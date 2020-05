Las repercusiones económicas de la crisis de salud provocada por la pandemia del coronavirus comienzan a concretarse para los restaurantes y los pequeños comerciantes, uno de los sectores más impactados durante el distanciamiento social.

Prueba de ello, es el anuncio del cierre del restaurante Doña Queta en Naranjito, otro establecimiento de comida que decidió no continuar operaciones, luego de tres años. En abril, el restaurante Océano en Condado también anunció su cierre, tras 16 años en San Juan.

La noticia del cierre del restaurante en Naranjito, la comunicó la semana pasada el propietario del establecimiento, Federick Salgado en un video publicado en las redes sociales.

“A todos los nietos y nietas de Doña Queta… tengo una noticia para dejarle saber que ya Doña Queta no va estar operando debido al famoso virus de COVID-19 nos ha puesto en una situación económica desagradable y ya no podemos aguantar más la lucha que hemos temido desde los huracanes Irma y María, los terremotos y este virus que es un fenómeno en el mundo que nos está destruyendo, en especial a los pequeños negocios como somos nosotros”, informó Salgado, quien de paso aseguró que la determinación no significa que él no podrá levantarse como la ha hecho en ocasiones anteriores.