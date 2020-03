Ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud (WHO en inglés) y los Centrospara el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) para que los pacientes no visiten los consultorios médicos y las salas de emergencia si los síntomas no son severos o, simplemente, no quieres exponerte al COVID-19, ¿cuáles son las alternativas a tu disposición para recibir atención médica?

Aunque el contacto directo con el médico es el escenario ideal para atender cualquier problema de salud —y más en Puerto Rico donde culturalmente establecemos relaciones estrechas con nuestros médicos— situaciones de emergencia como la pandemia del coronavirus, exigen un alto grado de responsabilidad ciudadana cooperando con medidas menos utilizadas pero igualmente beneficiosas para detener la propagación y acelerar la vuelta a la normalidad. Por esta razón, llamar a un médico, enviarle un correo electrónico, solicitar una llamada a tu número a través de una aplicación hasta una visita médica virtual por tu teléfono inteligente o computadora son modalidades que ahora, más que nunca, vienen a tu rescate.

¿Te preocupa que una enfermedad que ha paralizado al mundo sea atendida por un método que pareciera informal, impersonal y, sobre todo, distante? A este dilema, los CDC responden que la mayoría de los pacientes diagnosticados con COVID-19 están levemente enfermos y pueden cuidarse en sus propios hogares. Esto quiere decir que si tus síntomas son leves, recibir asistencia médica en tu hogar utilizando la telemedicina es una decisión inteligente.

La telemedicina es el uso de comunicaciones electrónicas para proporcionar o recibir servicios de atención médica a distancia explica Medline Plus, el servicio informativo de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y parte de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.

La persona puede recibir atención médica empleando teléfonos, computadoras o dispositivos móviles. Puede encontrar información de salud o hablar con su proveedor de atención médica utilizando la videollamada (streaming), videoconferencias, correo electrónico, mensajes de texto o chats.

Tu proveedor puede utilizar la telemedicina para vigilar de manera remota tu salud con dispositivos que pueden registrar a la distancia tus signos vitales, uso de medicamentos y otra información desalud.

Actualmente, es la mejor opción para “romper el ciclo de contagio, aliviar la carga de trabajo en las instituciones médicas y hospitalarias, evitar la saturación del sistema de salud y dejarlo para los casos que sean estrictamente necearios”, advierte el doctor José F. Camuñas, director del Departamento de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas y director del Departamento de Medicina de Familia del Hospital de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Federico Trilla.

A continuación, mostramos dos servicios que están a tu alcance en este momento.

La llamada por teléfono para información, la apuesta gubernamental

Por la urgencia de este momento histórico, la primera estrategia de acción gubernamental es la atención médica telefónica a través de un centro de llamadas, nombrado Línea de Alerta del Departamento de Salud, para la población en general libre de costo, para atender la crisis de salud con información valiosa sobre lo que debes hacer.

De seguro te preocupa que los síntomas del COVID-19 son difíciles de diferenciar de la influenza o del catarro. Para que estés más tranquilo, este servicio fue creado junto con un protocolo específico para el coronavirus. Esto quiere decir, que el recurso que te atienda será extremadamente cauteloso para brindarte una orientación lo más certera posible”, enfatiza el catedrático.

Así funciona la Línea de Alerta:

1. Marca el 787-999-6202.

2. El sistema automático te ofrece tres opciones:

- si participaste en el evento del Día Nacional de la Zalsa, el 8 de marzo del 2020, o tuviste contacto con una persona que asistió, marcas el 1;

- si tienes síntomas como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria o problemas gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal, marcas el 2

- para orientación general sobre el COVID-19, marcas el 3.

3. Te contestará la llamada uno de los recursos debidamente adiestrados quien te entrevistará para obtener información de tus síntomas y orientarte sobre lo que debes hacer.

Verifica si tu seguro médico ofrece el servicio de telemedicina

Varias de las principales aseguradoras del país proveen el servicio como parte de su cubierta. Las aseguradoras utilizan, comúnmente, proveedores externos para brindar este tipo de atención médica por teléfono o por video.

Al momento, para atender la crítica situación generada por el coronavirus, las modalidades que se están utilizando son la llamada telefónica y la videoconsulta, indica el doctor Joaquín Fernández, presidente y fundador de TeleMedik.

Comunícate con un representante de servicio al cliente del plan al que estás afiliado o accede su sitio web.

Por ejemplo, la doctora Inés Hernández Roses, principal oficial médico de MCS informó que MCS ofrecerá MedilíneaMD —su servicio de acceso rápido las 24 horas del día, todos los días de la semana a generalistas, internistas y pediatras certificados, a través de convenientes consultas por teléfono o video— se ofrecerá con cero copagos a sus afiliados de MCS Classicare y grupos comerciales que tengan este beneficio, las pruebas para la detección del COVID-19 no representarán costo alguno para el afiliado, además de que están tomando todas las medidas necesarias para educar al público con información útil, basada en fuentes confiables y sin alarmar a la población.

Por su parte, Triple S también tiene la telemedicina como una de las soluciones para facilitar el acceso médico a sus beneficiarios. Se trata de Teleconsulta MD, un servicio de consultas médicas virtuales a través del celular, tableta o computadora con médicos en Puerto Rico. Este servicio utiliza una avanzada plataforma tecnológica que se combina con el conocimiento de los médicos para lograr una buena experiencia para el paciente. Entre los médicos que atienden al asegurado hay generalistas, internistas, pediatras y médicos de familia.

Triple-S también ofrece una línea de orientación telefónica desde hace más de dos décadas, conocida como TeleConsulta. Cuando las personas se sienten mal, pero no saben qué tipo de cuidado buscar o necesitan consejos de autocuidado en el hogar, pueden llamar al número detrás de su tarjeta. Esta línea es atendida por profesionales de enfermería altamente capacitados y respaldados por la más avanzada tecnología.

Al ser una de las formas de acceder a cuidado médico que han recomendado los CDC ante la crisis del COVID-19, los médicos participantes siguen los protocolos de dicha autoridad de salud y del Departamento de Salud de Puerto Rico. A través de TeleConsulta MD, los médicos tienen la capacidad de enviar órdenes de laboratorios, imágenes y recetas de medicamentos. Las recetas llegan directo a la farmacia de la red de proveedores seleccionada por el asegurado.