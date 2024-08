Selena Gómez se une a Google para anunciar campaña para la salud mental en adolescentes

El gigante tecnológico Google anunció el pasado lunes que realizó una donación de 10 millones de dólares para organizaciones que trabajan a favor de la salud mental de los adolescentes en EE.UU., entre ellas The Rare Impact Fund, de la cantante y actriz Selena Gómez .

Además de The Rare Impact Fund, las otras organizaciones recipientes de los fondos son DonorsChoice, The JED Foundation, Child Mind Institute y The Steve Funda.