Thiago Figueroa, uno de los niños boricuas que llegará a Times Square en representación de la población con síndrome de Down

El video se transmitirá a través de dos pantallas, ubicadas sobre el restaurante Dos Caminos en Father Duffy Square de 9:30 a.m. a 10:30 a.m., el 7 de septiembre, y también en vivo en la página de Facebook de NDSS .

Aunque no se ha dado a conocer la cifra exacta de niños puertorriqueños seleccionados por la NDSS, esa misma alegría de esta madre, quien es maestra de profesión, la comparten unas cinco familias boricuas de niños que también fueron escogidos, y que se encontarán con banderas de la monoestrellada y camisas alusivas a ese momento cumbre, que posterioriormente también incluye la celebración de la edición número 30 de una caminata denominada New York City Buddy Walk, que se lleva a cabo en el Naumburg Bandshell en Central Park.

Anhelan un mundo de oportunidades: “No son niños raros”

Para Melissa, su hogar era uno bendecido, pero con la llegada de su segundo hijo las bendiciones se multiplicaron, así como la alegría, no solo en ellos como familia, sino en quienes le rodean. Para él y el resto de niños que crecen con síndrome de Down, solo anhela que a nivel de sociedad les brinden más oportunidades para que puedan ser testigos de todo lo que pueden alcanzar.

“Ha sido algo bien lindo tenerlo en nuestras vidas y en la vida de toda la familia porque nos ha dado demasiada alegría ese niño. Nosotros como familia, los que estamos cerquita de Thiago, creemos en él porque lo conocemos. Cuando lo tuvimos, que nació, sentimos mucho miedo sobre lo que nos esperaba, pero eso desapareció al conocerlo. Quisiera que se den la oportunidad de conocer cualquier persona con síndrome de Down, que le den las oportunidades, que ellos sí pueden alcanzar los logros, romper esas barreras y miedo que les tienen, porque ellos sí pueden lograr cosas en la vida. No son niños raros, el síndrome Down no es una enfermedad. Me encantaría que les den más visibilidad y oportunidades, para que puedan lograr lo que quieran en la vida”, manifestó Melissa.