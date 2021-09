La Fundación Gustos Coffee Company dio a conocer una alianza con el reconocido Chef Todd Manley, creador de Mutiny Island Vodka, para crear un licor de pana con infusión de café Gustos y aportar también a las fundaciones Trees that Feed y el Breadfruit Institute, las cuales trabajan directamente con temas de reforestación, educación y seguridad alimentaria. A través de esta alianza, Manley ayudará a las comunidades que aún se recuperan de los embates recibidos por huracanes y tormentas desde el 2017.

La iniciativa ¡Juntos por la Naturaleza! destaca dos productos caribeños que nacen de la tierra, arrullados por la brisa fresca, la montaña y el mar, para crear un nuevo sabor con café puertorriqueño. Localmente, la empresa indicó que las ventas del producto irán a beneficio de la Fundación Gustos para continuar apoyando el cultivo de café de especialidad y apoyar a los agricultores de café.

“Estamos muy entusiasmados con este proyecto de innovación que integra la calidad de nuestro café a un destilado de pana para crear una nueva oferta coctelera que apela a los aficionados al café, dijo Omar Torres, presidente y cofundador de Gustos Coffee. “Las ventas de este nuevo producto aportarán al trabajo que estamos realizando con nuestra fundación para fortalecer nuestra agricultura cafetalera de especialidad”, añadió el empresario.

Se trata de Mutiny Island Vodka que se obtiene de un destilado de pana y ahora llega infusionada con café de Gustos Coffee Company.

La Fundación Trees that Feed (https://www.treesthatfeed.org/) y The Breadfruit Institute (https://ntbg.org/breadfruit/) también recibirán aportaciones como resultado de esta colaboración ¡Juntos por la Naturaleza! a través de Manley colaborador de ambas entidades. Manley es un restauranteur reconocido por sus conceptos gastronómicos Rum and Wine, Toast Diner y 40 Strand en la isla de Santa Cruz. La pana es protagonista de muchas de sus creaciones, por su versatilidad, y con este nuevo destilado se añade una faceta adicional en coctelería.

Para más información, acceda en Facebook: https://www.facebook.com/Gustoscafe/