Los diversos retos que la pandemia nos ha impuesto a todos no amilanaron a un grupo de chefs que decidieron unirse para crear una nueva propuesta gastronómica en el pueblo de Canóvanas.

Se trata del proyecto Kairos La Casa del Chef, “la plazoleta más grande de Food Trucks y quioscos en el área de Carolina, Canóvanas y Ríos Grande”, dice con orgullo la gerente del proyecto, Leslie Ocasio, quien destaca que al momento cuentan con unos 15 establecimientos, entre “food trucks” y quioscos, todos ubicados en el estacionamiento del Coliseo Carlos Miguel Mangual, en Canóvanas.

La apertura de este espacio gastronómico es mañana, viernes 7 de agosto, con la intención de brindar diferentes tipos de comida en un solo lugar. “Es el primer espacio en el sector para los amantes del popular concepto ‘food truck’, con una oferta variada y creativa”, agrega por su parte el chef José Laureano, quien el propietario de tres de las guaguas del lugar, La Mariscada, El Pinchonazo y Asadas.

Vista parcial del espacio donde están ubicados los Food Trucks en el estacionamiento del Coliseo Carlos Miguel Mangual, en Canóvanas.

“Es una propuesta para todos los paladares, con una variedad bastante extensa de diferentes tipos de comidas”, indica el chef, quien pone el ejemplo de El Pinchonazo, donde dice que además de los pinchos regulares de pollo, de cerdo y de res, también tiene de camarones, langosta y pescados.

“Nuestros pinchos no tienen pan, es una bolita de mofongo frita en la parte de arriba. Adicional a eso tenemos los pinchos más grandes, de dos libras y media con una cama de King Crab, de camarones o con tostones gigantes. También tenemos unos de Cordon Bleu ‘home made’, rellenos de salmorejo y otros rellenos de King Crab”, agrega.

Menciona también la guagua La Mariscada en la que ofrece platos “emblemáticos como la piña rellena, contiene mariscos mixtos o el Triángulo de las Bermudas, es una bolsa llena de ‘fingers food’ con una combinación muy buena de mariscos y una salsa agridulce criollo”.

Según indica el chef, cada “Food Truck” está totalmente equipado y ofrecerá al público otros platos cocinados al momento. Entre las opciones, hay guaguas dedicadas a la comida peruana, mexicana, china, japonesa y puertorriqueña. Además de quioscos con la picadera típica del chinchorreo, como la que se sirve en Los Reyes del Sabor, hay espacios para degustar buen café artesanal, así como dulces y bizcochos.

Uno de los platos de pescado y mariscos que puedes degustar en Kairos La Casa del Chef, en el estacionamiento del Coliseo Carlos Miguel Mangual, en Canóvanas.

Medidas importantes

Otero resalta que se estarán tomando todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar aglomeraciones o contagio con el coronavirus.

“A la entrada al parque va a haber personal para asegurarse que todo el que entre tenga su mascarilla; si no la tienes no puedes entrar. Además, se va a tomar la temperatura y si tienes fiebre no puedes entrar”, explica y resalta que cada guagua deja el espacio de seis pies de distanciamiento en lo que la persona pide su comida. También hay un área asignada para los que quieran comer allí. “Básicamente lo que estamos tratando es de cumplir con las normas de seguridad”, agrega. De la misma forma, señala que puedes llamar y hacer tu orden y pasar a recogerla.

Horario

De jueves a domingo de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Además, se está ofreciendo el servicio de órdenes y recogido a través del (939) 492-0245.

Food Trucks

1- Taco Rico

2- La Mariscada

3- Ceviche Del Valle

4- Elymar Soft and Cream

5- El Wok’s

6- Leñas Express

7- Salsa y Queso

Quioscos

1- El Jibarito Express

2- Sushi Cloud

3- Leñas Coffee Sweet

4- Frescos

5- El Pinchonazo

6- Asadas