En ocasiones, la dura realidad de la vida hace que las personas tengan que pasar por situaciones sumamente difíciles antes de saborear el éxito profesional. Eso fue lo que le sucedió a la puertorriqueña Yimara “Yia” Medina, quien luego perder su trabajo en la isla a raíz del paso del huracán María en 2017, tuvo que mudarse a Estados Unidos, junto a sus hijos, y rehacer su vida. Allí logró la notoriedad suficiente como para ser contratada como uno de los talentos del Food Network, lo que la llevó a que la empresa LionGrove la contratara más recientemente como chef ejecutiva del hotel Wyndham Palmas Beach and Golf Resort, en Palmas del Mar, Humacao.

Medina no solo estará a cargo de todos los restaurantes del resort, que podrían sumar siete u ocho en un periodo de un año, sino que será una figura clave en la identidad gastronómica de los hoteles que adquirirá la empresa en Puerto Rico, Estados Unidos y en Suramérica en los próximos cuatro años, los cuales podrían llegar a más de 20. El hotel Wyndham Palmas Beach and Golf Resort será el primero en el que se podrá ver el inicio de un cambio radical en el resto de los hoteles que adquiera el grupo inversionista estadounidense. La idea es que el resort se convierta en un innovador hotel boutique chic, que será el centro neurálgico de la región este de Puerto Rico, donde se llevarán a cabo festivales especializados de gastronomía, de productos de granjas y hasta de mascotas, por poner varios ejemplos.

Carpaccio con filete de la Finca Providencia de Cabo Rojo, creado por la chef Yia Medina. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Yo llegué al Wyndham Palmas hace aproximadamente dos meses desde Dallas, y la razón por la cual estoy aquí es básicamente para transformar lo que ya hay, y traer cosas nuevas a la hospedería y al área este de la isla”, explicó Medina, quien es natural de Isabela. “Inmediatamente cuando me dijeron que era para esta área y vi en las condiciones que estaba el hotel, dije que sí, porque lo vi como un lienzo en blanco para jugar y para hacer lo que quiera, en cierto punto. La idea es traer algo que el público en Puerto Rico nunca ha visto”.

Según la chef, inicialmente se concentrarán en la creación de unos siete restaurantes, incluyendo uno para desayunos, otro para almuerzos y otro para cenas, además de eso, habrá un restaurante en el área de la piscina, un sushi bar con un ambiente muy íntimo, el actual lobby bar se transformará en un restaurante estilo de tapas, y en el área actual del café, se transformará su menú.

Vieras sobre un puré de calabaza, con trozos de chorizo español por encima, que hace un buen balance entre lo salado y lo dulce. (Ramón "Tonito" Zayas)

Comida colorida

Todos los platos y ofrecimientos gastronómicos tendrán el toque de la chef Medina, sobre todo en lo que tiene que ver con los colores y los sabores. “Los cuatro años y medio que estuve fuera de Puerto Rico, me llenaron de pasión y esa añoranza hacia Puerto Rico me hizo experimentar en mi comida usando muchos colores, porque cuando estaba en Estados Unidos eso era lo que me mantenía alegre”, explicó la chef quien comenzó en el negocio gastronómico casi por accidente, ya que su gran pasión siempre había sido la música. “Suena a ‘cliché’, pero cuando estaba afuera me inspiraba de los colores de la isla, como el agua, los pájaros, los árboles y eso mismo es lo que quiero traer a este hotel. Eso sí, concentrándome lo más posible en los agricultores puertorriqueños, porque una de las mejores sorpresas que me llevé cuando llegué aquí, después de estar tantos años fuera de Puerto Rico, es que la agricultura se ha transformado totalmente. Por lo que ahora puedo conseguir productos frescos de todo tipo, aquí mismo en la isla sin tener que buscar afuera”.

Mejillones en salsa hecha a base de leche de coco y ron de Puerto Rico, que se ofrecerá en el Wyndham Palmas Beach and Golf Resort. (Ramón "Tonito" Zayas)

En una degustación exclusiva con El Nuevo Día, la chef Medina presentó varios de los platos que estarán disponibles en un futuro, tanto en ‘lobby bar’, como en el restaurante principal. Entre las delicias preparadas en la cocina se encontró carpaccio con filete de la Finca Providencia de Cabo Rojo; mejillones en salsa hecha a base de leche de coco y ron de Puerto Rico; tuna cruda con frutas y vegetales de la isla, como mangó y pepino; vieras sobre un puré calabaza, con trozos de chorizo español por encima; chuletón de cerdo glaciado de miel de Puerto Rico; pedazo de corte de carne de res Tomahawk, de la misma finca en Cabo Rojo, acompañado por un plato de vegetales frescos.

Los trabajos de remodelación en el hotel ya comenzaron en el área exterior, y a partir de diciembre y febrero se inicia el proceso de remodelación en el área del lobby y más adelante en los restaurantes y las habitaciones. Se espera que ya para agosto o septiembre del 2022 se hayan terminado todos los trabajos. Inicialmente, los nuevos platos de la chef Medina se podrán degustar en el área del lobby y se espera que en los próximos días ya se inicie un servicio de desayuno en uno de los restaurantes.

