Nota de la editora: Segunda entrega de una serie de reportajes sobre mujeres en la industria de la coctelería en Puerto Rico. Aquí puedes leer la primera entrega.

Desde que llegas a la barra que ubica en el cuarto piso del Hotel Sheraton en el Distrito de Convenciones, Bianca Santana te recibe con una sonrisa de “oreja a oreja” mientras vierte en un abrir y cerrar de ojos el licor en su “jigger”, demostrando por qué lleva 14 años dando cátedra “detrás de la barra”.

Bianca comenzó su carrera en el agitado mundo de la coctelería para los tiempos del recordado Club Maya mientras realizaba prácticas debido a sus estudios en el Instituto de Banca y Comercio en Hato Rey.

“Me gusta ese ambiente de noche y de interactuar con la gente”, comenzó diciendo la bartender en entrevista con El Nuevo Día.

Mientras pasaba cada vez más tiempo detrás de las barras de varias discotecas y restaurantes, se enamoraba de lo que sería a futuro su profesión.

“Siempre estaba con mucho varón. De hecho, en las clases que tuve en el instituto eran todos varones; solo éramos como cuatro mujeres. Siempre le daban un poquito más de énfasis a ellos, porque ellos eran siempre los que estaban bien adelante en la barra”, recordó Bianca.

Sin embargo, eso no la intimidó, sino todo lo contrario, la motivó aún más a continuar y ser parte de esa puerta que poco a poco se abría para las mujeres en esta industria. “No era fácil ver a una mujer detrás de la barra, porque te trataban como si no supieras nada, y la realidad es que sabemos y tenemos mucho conocimiento”.

Bianca Santana (Bárbara Sepúlveda Núñez)

“Es único estar entre tanto hombre, es retante. Al principio fue bien difícil. Se me hizo cuesta arriba, el apoyo y aceptación en las barras y llevo 14 años batallando. Pero nos hemos ganado el respeto como mujeres”, agregó.

Con el pasar del tiempo, sus habilidades se fueron fortaleciendo a la vez que se probaba trabajando en distintos escenarios de barras. De igual manera, tomaba seminarios con una sed insaciable de aprendizaje. “A donde quiera que iba, siempre había hombres en la barra, claro, si eso era lo que había. No me sentía menos, pero sí sentía que tenía que meterle mucho más”.

Según relató Bianca, mujeres consideradas como pioneras de las bartenders en Puerto Rico, como la reconocida Nicky Fas eran su modelo a seguir de todo lo que quería ser y hacer detrás de una barra. “Yo la miraba y me visualizaba. Aunque estoy todavía en camino, pero vamos por ahí”.

Por esa línea, contó un incómodo momento que recientemente vivió con un invitado que le cuestionó su capacidad para “coctelear” por el simple hecho de ser mujer. “Fui a preparar un trago y me dijo: ‘¿tú sabes coctelear?’ Y yo lo miro y le digo: ‘claro que sí, y llevo 14 años haciendo esto’”, le respondió la bartender. “Tenemos que aguantar muchas cositas, pero no hay nada más lindo que sonreír, seguir y demostrar”.

A pesar de estar en un ambiente “mayormente de hombres” Bianca enfatizó que ha tenido momentos de camaradería con sus compañeros y eso, lo agradece enormemente. “Trabajan en equipo con nosotras y no nos cuestionan. Yo puedo trabajar rápido, tú también puedes, no me minimizan”.

Por el camino, ha reído y llorado, pero todo ha llevado a Bianca a posicionarse fuertemente participando en competencias de la Asociación de Bartenders de Puerto Rico. “Para mí es un logro haber llegado a donde estoy. Uno se gana el respeto de las personas y son demasiados los que se alegran de verme tras de la barra, antes eso no pasaba. Era cuesta arriba que un muchacho te dijera: ‘Qué buen trabajo hiciste’. Ahora es diferente, y no es que ellos se sientan intimidados, al contrario, nos ven en un mano a mano”.

A las mujeres que desean adentrarse en la “divina aventura de la creación de cocteles” Bianca les recomienda “leer, aprender y siempre meter mano”.

“Esta es una industria hermosa y hay espacio para todos. Esto no es cuestión de ser hombre o mujer, el que quiera meterle mano a la barra, que lo haga. Esto es un escenario, es como estar en una película todo el día. Le puedes hacer el día a la gente”.

“Me siento súper afortunada de estar aquí y tenerlos a ellos. Porque independiente, hemos progresado bastante. Nos llevamos bien. Ya son bien pocas las personas que dicen: wow, ¿una mujer en la barra?”.

Recientemente, la experta en el “shaker” participó en la competencia de Ballester Hermanos “The Perfect Server” donde presentó su coctel, al que bautizó como “El Apagón”.

“Ser bartender para mí es más que una profesión, es literalmente mi vida. Yo amo estar detrás de la barra. Es la mejor parte del día”, concluyó muy emocionada Bianca.

Cóctel “El Apagón” (Bárbara Sepúlveda Núñez)

“El Apagón”

Ingredientes:

1.5 oz Don Q Reserva 7

1 oz Don Q Limón

1 oz syrup de parcha

1 oz syup de kiwi

1 oz jugo de toronja rosada