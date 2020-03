Desde que inició el aislamiento social para intentar detener el coronavirus COVID-19, expertos de la conducta humana han sido enfáticos en la importancia de establecer una rutina desde el hogar para un funcionamiento adecuado físico y mental. En el caso de las personas con trastorno bipolar esto resulta imperativo, pues la alteración en los patrones de sueño y en la rutina diaria pueden promover cambios en su estado de ánimo.

El trastorno bipolar, lo que previamente se le conocía como la enfermedad mánico depresiva, se caracteriza por cambios en el estado de ánimo y el deterioro del sistema neurocognitivo. No obstante, cabe destacar que existen dos tipos de esta condición.

De acuerdo con la doctora en psicología clínica Sandra Ralat, la persona con trastorno bipolar 1 presenta un episodio mánico. Pero, ¿qué es esto? Según explica, se caracteriza por un periodo en el que la persona muestra un estado de ánimo elevado, expansivo, eufórico, de una alegría extrema, altos niveles de actividad o energía, lo que representa un cambio marcado en comparación a su conducta usual. Es decir, que los familiares o la persona que está alrededor de esa persona, pueden notar que hay un cambio significativo en esa conducta.

“Otra de las características es que la persona puede tener una autoestima inflada o con idea de grandiosidad y disminución en la necesidad del sueño. Incluso, puede dormir de dos a tres horas y levantarse como si hubiese descansado toda la noche. Un aspecto importante que me gusta siempre tener en cuenta es el hecho de que estas tienen un mayor riesgo de cometer suicidio”, advierte la investigadora del Centro Colaborativo de Investigaciones en las Disparidades de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

La persona puede estar más habladora de lo usual o siente presión en mantenerse hablando, siente que sus pensamientos compiten entre sí o lo que se llama fuga de ideas, con niveles altos de distracción, por lo que puede cambiar de tema. Hay un aumento en su actividad dirigida hacia una meta o puede ser sin propósito alguno, son otras de las características de esta condición que afecta a alrededor de 60 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud.

La doctora Ralat resalta que si este episodio dura algunos siete días o es tan marcado que la persona tiene que ser hospitalizada, ya eso da cuenta de que es un episodio mánico, aunque haya sido una vez en su vida. A diferencia de esto, el episodio mánico de la persona con trastorno bipolar 2 se manifiesta por menos tiempo. Puede ser hasta por cuatro días, por lo que se llama un episodio hipománico, y también se caracteriza porque los episodios de depresión se ven más corridos.

“En ambos tipos de trastorno bipolar, hay un estado de ánimo depresivo que es el otro polo de la bipolaridad, donde la persona puede sentirse triste, vacía, desesperanzada, tener una disminución marcada en su interés en actividades que antes le eran placenteras y puede tener una pérdida de peso significativo aun cuando no está a dieta, además de presentar insomnio o dormir más de lo usual. Puede sentir perdida de energía, fatiga, tener sentimientos de que la vida no tiene sentido, culpa excesiva, dificultad para concentrarse y pensar, así como presentar pensamientos recurrentes de muerte, no solo miedo a morir, sino de ideas suicidas sin un plan específico o que planifiquen llevar a cabo el acto como tal”, señala la investigadora.

¿Afecta el aislamiento social por el COVID-19 a la persona con trastorno bipolar?

La doctora Ralat trae a la atención una serie de señalamientos establecidos por la Sociedad Internacional para Trastornos Bipolares (ISBD, por sus siglas en inglés) sobre la importancia de que una persona con trastorno bipolar pueda establecer una rutina desde la casa en la que se establezca tiempo para trabajar y vele por los patrones de sueño, sobre todo en momentos del aislamiento social ante la pandemia del COVID-19.

“Básicamente, se concentra mucho en este patrón de ritmo de sueño porque afecta sus estados de ánimo, se ven alterados si no se establece una rutina, lo que puede promover algún episodio de manía. Esa alteración en el reloj biológico de la persona donde se altera el dormir y el despertar, afecta e influye en el estado de ánimo”, explica la psicóloga clínica, quien ofrece algunos consejos basados en las recomendaciones de la ISBD:

- Establecer una rutina tanto de día como de noche mientras estás en la casa.

- Crear un horario donde va a dormir y despertar rutinariamente. Mantenerse adherido a su sueño y levantarse a la misma hora todos los días, aunque se acueste tarde. Durante la semana, mantenerse en esa misma rutina, que puede variar una hora más o una hora menos, pero lo importante es tratar de que se mantenga.

- Salir al balcón, al patio de su casa o asomarse por una ventana para ver la luz del día le va a ayudar mucho, aunque se trate de un pequeño espacio, donde también puede practicar la meditación.

- Hacer ejercicios idealmente a la misma hora, ya sea en la mañana o en la noche.

- Regular el ciclo de las comidas, que se puedan hacer a las mismas horas.

- Establecer tiempo para actividades, como para charlar con amistades y cocinar. Si tiene hijos, sacar un espacio para compartir, hacer tareas o actividades significativa por periodos de tiempo establecidos. Repetirlo durante los siguientes días ayudará a que la persona no se vea confundida.

- La interacción social es importante a pesar del distanciamiento social, por lo que se enfatiza en hacer videoconferencias, llamadas telefónicas y/o enviar mensajes de textos a los familiares o personas significativas.

- Evitar siestas durante el día y, si no lo puede evitar, no dormir más de 30 minutos. Si duerme mucho, el ciclo de dormir y despertar se va a alterar.