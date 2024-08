Tenista Victoria Azarenka gana sufriendo episodio de migraña crónica: ¿qué es y cómo la combatió?

¿Un episodio de migraña te puede incapacitar? No es un simple dolor de cabeza, como muchos pudieran suponer. Incluso, la migraña ha sido considerada la segunda causa mundial de incapacidad ,de acuerdo con el Global Burden of Disease Study en el 2016.

Un caso público reciente ha sido el de la tenista Victoria Azarenka, quien es tres veces finalista del US Open, y el pasado miércoles no solo luchó contra Clara Burel, sino con una migraña. Aún así, logró avanzar a la ronda 3 del US Open 2024 con una victoria por 6-1, 6-4 en una hora y 26 minutos, según trascendió.