“Es la hora es la hora, es la hora de escribir. Busca un lápiz y un papel porque vamos a crear. Y qué vamos a crear. Una historia especial…”, dice la canción con la que Isset Pastrana, una maestra del Centro de Desarrollo Preescolar de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras (UPRRP) invita a sus estudiantes y niños de todas partes del mundo a convertirse en autores durante el período de cuarentena establecido para evitar la propagación del COVID-19.

“Siempre he sido muy proactiva y creyente de que a los niños hay que escucharlos. Ellos tienen muchas cosas que transmitirnos y estoy segura de que, durante todo este tiempo de incertidumbre, la cosa no cambia. Como maestra me gusta crear espacios para que se desahoguen y dejen fluir sus emociones”, dijo la educadora, quien ha utilizado las redes sociales como método para mantenerse conectada con sus alumnos y pequeños seguidores.

Además de su pasión por enseñar, Pastrana admitió que tiene otra afición en la vida: compartir conocimientos con sus colegas. De ese deseo constante de promover la creatividad surgió el taller “Yo puedo ser un autor, ¿por qué no?”. Gracias a este, la también autora de libros educativos infantiles ha recorrido varias escuelas de la isla para ayudar a estudiantes y maestros en el proceso creativo.

Ante la emergencia por la pandemia del coronavirus y la suspensión de clases, esta joven toalteña buscó la manera de continuar con su labor pedagógica y, de una vez, fomentar la unión familiar.

“En el piensa y piensa creé el reto #YoPuedoSerAutor. La idea es que los niños se conviertan en autores de sus propias historias a través de cuentos, poesías, adivinanzas, entre otros. El tema es libre. Pueden usar la situación actual como inspiración, también pueden escribir sobre la profesión que quieren ejercer cuando sean grandes, sobre su animal favorito, en fin, sobre todo lo que su mente cree e imagine”, exhortó.

• ¡Buenos días con alegría! ?? #QuédateEnCasa y únete al reto #YoPuedoSerAutor ?? Recuerda que eres único, especial y muy capaz de crear cosas maravillosas. #LeerEsCrecer ??? Publicado por Isset M. Pastrana en Viernes, 27 de marzo de 2020

Una vez creen su historia, los pequeños autores deberán pasar por el proceso de ilustración y con la ayuda de sus padres colgar un vídeo o fotografía a las redes sociales con los “hashtags” #LeeresCrecer y #YoPuedoSerAutor.

“Una vez tengas todas esas historias, las estaré leyendo en vivo desde mis redes sociales. También le enviaré un certificado por correo certificando que ese niño es un autor. Lo mejor de todo es que no hay edades para participar. Imagínate, ya recibí la historia de un niño de tres años que aunque no sabe escribir, le narró toda la historia a su mamá y juntos la ilustraron”, dijo sobre el reto que comenzó el pasado viernes.

La autora de los libros “Mi hogar el flamboyán”, “En el patio de Lucas” y “Mi ISLA bella, mi ISLA hermosa”, enfatizó que es una excelente oportunidad para “compartir en familia y fomentar la literatura desde casa, ahora que hay una pequeña pausa los sistemas educativos”.

Actualmente, Pastrana se encuentra trabajando en su cuarto libro infantil, el cual espera publicar antes de que finalice el 2020.