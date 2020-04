En tiempos de coronavirus, cuando el temor a contraer el COVID-19 está tan latente, cualquier tos a tu alrededor puede ser sospechosa y levantar suspicacias.

Sin embargo, hay diferentes tipos de tos y aun la que es seca, que no produce secreción o mucosidad, no necesariamente tiene que estar relacionada con el virus que causa COVID-19.

“La tos es un síntoma, es la presentación de que algo está irritando las vías respiratorias altas (fosas nasales, boca y faringe) o al pulmón y el cuerpo tiende a sacarlo en forma de mucosidad”, precisa el especialista en medicina interna Carlos González Oppenheimer, catedrático en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas.

No obstante, el especialista resalta que hay un tipo de tos seca, que es crónica, asociada con la ingesta de algunos medicamentos. Entre ellos, los inhibidores de angiotensina, conocidos como ACE por sus siglas en inglés, que se usan para el tratamiento de la presión alta. “En algunas personas tienen un efecto en esa sustancia que se produce en el pulmón que se llama angiotensina. Se trata de una tos seca, no productiva y muchas veces asociada con picazón o sensación desagradable en la garganta. Esto se puede mejorar al cambiar de medicamento. Por eso, si la persona no tiene fiebre, no ha estado en contacto con alguien con el virus, debe verificar si toma algún medicamento que pueda causar la tos”, aconseja el doctor González.

También hay otro tipo de tos seca que puede ser causada por reflujo gastroesofágico (cuando el ácido estomacal regresa al conducto que conecta la boca con el estómago). “Es la razón más frecuente de tos crónica. Generalmente, el paciente puede relacionar el uso de alcohol o comida condimentada en la noche con el reflujo. Por eso se le recomienda que coma más temprano y que evite las comidas que ha identificado le irritan el estómago y, generalmente, mejora”.

Inflamación en vías respiratorias

Según el doctor González Oppenheimer, después de haber pasado un catarro común también puede pasar que la persona siga tosiendo debido a que, posiblemente, las vías respiratorias todavía están inflamadas.

“Una persona común, que no tenga ninguna enfermedad, después de un catarro puede estar hasta seis semanas con tos. A veces la gente se preocupa y generalmente no hay mayores problemas. Obviamente, en fumadores, personas obesas o con un sistema inmune comprometido, uno se preocupa de que esa tos persista y acaba por mandarles a hacer una placa de pecho para descartar cualquier otra dolencia”, destaca.

Explica, además, que a las personas de mayor edad que sufren un catarro fuerte también se les hace muy difícil sacar la secreción que se produce debido a que es muy espesa. Algo parecido pasa con los fumadores, quienes producen un moco especial, sumamente espeso que también es difícil de mover. Al igual que las personas obesas, a las que se les dificulta mover la caja torácica para botar la secreción.

“Por eso es que, en esas personas, cualquier irritación de las vías respiratorias son más peligrosas y puede inducir a otros problemas más serios”, advierte el doctor, quien destaca que en esos casos, una buena hidratación es importante para diluir las secreciones y poder moverlas con más facilidad. “Hay gente que hace un poco de ejercicios respiratorios y, si la persona es obesa, se le recomienda rebajar, porque eso ayuda”, destaca.

Tos alérgica

También se debe mencionar la tos alérgica que, normalmente, está relacionada a una alergia respiratoria, debido a polvo doméstico, polen de las plantas, polvo del Sahara, hongos en el ambiente, moho, humedad, humo de cigarrillo y perfumes, entre otros irritantes.

Cuando es un catarro común

En cuanto al catarro común, el doctor González Oppenheimer indica que casi siempre el primer síntoma es dolor de garganta, “es el paciente que dice que la noche anterior no pudo dormir debido a la molestia en la garganta”, después va a tener estornudos, congestión nasal, secreción en la nariz y hasta presión en los senos nasales, mientras que la tos surge después.

Tos por COVID-19

En cambio, el médico señala que con el Covid-19 no se ve tanto la congestión nasal y el estornudo. “Más bien es la fiebre y la tos seca y molestosa. El virus sigue causando una inflamación grande en el pulmón y ahí es que aparecen los problemas respiratorios más severos, como la pulmonía, que es muy incapacitante y que es por la que mucha gente se muere”, abunda.

Tos crónica

Cabe resaltar que hay otros pacientes que tienen problemas de tos crónica, como son los que padecen de enfisema, bronquitis crónicas y asma, entre otras dolencias. “Producen una tos productiva y se asocia a temporadas donde aumentan las infecciones. Esos pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares se asocian mucho a sibilancia o pitidos mientras duermen. Y esos se tratan igual, con medicamentos para mover las secreciones y buena hidratación”, recomienda el especialista, mientras llama la atención sobre las personas que están tomando mega dosis de vitamina C porque “eso no hace absolutamente nada”.

“El cuerpo va a absorber 500 miligramos de vitamina C y va a eliminar el resto. Ahora están dando unas infusiones de vitamina C y eso es botar los chavos, porque la vitamina C se disuelve en agua. Con una china grande y ya tienes la dosis diaria necesaria. Todo lo que tomes sobre eso, lo vas a orinar”, advierte el médico, tras insistir en la importancia de tomar mucha agua, descansar y, si la tos (no relacionada con COVID-19) no te deja dormir, ayudarte con algún medicamento sin receta que te ayude a suprimirla.