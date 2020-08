Los fans de Selena Gómez se conmovieron luego de que la cantante mostrara los estragos del lupus que padece en un video cuando cocinaba en su programa de HBO Max.

Durante la transmisión, la intérprete de 28 años no pudo exprimir un limón mientras preparaba un platillo.

“Lo siento, tengo las manos débiles. Tengo lupus, pero por eso tengo a papá”, dijo la cantante mientras recibía ayuda de su abuelo.

En 2017, Gómez reveló que se sometió a un trasplante de riñón en su último tratamiento contra esta enfermedad, y que la actriz Francia Raisa fue su donante.

La cantante de pop, una de las personalidades más seguida en Instagram, publicó entonces una fotografía en donde se le ve con Raisa, tomadas de las manos, en camas de hospital contiguas. Otra imagen mostraba una gran cicatriz en su abdomen.

Gómez dio detalles de su estado de salud cuando sus fans se preguntaban a qué se debía la poca publicidad que ha hecho para promover su música.

“Me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y estaba recuperándome. Era lo que necesitaba para recuperar mi salud en general”, escribió la cantante para explicar su ausencia.

Gómez agradeció a Raisa, mejor conocida por sus papeles en las series de ABC “The Secret Life of the American Teenager” y la película de “Bring It On: All or Nothing”.

"Me dio un gran regalo y el sacrificio de donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", escribió Gomez.

La exestrella infantil, de 25 años, reveló en 2015 que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica del sistema inmunológico del cuerpo que ataca al tejido sano.

Se sometió de manera secreta a quimioterapia un tiempo e interrumpió una gira mundial, diciendo que necesitaba lidiar con los efectos del lupus incluida la ansiedad, ataques de pánico y depresión.

Gómez dice en Instagram que la enfermedad continúa siendo “muy incomprendida” y anima a sus fans a visitar la página web Lupus Research Alliance.

“Soy muy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que he estado manteniéndome un poco al margen durante parte del verano, y se han preguntado por qué no estaba promocionando mis nuevos lanzamientos, de los que estoy extremadamente orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa del Lupus que padezco, y he estado recuperándome. Era lo que necesitaba hacer por mi salud, escribió la cantante”.