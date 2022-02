Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La fiesta de Nochebuena, esa ineludible cita familiar donde mandan los excesos. Siempre pasa igual, pensamos que nos controlaremos y después de darnos el atracón ataca el remordimiento. Y a quién no después de un típico plato navideño de arroz con gandules, lechón, pasteles, ensalada de papa, ensalada de codito, guineítos y/o yuca en escabeche, mollejas... que acomodados en un plato de 10 pulgadas de circunferencia no pueden sino apilarse hacia arriba en una rebosante montaña de comida. Sabemos que no debemos comer tanto, ni de todo, pero en el fragor del momento, del jolgorio y la alegría... como que nos dejamos llevar.