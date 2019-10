El divorcio es un momento difícil en la vida de los niños y, como adultos, debemos ayudarles a entender esta situación por la que está atravesando la familia. Una herramienta muy buena que nos puede ayudar para ello son los libros de cuento, ya sean en papel o en internet y los videos. Hemos seleccionado algunos que ayudarán a tus hijos a entender mejor este proceso.

Los fines de semana veo a papá

Lo que más le gustaba a Leo era meterse en la cama con su papás. Pero últimamente la tensión entre su mamá y su papá había ido creciendo, y cada vez más a menudo, su papá dormía en el sofá. Hasta que un día los papás de Leo le contaron que habían decidido separarse, pero que nunca jamás se separarán de él: «Palabra de honor de padre-madre-hijo». Libro de 2006 Autor: Martina Baumbach. Ilustrador: Jan Liefferng. Edad: a partir de 4 años. Formato: 24 páginas, tapa dura $19.99. Editorial: Editorial Juventud Lo consigues en Aparicio Distributors, Inc. o en su local , en la Avenida Lomas Verdes, 3 G-4, Bayamón y también en Amazon.

(Suministrada)

Contigo siempre

Los padres de Ariel se van a divorciar. Cuando se lo anuncian, Ariel se siente angustiado y confundido.¿Qué pasará con él cuando mamá y papá no vivan juntos? Reflexionemos con nuestros hijos sobre el tema del divorcio, a partir de esta historia. Autor: Daniela Feoli. Edad: A partir de 5 años. Formato: 24 págs. Tapa blanda. Editorial: Sigmar $8. Lo consigue en Aparicio Distributors, Inc. o en su local en la Avenida Lomas Verdes, 3 G-4, Bayamón.

¿Cuándo se irán estos?

Una narración estupenda que te llevará a conocer a esta familia que antes era grande, se puso más grande y ahora es súper grande. Antes, ellos no tenían maletas y ahora están con ellas de semana en semana. Esta familia se separa y con el tiempo aparecieron ellos... los que ahora viven con el papá. Más adelante aparecen los que viven con mamá. Todo esto es difícil de asimilar. Esta historia de cambios, retos, aceptación y reflexión, los llevará a la perspectiva de estos niños que ahora tienen que enfrentar toda una serie de cambios en la forma y composición de su familia. Un libro que hará comprender a tus hijos que rehacer tu vida es algo normal y no traerá cambios negativos a sus vidas. Autor e ilustrador: Ute Krausse. Edad: A partir de 5 años.Formato: Tapa dura, 17 páginas. Editorial: Juventud $23. Lo consigue en Aparicio Distributors, Inc.

(Suministrada)

Mamá canguro se divorcia

Rocío vive junto a sus padres en un bosque de eucaliptus. Ella está muy contenta en ese lugar, tiene a sus amigas y a los familiares de su papá-canguro. Un día, mamá-canguro la invita a visitar a sus abuelos maternos en otro bosque, así que parte feliz con su mamá. Al regresar, su madre le anuncia que irán a vivir a otro bosque y ya no estarán más con papá-canguro, aunque podrá verlo todas las veces que quiera. En ese momento entra en su vocabulario, por primera vez, la palabra “divorcio” y muchos cambios se producen en su vida. Libro de 2018. Escrito por el Dr. Miguel Ángel Núñez, orientador familiar y terapeuta de parejas. Ilustrador: Gordillo Miletic. Pasta blanda $12.99. Lo consigue en Amazon.

Cuando no estabas conmigo

Para los momentos en los que la separación dolorosa es tan difícil de entender y de tratar de explicar, unos dulces y conmovedores conejitos dicen lo correcto, justo de la forma adecuada. Ellos le dan voz al dolor de un pequeño, al anhelo y al miedo que una vez experimentado es difícil de superar; guían a la persona encargada de su cuidado en la forma de tener estos sentimientos, reconocerlos y después usar palabras sanadoras y ternura para salir adelante con delicadeza. El libro está acompañado de guías dirigidas a la persona a cargo de su cuidado y que ofrecen consejos de expertos en el contexto específico de las diferentes situaciones en las que los niños y las familias podrían encontrarse. Libro de 2019. Autora: Ghosh Ippen, Chandra, psicología clínica. Ilustrador: Ippen Jr., Erich. Tapa blanda, $11.95. Lo consigue en Amazon.

Audio libros en YouTube

El divorcio de mamá y papá oso

Una familia de osos que le anuncian a sus hijas que se van a divorciar. Al principio esto no es nada fácil para Dina y su hermana Ruth, no lo entienden bien. Pero a medida que va pasando el tiempo lo aceptan porque ven a sus papás tranquilos y sienten que siguen muy unidos con ellas. Autora: Cornelia Maude. Ilustradora: Kathy ParkinsonPuede verlo gratis. De Libros del Rincón. Lo puede conseguir en YouTube o descárgalo gratis.

Skipper, la ardilla y la separación de sus padres

Skipper era una ardilla feliz, pero se pone triste ante la separación de sus padres. Él pensó que sus padres se separaban por su culpa y decidió escapar. La abuela lo encuentra y le explica que es que sus padres se separan porque son muy diferentes y que a él ambos lo amaban muchísimo. Es un pequeño y noble cuento que les servirá como material de apoyo a los padres que estén en proceso de divorcio y no encuentren la forma de explicárselo a sus pequeños, y también es una herramienta muy funcional para psicólogos o maestros que deban abordar ese tema con sus alumnos o pacientes. Subido a YouTube por Psique Atención Psicológica, 2017.

La princesa Olga y los dos castillos

Audio cuento para la separación de los padres

Olga es una princesa que vivía en un castillo, hasta que sus padres decidieron separarse. Decidieron construir otro castillo con unas escaleras mágigas que le permitían a Olga ir de un castillo a otro. En los dos castillos había mucho amor en ellos. Se sentía una niña afortunada, tenía dos casas y cada vez se sentía más feliz. A veces estaba con papá y otras con mamá. Subido a YouTube por Psique Atención Psicológica, 2016. (Gratis)

Video para los adultos:

¿Cómo lograr que el divorcio no afecte a los niños?