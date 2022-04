La noticia de que una empleada de La Fortaleza murió en Colombia debido complicaciones de salud, luego de haberse sometido a varios procedimientos estéticos que incluyeron una abdominoplastía, aumento de senos y transferencia de grasas ha conmocionado al país.

Aunque no hay un parte oficial sobre la muerte de Hazel Méndez Robles, de 53 años, esta es una situación que ocurre con más frecuencia de lo que se piensa, según explicó el doctor Carlos Portocarrero Blanco, cirujano plástico con más de 25 años de experiencia. A pesar de la notoriedad que tienen estos casos, se sigue llevando a cabo.

“Hay dos motivos principales para que esto ocurra, el primero es porque piensan que podrían ahorrarse dinero, pero el otro es porque hay buenos cirujanos en todas partes del mundo. Podría ser que una paciente tuvo muy buenos resultados con un cirujano en un país en el extranjero y se lo comenta a su amiga o conocida”, explicó el cirujano. “Sin embargo, el factor económico no es determinante en muchos de los casos, porque vemos personas que podrían operarse en Puerto Rico y no lo hacen. Ahora bien, no importa el país del mundo, la mayoría de las complicaciones ocurre cuando se operan con personas de dudosa reputación, que no tienen oficina propia, o que las cierran en caso de problema, cogen sus maletas, se montan en un avión y se van a otro país”.

Doctor Carlos Portocarrero Blanco, cirujano plástico. (Suministrada)

Dificultades al operarse en el extranjero

El operarse de alguna cirugía estética en el extranjero podría traer consigo un sinnúmero de riesgos que verdaderamente pueden poner en peligro la salud y la vida de las personas, incluyendo, según el doctor Portocarrero:

Podría terminar en manos de un profesional que no está diestro, ni certificado por el estado donde está operando. Puede pasar en Colombia, República Dominicana o Ecuador, entre otros. “Yo he visto aquí pacientes que los han operado enfermeros o médicos generalistas, creando unos desastres horribles, en algunos de ellos insalvables ni con cirugía reconstructiva”, explicó el galeno. “Quizás cayó en las manos de una persona que montó una página en Internet y que engañó con maquinaciones insidiosas, le trabajó la mente y que los hizo llegar hasta allí para operarse”.

El paciente está alejado de su familia. Durante un procedimiento tan delicado y doloroso, como podría ser una operación estética compleja, se requiere la asistencia de algún familiar o conocido que lo asista sobre todo durante los primeros días después de la cirugía. "Podría darse el caso de que, en estos países extranjeros, lleven al paciente al cuarto de un hotel justo después de la operación, solos, y que sean vistos de vez en cuando por una enfermera que pase por allí", explicó el doctor Portocarrero. "Esa paciente está encerrada en ese cuarto y cuando la vienen a ver por la mañana está moribunda o muerta. Típicamente la mayoría de estos pacientes han muerto de embolia pulmonar y es porque les han inyectado grasa en la región de los glúteos y esa grasa, poco a poco, logra acceso a las venas y termina tapando ocluyendo la arteria pulmonar en el corazón".

Los estándares de las cirugías y del proceso posoperatorio no son los correctos para una buena salud, ni los adecuados para prevenir posibles complicaciones.

El paciente no sabe qué materiales están utilizando al operarlo, lo que podría provocar que las heridas se infecten. “Yo tuve una paciente que llegó del extranjero, recién operada, que tuve que pasarla a la sala de operaciones, porque la habían suturado con hilo de pescar, ya que el cuerpo lo estaba rechazando. También he visto cómo los pacientes llegan con micobacteria tuberculosis en las heridas del abdomen y en las heridas del seno, que son enfermedades endémicas en otros países y que nosotros no tenemos”.

El hecho de que lo hagan por una cuantía menor, no garantiza que va a haber el mismo estándar. En Puerto Rico, los cirujanos tienen que estar certificados por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para practicar en un hospital. Además de eso, tienen que tener seguros de impericia médica, algo que juega a favor de los pacientes, y les garantiza a los pacientes más recursos que los protegen legalmente.

Pocas alternativas médicas en caso de complicaciones. Al estar en un país extranjero, donde no está cubierto por ningún plan médico, hace que el tratamiento médico especializado sea sumamente complicado de conseguir en caso de una emergencia, como sería el caso de un cardiólogo, neumólogo o cuidado intensivo, entre otros.

Poco tiempo de sanación. Según el doctor Portocarrero muchas de las personas que se operan en el extranjero viajan en un periodo corto de tiempo una vez son operados, algo que es sumamente peligroso, ya que ese paciente no ha cumplido con el periodo de sanación. "En los primeros tres días después de una operación no hay sanación, sino que lo que hay es inflamación. A partir del tercer día empieza la generación de colágeno. Por lo que el cuerpo no está listo para viajar a 35,000 pies de altura. Esa persona debería esperar como mínimo tres semanas, siendo lo ideal unas seis semanas. Si viajas antes, los riesgos son altísimos de que algo se desgarre, se abran las heridas y tengas un hematoma con mucho dolor", añadió el cirujano plástico.

Recomendaciones

El doctor Portocarrero recomienda que todo aquel que esté interesado en hacerse un procedimiento quirúrgico para mejorar su apariencia, considere una serie de elementos que le ayudarán a tomar una mejor decisión y no permitirán poner su salud en riesgo.

Por ejemplo, el paciente debe estar seguro que la persona que va a operarla es un cirujano plástico certificado por una junta de licencias, ya sea en Puerto Rico o en el extranjero. Además de eso, debe estar seguro que ese médico es experimentado.

Por otro lado, el galeno recomienda que las personas visiten varios médicos, porque todos son diferentes y que se sienta cómodo con el que se va a operar. “Tiene que haber una construcción de lo que se llama el consentimiento informado. Desde la primera cita, uno tiene que hablarle al paciente de posibles riesgos. Las alternativas que tiene el paciente y por qué es mejor una alternativa que la otra”, detalló el doctor Portocarrero.

Además de eso, el experimentado cirujano plástico indicó que el paciente debe discutir con su médico cuáles van a ser el proceso de recuperación y seguimiento luego de la operación, incluyendo cómo se va a cuidar la herida, el reposo y cuántas veces te va a ver ese cirujano. “Es muy difícil hacer esto, por ejemplo, en Colombia porque tendría que ir todas las semanas para allá, algo que saldría excesivamente caro. Por eso, si te vas a operar en Colombia, que todo el mundo tiene el derecho a hacerlo, mejor quédese un mes y medio o dos meses para que pase el riesgo de la fase aguda de montarse en un avión, de lastimarse, para que entonces le puedan cuidar las heridas y luego las cicatrices”, añadió Portocarrero.

Por último, otra de las recomendaciones del cirujano puertorriqueño es que los pacientes les soliciten a los médicos ver y, hasta hablar, con personas que hayan pasado por el quirófano en procedimientos similares para que les hablen de sus experiencias, de cómo fue el proceso de recuperación y de si se cumplieron sus expectativas, entre otros.