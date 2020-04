A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

Mucho se habla de ocio que ataca durante el encierro que viene con la cuarentena, pero poco se menciona cómo ese cambio en el patrón de vida puede afectar tu piel.

El dermatólogo Luis Ortiz Espinosa destaca que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado cambios radicales en la vida de todos pues, aunque existe la opción de la telemedicina, la restricción de movimiento ha dejado en suspenso muchos tratamientos para mantener bajo control condiciones que afectan la piel, el pelo y las uñas.

“Aunque algunas oficinas estábamos bastante disponibles en la primera parte de la cuarentena, después de la segunda orden, la gente se restringía más y, aunque tratábamos de dar el servicio con todas a precauciones, decidimos disponer de medios electrónicos, en caso nuestro la tele dermatología para atender a los pacientes”, menciona el experimentado dermatólogo, quien advierte que hay condiciones que necesitan atenderse en persona.

El dermatólogo destaca que hay ciertas acciones que puedes tomar para evitar mayores problemas en tu piel mientras dura la cuarentena. Una de ellas es mejorar la alimentación.

“Muchas personas están comiendo diferente. Los preservativos de los alimentos enlatados son muy comunes y eso puede ocasionar problemas en la piel, como es la urticaria”, destaca.

Otro elemento que se une es el estrés, un gran enemigo de la salud en general.

El experto sugiere que busques que tu botiquín o lugar donde guardas tus medicinas y tengas a la mano aquellas que te puedan servir en caso de alergia o que hayan sido recetadas para alguna condición de la piel que hayas sufrido.

“Si la fecha expiración no es de más de un año, pueden tener algo de efecto. Sino siempre pueden consultar comunicarse con su médico o buscar una opción ‘over the counter”, añade.

Ortiz Espinosa señala a continuación algunas de las condiciones que más comúnmente pueden exacerbarse en momentos como estos y de qué manera puedenmantenerse al margen en el hogar. De todas formas, si la situación empeora o sientes que necesitas ayuda médica, la opción de la telemedicina está disponible.

Urticaria

Estas ronchas rojizas que molestan mucho por el picor que producen tienden a ser el resultado de una alimentación alta en preservativos y estrés, una combinación muy común en estos días de cuarentena.

El dermatólogo sugiere, además de una dieta balanceada y buscar la manera de relajarse, tomar algún antihistamínico -como el Benadryl- y aplicar en el área afectada una crema con cortisona.

Dermatitis atópica

Según Ortiz Espinosa se trata de una condición muy común en Puerto Rico. Lo ideal es utilizar los medicamentos recetados por el dermatólogo. En caso de que no puedas comunicarte con tu médico, puedes optar por el uso de un antihistamínico sin receta y cremas con cortisona.

Además, hay ciertos hábitos diarios que te pueden ayudar. Por ejemplo, el uso de un jabón suave y sin fragancias ni colores artificiales.

“Tienen que usar humectantes y suavizantes en la piel adecuado para tipo de piel. El suavizante va a disminuir la reacción de la dermatitis atópica o la dermatitis de contacto. Si tienen vaselina o aloe vea, pueden usarlo. Lo importantes es que el producto no contenga muchas fragancias”, sugiere.

Psoriasis

Esta condición provoca con descamación e inflamación de la piel y puede manifestarse tanto en áreas pequeñas como en todo el cuerpo. El dermatólogo señala que es un problema común entre los puertorriqueños y que puede ponerse muy severa, sobre todo si el paciente no se mantiene firme en su tratamiento.

Si sufres de psoriasis, la recomendación es mantenerte en contacto con tu médico para suplirte la receta que necesitas para tenerla bajo control.

“Muchos de los pacientes de psoriasis están en tratamientos biológicos, que son medicinas especializadas que suprimen la inmunidad y eso les puede preocupar en este momento. Los biológicos causan un grado de inmunosupresión, pero no se ha visto aumente en casos de coronavirus en personas que están en estos tratamientos. Por eso, la Academia Americana de Dermatología ha hecho un ‘statement’ para que aquellas personas que utilizan medicamentos biológicos para psoriasis no los dejen. Eso sí, aquellos pacientes que no lo han comenzado, se sugiere que no los comience a usar hasta que pase la emergencia”, explica.

Caída del cabello

La ansiedad y la preocupación causada por la propagación del COVID-19, el deterioro en las finanzas personales y el confinamiento en casa puede ocasionar la caída del cabello. También puede empeorar una condición llamada alopecia areata.

La pérdida de cabello por estrés no debe ocasionar mucha preocupación, destaca Ortiz Espinosa. Buscado la manera de canalizar la ansiedad, tomar vitaminas y mejorar la alimentación pueden ser la solución a este problema.

“Esta caída de pelo es transitoria y puede durar varios meses en lo que se regulan esas condiciones físicas o emocionales. Luego vuelve a lo normal. Esta es una caída de cabello bien común. Tiene muchas causas, pero casi nunca hace que aparezca una calva, sino que la persona se queda con poco pelo”, explica Ortiz Espinosa.

No obstante, si sufres de alopecia areata y el problema aumenta, es importante que llames a tu médico o vayas a su oficina tan pronto como pase la emergencia.

Este tipo de alopecia afecta los folículos pilosos y puede convertirse en alopecia generalizada y en otros casos alopecia universal donde se cae el pelo de todo el cuerpo debido a condiciones autoinmunes con unos factores que no siempre se pueden controlar.

En muchos casos cuando tiene alopecia areata, que tiene esas “calvitas”, se inyecta directamente en el área un producto a base de cortisona que reduce la reacción alérgica que se está experimentando y que está atacando el folículo. “La cortisona disminuye esa reacción y hace que se vayan las células que atacan al folículo y empieza a crecer el pelo de nuevo”, menciona el dermatólogo, quien añade que la luz infrarroja puede ser otro tratamiento exitoso.

Sin embargo, para solucionar este problema deberás esperar a que la situación general del país se normalice.

Dermatitis seborreica

Esta inflamación crónica provoca la formación de caspa y escamas amarillas y grasientas en áreas como el cuero cabelludo, las cejas, pestañas y alrededor de la nariz,

“La dermatitis seborreica ocurre mucho en los cambios de estación y estamos cambiado de estación en este momento. También ocurre cuando estamos en tensión”, menciona el dermatólogo.