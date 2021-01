El hotel Condado Vanderbilt da comienzo al nuevo año con variadas experiencias en el restaurante 1919, Ola Ocean Front Bistro y The Spa at Condado Vanderbilt que se llevarán a cabo a durante el mes de enero.

“Ya sea para degustar deliciosos menús o para cuidar de nuestro cuerpo y consentirnos, el Hotel Condado Vanderbilt ofrece al público una diversidad de experiencias a escoger para comenzar el año de una manera estimulante y placentera. Nos hemos preparado para recibirles en el ambiente de confort y lujo que nos caracteriza, a la vez que tomamos todas las medidas de salud y seguridad necesarias durante este tiempo,” dijo su gerente general Ben Tutt en un comunicado de prensa.

Como parte de su “Wine Event Series”, el restaurante 1919 presentará “Cena Griega”; una experiencia gastronómica diseñada por el chef ejecutivo Juan José Cuevas, que incluye una cena de cinco cursos acompañados de una colección de vinos griegos distribuidos por Ambrosia Fine Wines. La “Cena Griega” se llevará a cabo el viernes, 22 de enero de 2021, a las 7:00 p.m. El pareo de cena y vinos tiene un costo de $169.00 por persona, no incluye impuestos ni propinas, el estacionamiento es libre de costo. Los espacios son limitados. Para reservar debe llamar al (787) 724-1919 o [email protected] o acceder a www.1919restaurant.com, www.opentable.com/1919-restaurant.

Mientras que, a lo largo del mes de enero, Ola Ocean Front Bistro, ofrecerá el “Pancake Delight”, destacando sus distintivos pancakes en su menú de brunch a la carta. Los comensales podrán crear sus pancakes, escogiendo entre la mezcla tradicional o especiada y acompañarlos de compota de manzana, nueces confitadas, granola de chocolate, glaseado de canela, salsa de dulce de leche, ricotta batida, crema batida de mango o guineos caramelizados. Para completar la experiencia, pueden seleccionar entre siropes de melaza, limoncillo o tocineta - Maple. Las reservaciones para “Pancake Delight” se realizan a través de www.opentable.com/ola-ocean-front-bistro-condado-vanderbilt. El menú está sujeto a cambios. Los clientes de Ola Ocean Front Bistro reciben una tarifa especial de $10.00 en estacionamiento tipo valet.

En temas del cuidado de la piel y mimar el cuerpo, The Spa en el Hotel Condado Vanderbilt presenta varias ofertas de terapia de frío y calor con beneficios para la salud, el rendimiento físico y la estética. La nueva terapia usa el sistema Pagani Cryo T—Shock, único en el mundo de la estética que emplea la tecnología de shock termal. Dependiendo del efecto deseado, el sistema alterna calor y frío a diversas temperaturas, periodos de tiempo y secuencias para matar células grasas, reducir las señales de la celulitis, reafirmar la piel y estimular su elasticidad y reducir las señales generales de envejecimiento.

En el mes de enero, The Spa estará ofreciendo faciales anti-envejecimiento de 50 minutos de duración, comenzando en $249.00 por sesión, al que pueden añadirse sesiones individuales, de 20 minutos, para el área del escote o de la papada, por $149.00 cada uno. Además, pueden agendarse tratamientos adelgazantes de 90 minutos, desde $399.00 por área, que pueden complementarse con un tratamiento de relajación y recuperación de hombros de 30 minutos, por $100.00. Los costos indicados para cada tratamiento no incluyen impuestos ni propinas. The Spa abre de miércoles a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Para consultas y citas llamar al (787) 977-6710 o (787) 721-5500 ext. 8610 o escriba a [email protected].