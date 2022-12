“Siempre he creído que la mejor cocina del mundo es la de nosotros: la puertorriqueña”. Convencido de esta afirmación, el chef bayamonés David Negrón Torres, de 53 años, trazó el camino, se preparó académicamente, se lució en cocinas de restaurantes de reconocidas firmas hoteleras y cumplió su sueño: establecer el concepto culinario “El Pastel de Abu”.

Se trata de un “food truck” que integra el nuevo punto de encuentro familiar en Bayamón: Los Trailers.

Luego de graduarse de la Escuela Hotelera de San Juan, en 1989, el bayamonés trabajó en restaurantes de diferentes cadenas de hoteles en la Isla como La Concha, los Marriot y los Hilton, hasta que llegó la pandemia. Pero al finalizar la etapa del confinamiento, el chef ejecutivo encontró el momento ideal para poner en marcha la operación, en agosto de 2021.

“Esa idea yo siempre la tuve en la mente, siempre supe que quería tener mi propio negocio de comida criolla, sin quitarle mérito a la comida española e italiana que son muy ricas, pero yo siempre he creído que la mejor cocina del mundo es la de nosotros: la puertorriqueña, por la diversidad de la comida. Siendo un país tan chiquito, tú te comes un pastel en Carolina y te comes uno en Corozal, son buenos los dos, pero los hacen diferentes”, explicó.

El menú de “comida nativa urbana”, de “El Pastel de Abu”, incluye platos como los guanimes con bacalao, el fricasé de cabra o ternera, los chicharrones de mero con tostones de pana y los tostones de plátano rellenos de ropa vieja. La especialidad de la casa son sus pasteles de arroz, masa y yuca cubiertos de la proteína de elección.

Parte de sus ofrecimientos son los tostones rellenos de ropa vieja. (XAVIER GARCIA)

Para los grupos, ofrecen los “Surtidos de Abu”, una bandeja que incluye pastelillos de carne y queso, pastelillos de “corned beef”, alcapurrias y bolitas de relleno de pana; y el surtido más grande, servido dentro de una caja de pizza con carne frita de cerdo, chicharrón de pollo, tostones, pastelillos de amarillo y alcapurrias.

De miércoles a viernes ofrecen sus famosos especiales de almuerzo, en horario de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. La selección de los cinco platos cambia diariamente, por lo que se debe entrar a sus redes sociales de Facebook e Instagram para obtener la información.

“Ya tenemos mamposteao con churrasco, con la arepa de gazpacho de bacalao y churrasco a la plancha. Vamos a tener un filete dorado empanado en chicharrón de Bayamón, que lo vamos a servir con una salsa criolla”, adelantó el comerciante. De hecho, muchas de las creaciones están inspiradas en el municipio que lo vio desarrollarse.

El vagón ofrece, además, cervezas locales e internacionales, coctelería y el trago oficial de la casa: el Mojito de Abu, una refrescante bebida preparada con Baileys. También, tienen mojitos de sabores como piña colada, pana, parcha, coco, acerola, fresa y, por su puesto, el original.

Negrón Torres se encarga de incorporar nuevos estilos en sus creaciones y, a la vez, mantener el secreto que le ponen las abuelas a sus platos: el amor.

El nombre de El Pastel de Abu, está inspirado en su abuela Margarita Martínez, que falleció un año antes de abrir el lugar y de quien recuerda deleitar uno de los mejores pasteles.

“Uno siempre tiene temor de dejar los trabajos por (pensar) si funcionará o venderá. Y a veces uno piensa que es mejor un dinero seguro trabajado que tirarse a aventurar. Pero lo primero es el miedo y eso, a estas alturas, ya se fue”, concluyó el chef tras destacar que proyecta abrir otros dos vagones.

“El Pastel de Abu” forma parte del complejo gastronómico Los Trailers, en la calle Barbosa del distrito histórico de Bayamón. Opera de miércoles a viernes, de 11:00 a. m. a 10:00 p.m.; sábados, de 1:00 p. m. a 12:00 a. m.; y domingos, de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. Más información al 787-387-9708 o a través de sus redes sociales.