COVID-19-, previene a su vez el contagio de otras enfermedades como la viruela símica.

PUBLICIDAD

“Es preciso aislar a los enfermos de viruela símica durante el periodo infeccioso, es decir, en el periodo en que causa erupciones, así como poner en cuarentena y vigilar a los contactos. El rastreo oportuno de los contactos, las medidas de vigilancia y la concienciación del personal de salud sobre las enfermedades emergentes son fundamentales para prevenir los casos secundarios y gestionar eficazmente los brotes”, sostuvo.

Los trabajadores de la salud que atiendan a pacientes con viruela símica, ya sea presunta o confirmada, deben aplicar las precauciones habituales de control de infecciones para evitar la transmisión por contacto o a través de gotículas. Las muestras procedentes de personas o animales con presunta infección por el virus de la viruela símica deben ser manipuladas por personal formado que trabaje en laboratorios debidamente equipados.

Al menos hasta el 8 de julio de 2021, la OMS había considerado innecesario establecer restricciones a los viajes o al comercio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o con Nigeria.