En el umbral de la celebración del Día Internacional del Café este próximo 1 de octubre, Gustos Coffee Company compartió interesantes datos sobre los beneficios de la bebida.

El Día Internacional del Café fue establecido por la Organización Internacional del Café (OIC) en el 2015 con la intención de reunir a todos los productores de café a nivel mundial en una sola celebración que festeja los orígenes de esta popular bebida.

Por los pasados 22 años, Gustos ha elaborado con pasión sus variedades de café de especialidad y premium, los cuales son distribuidos a través de la isla y en sus “coffee shops”. El café es la segunda bebida de mayor consumo a nivel mundial después del agua, y se estima que diariamente se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café en sus variaciones. Se dice que el café es el mejor acompañante para cualquier momento del día, y no es nada sorprendente que esta bebida aporte una amplia cantidad de beneficios para la salud, como se detalla a continuación.

Algunos de los beneficios que aporta el café a la salud y el bienestar

Aliado que ayuda a quemar grasas y procesar mejor la glucosa - La cafeína acelera de forma natural el metabolismo. Gracias a este factor, la cafeína aumenta los niveles de adrenalina en el cuerpo, libera los ácidos grasos directamente y promueve de manera natural la quema de grasa corporal. De igual manera, la cafeína ayuda a disminuir la sensibilidad a la insulina y afecta la tolerancia a la glucosa, por lo que esta bebida aporta a reducir el riesgo de diabetes de tipo

El café aporta múltiples nutrientes importantes para la salud - En una sola taza de café podemos encontrar las siguientes vitaminas y minerales:

Riboflavina: Conocida comúnmente como vitamina B2, la misma es esencial para la producción de glóbulos rojos.

Niacina: Conocida como otra de las vitaminas del complejo B que está presente en el café, la Niacina o vitamina B3 puede ayudar a controlar los niveles colesterol y a mantener saludables la piel, así como el sistema nervioso y el digestivo.

Ácido pantoténico: Conocido como vitamina B5, el mismo es necesario para ayudar a metabolizar los alimentos y obtener energía de ellos, ya sean carbohidratos, grasas o proteínas.

Manganeso: Este mineral es clave para ayudar a la producción de cartílago y es un gran aliado para prevenir la osteoporosis. Además, mejora la memoria, disminuye el cansancio y la irritabilidad.

Potasio: Este electrolito es fundamental para la salud muscular y además ayuda a contrarrestar los efectos negativos del sodio en personas con problemas de hipertensión o presión arterial alta.

Este electrolito es fundamental para la salud muscular y además ayuda a contrarrestar los efectos negativos del sodio en personas con problemas de hipertensión o presión arterial alta. Magnesio: Este conocido mineral ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y regula el funcionamiento del sistema nervioso y muscular.

Provee antioxidantes para la prevención de enfermedades y el envejecimiento - Además de las vitaminas y minerales que contiene una taza de café, también se agregan antioxidantes, especialmente polifenoles y ácidos hidroxicinámicos, los cuales ayudan a atacar los radicales libres que inciden en el envejecimiento de las personas. Los polifenoles pueden ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas y los antioxidantes tienen efectos antiinflamatorios que ayudan a un mejor funcionamiento y bienestar.

Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y condiciones hepáticas, ciertos tipos de cáncer así como ayudar a prevenir las enfermedades de Parkinson y Alzheimer - Diversos estudios han demostrado que consumir café diariamente disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y han concluido que el café no aumenta la presión sanguínea cuando se consume diariamente ya que el cuerpo lo asimila sin efectos. Además de combatir enfermedades crónicas y degenerativas, el café ayuda a cuidar la salud del hígado previniendo y retardando el desarrollo de enfermedades como la cirrosis y el hígado graso. Según el New England Journal of Medicine, reconocida publicación mundial de medicina, se ha vinculado el consumo de café con una reducción en el riesgo de todo tipo de padecimientos, entre ellos, la enfermedad de Parkinson, cardiopatías, diabetes tipo 2, cálculos biliares, depresión, suicidio, cirrosis, cáncer de hígado, melanoma y cáncer de próstata.

Podrías vivir más y mejor - Los estudios han demostrado que el riesgo general de muerte prematura de los bebedores de café es un 25% menor que el de los que no beben café. Un equipo de investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard concluyó en un informe publicado el verano pasado, que para la mayoría de la gente que bebe café con moderación “puede ser parte de un estilo de vida saludable”.