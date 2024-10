El surrealismo del Black Ruby de Johnnie Walker pisa suelo boricua

View this post on Instagram

“Hace unos 12 años, quizás un poco más, había una aplicación llamada Vine en la que se publicaban videos cortos de seis segundos, y en esa época empecé mi compañía creando videos virales en línea. Usaba mucho ‘stop-motion’ pero, con el paso del tiempo, todo el mundo empezó a hacer lo mismo, así que aprendí a animar en 3D hace unos cinco años, con la esperanza de hacer algo que fuera un poco más difícil copiar mis videos. Entonces, me hice muy bueno en ese estilo, pero no quería que todo fuera solamente 3D, quería integrar espacios y objetos reales. Así que comencé a tomar videos con mi iPhone y a integrar objetos hace unos tres años, y se convirtió en todo un nuevo estilo que ahora se ve mucho en plataformas como TikTok e Instagram, llamado ‘Fake Out of Home’. Es my chévere, se ha transformado en una forma muy popular de mercadeo, el integrar ese elemento de cosas fantásticas que parecen reales en anuncios y han sido unos años fascinantes de poder verlo reventar”, explicó a través de una videollamada desde su país de residencia.