Cambios provocados por la escasez

De hecho, Estados Unidos diversificó su producción, promoviendo variedades locales como el lumpo, el hackleback y el salmón (cuyas huevas no se consideran caviar), que han ganado reconocimiento por su calidad y accesibilidad, siendo sustitutos al caviar tradicional del esturión. Esto ha permitido que, lo que antes eran precios prohibitivos e inalcanzables para muchos, sean ahora más accesibles. Claro está, todavía hay marcas que son exclusivas y que tienen precios fuera del alcance de la mayoría de las personas.

Cómo se prepara el caviar

La preparación del caviar es una tarea meticulosa, que requiere paciencia y cuidado. “Hay dos formas, siendo la más tradicional, en la que se sacrifica el pescado, se hace una cesárea y se extraen los huevos. La otra forma es una manual, donde se mantiene al pescado vivo, y donde se le da un tipo de masaje y donde van saliendo los huevos poco a poco. Naturalmente, esto toma mucho tiempo y requiere mucha mano de obra, por lo que no es tan común” , explicó el chef Cuevas, que recientemente inauguró en hotel Condado Vanderbilt la barra de champán y caviar Marabar by 1919 , que forma parte del 1919 Restaurant .

¿A qué sabe el caviar?

“Hasta ahora, lo más que le ha fascinado al público es que nosotros aquí estamos buscando que las personas entiendan que el caviar es un alimento divertido, que no es algo serio que se come ceremoniosamente y, sobre todo, que no tiene que ser necesariamente algo caro y que es inaccesible”, explicó el chef Cuevas, quien trabaja en el Condado Vanderbilt desde el 2012. “Queremos que las personas disfruten de la espectacular vista del mar que tenemos aquí, que coma bien, la pasen sensacional y quieran volver por más”.