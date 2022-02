Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No tiene una varita mágica que lo cura todo de un día para otro. No te duermes, ni pierdes el control de tus actos cuando te inducen a un trance hipnótico. No estás a merced de la persona que dirige la terapia. Y tampoco te hará hacer algo que sea contrario a tus valores.