Luego de un mes en aislamiento social debido al coronavirus, sin las visitas cotidianas de hijos, nietos y familiares o amistades, es posible que la población de mayor edad ya sienta la soledad con mucha mayor intensidad.

Es lo que admite doña Julia, de 78 años, quien cuenta que iba a diario a un centro para personas de edad avanzada donde compartía y participaba en diversas actividades que la mantenían activa. Con la llegada del coronavirus, esa opción ya no es viable. Además, comenta que ya no ve con la misma frecuencia a su única hija y a sus dos nietas, quienes la visitaban antes casi a diario.

“Mi hija ahora viene una vez a la semana a traerme la compra, pero ni se acerca, me la deja en la marquesina. Yo lo entiendo, pero no es fácil”, cuenta la mujer con pesar.

Mientras, a don Bruno, de 89, le preocupa que haya escasez de alimentos y de agua. De hecho, recientemente le dijo a la hija, quien vive al lado de su casa y se ocupa de cuidarlo, que se debía comenzar a racionar la comida y no gastar mucho. “Esto se va a poner peor”, le dijo con pesimismo.

Ciertamente, el temor al contagio, la ansiedad y la incertidumbre sobre el futuro y de cuándo se volverá a algún tipo de normalidad, son sentimientos que, en mayor o menor grado, también afectan en estos días a la mayoría de la población.

Pero, sin duda, las personas de mayor edad son más vulnerables y muchas no tienen las habilidades tecnológicas para comunicarse con sus seres queridos a través de las diferentes opciones, como pueden ser Facetime, Whatsapp o Skype.

De ahí la importancia, indica la doctora Grace D. Rodríguez Sierra, psicóloga clínica y miembro de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) en apoyar a nuestros mayores y validar cómo se sienten respecto a lo que está pasando debido a la pandemia.

“Puedes describirles lo que eso representa para cada persona. Por ejemplo, no poder cumplir con lo requerido en el trabajo, el que se atrasen los procesos y eso afecta los ingresos económicos, que se necesita comprar materiales para poder realizar algunas tareas en el hogar y no se puede en estos momentos y el no poder compartir con los familiares, entre otras (consecuencias)”, propone la psicóloga, mientras aconseja presentarles alternativas positivas y hacerles ver que lo mejor en estos momentos es evitar el riesgo de contagio, quedándose en casa.

Y aunque está de acuerdo en que todos los cambios requieren un de proceso de adaptación, resalta que cuando las personas mayores están desvinculadas de sus familias, pueden haber cambios emocionales y “hay una mayor probabilidad de que desarrollen ansiedad y depresión”, dos condiciones comunes en esa población.

“La comunicación y permitirles que se expresen espontáneamente en términos de sus pensamientos y sentimientos puede brindar una fuente de referencia de lo que les ocurre. Además, es importante revisar los cambios en comportamiento como, por ejemplo, los relacionados a las rutinas y patrones de sueño y de alimentación”, advierte Rodríguez, mientras indica que los cambios hacia direcciones opuestas, como dormir demasiado o no poder dormir, pueden representar señales emocionales, al igual que en lo relacionado a la alimentación.

Por eso recomienda dedicarles tiempo, en la medida que sea posible, por medio de la comunicación telefónica, de audio o vídeo. “Esos contactos telefónicos deben ser variados, en diferentes horarios, con diferentes mensajes, incluyendo algunos jocosos. Las llamadas representan la visita al hogar y el apoyo, por lo que deben hacer la diferencia”, recomienda la psicóloga, al tiempo que advierte que, si se duda sobre la estabilidad emocional ese ser querido, se deben tomar medidas de precaución. Entre ellas, menciona visitar el hogar de inmediato y, si es necesario, retirarlo de ese ambiente y ubicarlo con algún familiar o buscar otras alternativas de entretenimiento, así como actividades físicas, entre otras.

De hecho, la psicóloga clínica Katherine R. Gómez Sierra también aconseja organizarles el día para que tengan actividades diversas en las que se sientan útiles, se diviertan y puedan estimular su mente y su cuerpo.

“Lo importante es no depender exclusivamente de una sola actividad, como ver películas o estar en pijamas todo el día. En una que otra ocasión eso puede ser un descanso, un alivio, pero cuando son varios días consecutivos se pierde la rutina, pasan las horas lentamente, vamos más a la cocina, perdemos el sueño”, explica la pasada presidenta de APPR.

Además, recomienda escucharles porque ellos también pasaron épocas difíciles y pueden dar buenos consejos en estos momentos, además de hacerles sentir útiles. “Es probable que puedan compartir con algún miembro de la familia sus intereses y conocimientos, como algunas recetas familiares o un pasatiempo, como tocar un instrumento entre otros”, comenta Gómez, quien también propone las llamadas telefónicas diarias, siempre con un asunto diferente.

“Igualmente, puedes pedirle que te recuerde una anécdota familiar, hacerle una consulta, preguntarle por sus preocupaciones. Si es más tecnológico o tecnológica, intercambien fotos de lo que estén haciendo en sus casas, compartan enlaces de interés que luego puedan conversar en una llamada. Lo importante es que sientan que, a pesar del distanciamiento, estás disponible y atento a sus necesidades”, recomienda la doctora Gómez.

Apoyo para esta población

En la isla hay varias organizaciones que pueden ayudar, ya sea a través del teléfono o virtualmente, en momentos de crisis como los que estamos viviendo. Aquí, algunas de ellas:

- Asociación de Psicología de Puerto Rico ofrece una herramienta, libre de costo, con grupos de apoyo virtuales. Te debes registrar aquí. Los grupos se reúnen a través de la plataforma “GoToMeeting”. Para más información puedes llamar al (787) 751-7100 y el (787) 922-7685. También puedes enviar un mensaje a: [email protected]

- Línea PAS ASSMCA – 1-800-981-0023 / (787) 763-7575

- Fundación Prevención del Suicidio – (787) 749-8270

- Línea de CrisisHospital Panamericano – 1-800-981-1218

- INSPIRA (Línea de consulta en crisis) – (787) 644-0559 / (787) 448-5651

- Hospital San JuanCapestrano - 1-(888)-967-4357

- Suicide PreventionLifeline, Red Nacional - 1-800-784-2432 / 1-888-628-9454

- Línea de emergencia para veteranos – 1-866-712-4822 / (787) 622-4822

- Línea de orientación y apoyo familiar – (787) 977-8022 / 1-888-359-7777

- Llama directamente a tu plan médico para orientarte sobre dónde buscar ayuda o sobre medicamentos.