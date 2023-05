Aunque se trata de un evento climático de múltiples factores y con diversas consecuencias, el riesgo principal del calor extremo, medido a través del índice de calor, es su efecto nocivo a la salud de los organismos, tanto humanos como animales.

Estudios científicos validan que el calor extremo es la principal amenaza de mortalidad en materia del cambio climático, por lo que la respuesta sobre lo que pudiera pasar cuando dicha medida es elevada es, en pocas palabras, un asunto de “vida o muerte”, consideró el doctor Pablo A. Méndez Lázaro, profesor en Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En entrevista con El Nuevo Día, el líder de la investigación que dio paso a la creación de un sistema de advertencias por amenaza de calor extremo en Puerto Rico aclaró que, contrario al pensamiento popular de que las altas temperaturas son peligrosas, es cuando el índice de calor está elevado que existe una amenaza directa a la población, al sistema hospitalario y a la infraestructura.

El índice de calor, también denominado “sensación de calor”, es una medida que se obtiene a través de una ecuación matemática que considera el valor de la temperatura máxima y el vapor de agua o humedad relativa en el aire (dew point), ambos en grados Fahrenheit (°F).

“Nosotros (los humanos) somos como un radiador (de un carro). Cuando sudamos significa que el cuerpo inició el proceso para regular la temperatura corporal. El cuerpo tiene la capacidad de refrescarse cuando ese sudor se evapora de la piel. Si la atmósfera está cargada de humedad, ese sudor se queda impregnado en la piel y te quedas empapado. Entonces, cuando tú te quedas empapado, tu cuerpo se ve inhabilitado de poder refrescar o disminuir la temperatura”, explicó el también investigador líder del proyecto Herramienta de Monitoreo de Aerosoles y Sistema de Alerta Temprana, en el que colaboran múltiples agencias, entre ellas, la Administración de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), la UPR y el Sistema Integrado de Observación Costera Oceánica para el Caribe (CariCOOS, en inglés).

“Si estás empapado y el agua del sudor se queda sobre la piel, entonces la última fase para poder regular la temperatura natural de tu cuerpo, que es la evaporación, no se está dando. El efecto físico de la evaporación lo que hace es que se genere frío y eso es lo que hace que el cuerpo se refresque. Pero, de nuevo, si ese sudor no se evapora, el cuerpo no se enfría. Por eso que es importante conocer la humedad relativa, que es el por ciento de la cantidad de humedad que hay en el ambiente”, agregó.

Algunos de los principales síntomas del calor extremo en el cuerpo humano son:

Agotamiento / cansancio

Sudoración excesiva

Fatiga / dificultad para respirar

Mareos / náuseas

Dolor de cabeza

Mucha sed o sensación de boca reseca

Desorientación

Calambres

Piel caliente

Visitas a hospitales por calor

El también experto en cambio climático, indicó, además, que está comprobada la relación entre el calor extremo y las visitas a hospitales.

“En Puerto Rico, ya tenemos tesis doctorales, del Recinto de Ciencias Médicas, que evidencian que las visitas a la emergencia aumentan durante los episodios de calor. También, tenemos evidencia de que la mortalidad también aumenta bajo los episodios de calor. O sea que ya estamos en esa lista de países donde efectivamente el calor está costando vidas humanas”, expuso.

No obstante, señaló que la cantidad de estadísticas por impactos del calor extremo en Puerto Rico son limitadas, por lo que no se ha medido la tasa de mortalidad por calor extremo en la isla, como es posible con el COVID-19 u otras enfermedades para las que el Departamento de Salud tiene una base de datos.

Poblaciones en mayor riesgo al calor extremo:

Personas en los extremos de edad: recién nacidos, niños y ancianos

Mujeres embarazadas

Personas/individuos que viven solos en hogares unipersonales

Personas que viven bajo el umbral de pobreza

Personas que trabajan en espacios confinados con mala ventilación

Personas que trabajan al aire libre, expuestos a factores de alto riesgo como la luz solar directa o la alta humedad

Personas con discapacidades

Personas con condiciones de salud crónicas (obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, cáncer)

Personas que no tienen cobertura de seguro médico

Mujeres en menopausia

“A una inundación tú le tiras una foto y lo documentas, pero con el calor, si no provees este tipo de información, la gente no se entera de lo que está pasando, más allá de los que están expuestos. Tiene que ver con exposición. Si estás en una oficina con aire acondicionado, no te das cuenta (del calor extremo)”, aseveró Méndez Lázaro, aludiendo a la razón por la que se diseñaron las advertencias de calor extremo en la isla.

El sistema de advertencias por calor extremo establece los siguientes niveles: advertencia de calor, que es cuando el índice puede fluctuar entre 108 a 111 °F; vigilancia de calor extremo, que significa que en las próximas 12 a 48 horas se esperan índices de hasta 112 °F o más, y el aviso de calor extremo, que se emite cuando se espera que el índice alcance o supere los 112 °F dentro de las próximas 24 horas.

Aunque no se emitan algunos de esos productos, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pudiera advertir de un riesgo de calor excesivo, que implica que el índice de calor puede fluctuar entre 102 a 107 °F.

“A veces la gente dice que en otros estados en Estados Unidos la temperatura está a 110 o 120, pero claro, esa es la temperatura, no es la sensación térmica que ya considera la humedad relativa. Ya está evidenciado por estudios que lo que mata no son las altas temperaturas, sino la alta temperatura en combinación con alta humedad y la velocidad del viento”, subrayó el doctor, quien, también, es investigador líder del capítulo de Puerto Rico en la Red del Caribe para la Adaptación Climática (CCAN, en inglés), entidad que colabora con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y su programa regional de adaptación climática (CAP/RISA, por sus siglas en inglés).

Impacto a la infraestructura

Méndez Lázaro resaltó que las recientes advertencias de LUMA Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre el riesgo de interrupciones por exceso de demanda de energía son la evidencia de que el calor extremo, más allá de su impacto a la salud pública, altera la estabilidad de la infraestructura.

Incluso, al momento de la publicación de esta historia, ambas entidades solicitaron a los abonados reducir el consumo eléctrico durante horas pico (6:00 p.m. a 10:00 p.m.) para evitar interrupciones de servicio por falta de generación.

“Antes pensábamos que solo los huracanes generaban interrupciones en el servicio energético, pero ahora estamos viendo cada vez más consistente que el servicio energético puede colapsar o se ve interrumpido por la alta demanda de energía. Y esa alta demanda de energía se debe a episodios de calor extremo. El sistema está tan frágil que no aguanta proveer la energía que las personas están demandando”, sostuvo el doctor.

Advirtió, asimismo, que la población debe tener presente que los eventos de calor extremo continuarán ocurriendo y serán más frecuentes, a medida que continúe el calentamiento global.

“Puerto Rico está en el hemisferio norte, por lo que nosotros estamos en una ubicación donde el planeta Tierra se está calentando a una tasa mucho más acelerada de otras zonas. Por lo tanto, esto (el calor extremo) es parte del calentamiento global que está atado a los gases de efecto invernadero que han alterado los balances energéticos en el planeta Tierra, generando el cambio climático”, puntualizó.

