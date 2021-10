Solo basta con acceder a las redes sociales de Jimar Negrón para darse cuenta de que es una mujer apasionada por crear memorias y disfrutar experiencias. Tras más de 15 años en una búsqueda constante de un producto que le permitiera combinar sus aficiones, durante la pandemia, la pastelera profesional incursionó en el comercio electrónico con su “Baking Party Box”.

A través de www.bakingpartybox.com los interesados encontrarán cinco opciones: “Macarons Baking Party Box”, “Cupcakes Baking Party Box”, “Cake Pops Baking Party Box”, “Vanilla Cake Baking Party Box” y “Sugar Cookies Baking Party Box”. Además del sabor, la diversión y el rico olor que se percibe desde que abres la caja, según Negrón, lo que realmente la hace especial es el contenido educativo que incluye.

“La gente siempre me preguntaba cómo hacer mis recetas. Nunca me he dedicado a dar clases, pero siempre les enseñaba porque me encanta. Así que decidí inventar algo con lo que las personas puedan vivir la experiencia en la casa y que los lleve de la mano. Por eso es que entonces, ‘Baking Party Box’ no solo te incluye los ingredientes secos, sino también un tutorial pregrabado que sirva de guía visual”, dijo la empresaria que cuenta con estudios y certificaciones en Miami, Nueva York y Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Negrón sostuvo que todas las recetas son originales de su negocio inicial -Pastelería Memento- y las clasificó como “friendly” para todos los integrantes de la familia: desde los expertos hasta los menos diestros en la cocina. Las “Baking Party Boxes” no se limitan al área gastronómica, también suponen una fiesta dentro de una caja donde encontrarás globos, confeti, velas y hasta un “PopSocket” que funciona como sujetador y base para los equipos móviles.

Para la pastelera, quien cuenta con mentores como Julián Ángel de “Historias del Ciervo”, Tortik Annuchka de “Moscow” y Mary Figueroa de Fanalu Creations, la maternidad y la pandemia del COVID-19 fueron dos períodos que la llevaron a reflexionar y determinar cómo iba a distribuir su tiempo de ahí en adelante.

“Luego de yo ser madre, Pastelería Memento fue un poquito más difícil para mí porque entre atender a la chica y hacer los ‘cakes’, pues obviamente era complicado porque tenía que hacerlos (los bizcochos) en las noches. Así que yo, en las noches, mamá al fin, terminaba dead (muerta). Entonces ahí viene la pandemia y veo que la mayoría de los negocios se estaban moviendo al ‘e commerce’. Ya yo estaba tomando clases de ‘e commerce’ para poner otras ideas y decidí lanzarme a la aventura”, narró Negrón mientras recomendaba sus cajas para cumpleaños, graduaciones o simplemente una noche de películas.

“Baking Party Box” también cuenta con paquetes de 5 y 10 cajas, ideales para regalar o agasajar a los invitados en alguna festividad. Los envíos se hacen a través de correo postal y tardan de 2 a 3 días en llegar. A modo de adelanto, la natural de San Juan continuó que también ofrecerá cajas temáticas para días festivos como Halloween, Navidad y San Valentín.

PUBLICIDAD

Desde que tomó la decisión de transformar su negocio de pastelería, la también poseedora de una Maestría en Mercadeo dijo que lo visualizaba en grande y “perfecto”, y no se refería a la ausencia de defectos. La amante de los bizcochos y las galletas hacía alusión a una identidad corporativa limpia, llamativa y vanguardista. También buscó que el público en general se sintiera identificado con su marca.

“Los colores significan celebración. No quería que fueran los colores tradicionales porque usualmente el rosa en la pastelería es el más que predomina. Así que yo quería un color neutral, que todo el mundo pudiera identificarse y que se viera bonito. Como tenemos en nuestra gama elementos como confeti y bombas, pues queríamos que todo se viera colorido y a cardo con el tema festivo. Así que me senté con mi productor de vídeo y de marca a crear”, detalló sobre el proceso creativo que duró poco más de ocho meses.

Negrón aprovechó para subrayar la importancia de la educación continua en su negocio. La empresaria argumentó que de no haberse matriculado en la serie de talleres, conferencias y cursos en los que se apuntó, su sueño no se hubiera materializado. “Me han ayudado, por lo menos ahora en ‘Baking Party Box’ a hacer las cosas como debo desde un principio, sin prisa. Muchas veces queremos montar un negocio en un mes y se nos olvidan muchas cosas. Estoy segura que tengo muchas oportunidades para mejorar, pero esa es la idea, hacer las cosas con calma y buscar ayuda porque hay millones de entidades que te pueden ayudar ese paso”, agregó.

En menos de seis meses, Negrón describió el apoyo de sus clientes como “sorprendente”. Dijo que se emociona con cada mensaje y fotografía que le llega de personas con sus productos en mano porque le confirman que cumplió con su misión: unir a la familia y amigos en una dulce actividad. “Cosa que aprendimos en esta pandemia, que podemos divertirnos desde nuestra casa y buscar alternativas que nos hagan felices”, comentó con satisfacción.