Chuletón de cerdo glaciado de miel de Puerto Rico, confeccionado por la chef Yia Medina. (Ramón "Tonito" Zayas)

Gran crecimiento profesional

Desde que era joven, la chef Medina tenía como meta dedicarse a la música, ya fuera cantando o tocando algún instrumento, pero inicialmente se decidió por la educación, donde trabajó por varios años hasta darse cuenta que no era lo suyo. Luego de eso, decidió estudiar criminología y leyes, y un día mientras trabajaba como mesera en un restaurante, para poder pagar su carrera universitaria, hubo una baja en la cocina y la joven decidió adentrarse en la cocina. Según la puertorriqueña, cuando se puso detrás de la estufa y las ollas, su vida cambió y supo que se quería dedicar a eso por el resto de su vida.

Luego de un tiempo, consiguió trabajo en el Ritz Carlton Reserve en Dorado, donde estuvo bajo la tutela de Suttiphan Ngamtipakon, quien es hoy día el chef ejecutivo del resort. “Siempre quiese trabajar en el Ritz Carlton Reserve, ya que ellos son muy buenos con sus empleados adiestrándoles y dándoles las herramientas necesarias para hacer un excelente trabajo. Empecé en Dorado y ahí me enseñaron de todo, no solamente detalles técnicos en la cocina, sino administrativos”, explicó Medina, quien trabajó en ese momento en el restaurante Pasión. “Ese aprendizaje me dio ventaja, porque la cocina es un mundo bien competitivo, no solamente para las mujeres, simplemente en general. La verdad que es un ambiente bien hostil y las personas que están ahí, tienen que amar el negocio y lo tiene que hacer por pasión, porque hay muchos sacrificios que hay que hacer para poder estar ahí”.

Pedazo de corte de carne de res Tomahawk, acompañado de vegetales frescos que se podrán disfrutar muy pronto en el Wyndham Palmas Beach and Golf Resort, en Humacao. (Ramón "Tonito" Zayas)

Con el paso del huracán María, esta experta de la cocina se quedó sin trabajo en la isla, pero la empresa le dio la opción de acomodarla en alguno de sus restaurantes en Estados Unidos. Semanas antes, sus tres hijos se relocalizaron con varios familiares a la ciudad de Killeen, en Texas, por lo Medina decidió aceptar trabajar en el Ritz Carlton Reserve de la ciudad de Dallas, donde estaba a unas tres horas por carretera de sus hijos. Allí pudo trabajar bajo las órdenes del chef Dean Fearing, considerado como el padre de la cocina estilo “southwestern”, donde la chef adquirió conocimientos de la comida sureña, donde descata el uso de cortes de carne a la brasa.

Más adelante, Medina continuó su crecimiento profesional en la ciudad de Dallas, convirtiéndose en la primera chef ejecutiva del prestigioso grupo de restaurantes Le Cirque y Circo, donde ganó gran reputación y reconocimiento. Luego pasó a ser la chef ejecutiva del grupo de restaurantes Abacus-Jaspers y más adelante fue la ‘Chef de Cuisine’ del restaurante Eataly en dicha ciudad.

Food Network

Una vez llegó a Dallas su nombre sonó tanto en el mundo gastronómico local, sobre todo por su historia de superación, que la contactaron del Food Network para hacer una colaboración. “Ellos me escribieron diciéndome que estaban interesados en hacer un ‘show’ de comida de la calle de Puerto Rico, como de chinchorro, y me preguntaron si quería participar. Rápido les dije que sí y todo comenzó con una receta de pinchos puertorriqueños. Y se volvió algo bien nostálgico, ya que me tocó hablar de la historia del barrio donde yo me crié y todos esos detalles a los que te lleva la comid”, mencionó la chef Medina. “El vídeo tomó mucha popularidad y me siguieron llamando para presentarme en varios programas. Hasta que me dijeron querían que hiciera un curso de cocina completo de comida puertorriqueña que forma parte del sitio web de Food Network”, añadió la joven.

Según la boricua, en un principio estaba reacia a participar debido a que no quería causar ninguna molestia con el público puertorriqueño. “Honestamente, lo pensé porque a mí no me une un lazo familiar con la cocina, ya que no soy de las que mi abuela o mi mamá me enseñaron las recetas. Y yo sabía que era un tema bien delicado y tenía mucho temor, porque no quería ofender a nadie”, explicó la chef, quien tiene un contrato con Food Network, por lo que continuará colaborando en todas sus plataformas de comunicación. “Yo quería que la gente se sintiera orgullosa de los platos que cocinara. Por eso, empecé a estudiar más de la gastronomía de Puerto Rico y a practicar para que todo saliera bien. Entonces grabamos los programas que se llaman “Introduction to Puerto Rico” y enseñé cómo hacer mofongo, arroz con gandules, carne guisada, entre muchas otras, y todo salió muy bien”.

Regreso a la isla

Todo esto, le permitió regresar a su tierra a trabajar, algo que tenía como meta desde que se montó en el avión que la llevó hasta Dallas para relocalizarse con sus hijos. “Esta fue una oportunidad que se me dio, que no pude dejar pasar. Yo siempre quería regresar, porque desde siempre sentía que no me había ido en mis términos y que había algo inconcluso”, mencionó Medina. “A la misma vez, quería enseñarles a mis hijos que cuando uno quiere algo, es capaz de conseguirlo si se trabaja fuerte, de manera honesta y con mucho esfuerzo. La verdad es que nunca pensé que iba a poder regresar y menos para hacer lo que amo más. Esta es mi casa y yo lo veo como que, si el salir de aquí me dio algún tipo de publicidad o atención, y si puedo utilizar eso para que la gente se enfoque en las cosas buenas que hay acá en Puerto Rico, entonces creo que hecho mi humilde aportación”.