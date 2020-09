“Abrir un restaurante es fácil, lo difícil es mantenerlo”, asegura Wilo Benet chef y propietario de Wilo Eatery and Bar. “Erróneamente, hay gente que piensa que la dificultad está en inaugurar un restaurante, y están equivocados. Es probable que este fracase si se monta sin tener el presupuesto y el entrenamiento necesarios. Son muchos los factores que entran en juego para tener éxito y uno de los más importantes es entender el oficio. El mundo de la gastronomía no es la excepción. En nuestro caso se trata de un tema de salud. No dominar la técnica de mantener limpio un lugar y manejar los alimentos correctamente es grave, porque estás lidiando con la salud del público”.

El intercambio con Benet se da en el marco de dos noticias. La primera: el estado deplorable en el que se encontraba la cocina de LatinStar, un local en Condado que el Departamento de Salud (DS) clausuró por la falta de higiene.

La inquietud entre los comensales no se ha hecho esperar. Muchos han respaldado sus lugares favoritos. En cambio, otros se preguntan cuáles son las señales que indican que los protocolos de higiene estipulados por el Departamento de Salud se están siguiendo.

La segunda información trata del proyecto Ley de Cocinas Abiertas, que el representante José “Memo” González presentará y en el que propone que todo comensal tiene “derecho visual de los aspectos de las condiciones higiénicas de las áreas de las cocinas” de los restaurantes.

Dos chefs, un propietario de restaurante y una especialista en seguridad de alimentos explican la realidad de lo que es manejar un negocio de comida, cómo saber si este está siguiendo las normas de salubridad, las repercusiones que tiene un caso como el de LatinStar y un proyecto de ley como el del representante González.

Cocina abierta

“Un proyecto como el de Cocinas Abiertas lo que denota es el desconocimiento del negocio. Esto va en contra de los estatutos de Salud. Es como si yo llegara a una farmacéutica y dijera que quiero ver la línea de producción. Es absurdo. Imagínate, cada vez que alguien quiera entrar a ver la cocina tiene que ponerse, redecilla, guantes, cubrirse los brazos, para evitar contaminar la comida. Además, se presta a malentendidos ya que quien no sabe cómo opera una cocina no necesariamente va a entender que en momentos de ‘rush’ el área no se va a ver recogida, como las que se ven en el #KitchenChallenge, porque está en plena producción y no sería normal”, afirma Wilo Benet.

El riesgo de tener a alguien pululando por el área del comedor o cerca de la cocina no se limita a la conservación de los platos que se están elaborando y sirviendo, sino también a la seguridad.

Mario Jiménez Hernández, chef y propietario de Chotis en Ávila estipula que esta propuesta añade complejidad y riesgo a su operación.

"Aunque sea mirando desde afuera, algo como esto no solo va en contra de los estatutos del Departamento de Salud, sino que es un peligro. Tener a una persona que no pertenece al equipo interrumpe y puede provocar un accidente. Un plato caliente, una caída, agua hirviendo, cualquier cosa puede provocar un accidente lamentable. ¿Qué pensarían las agencias de seguro? Los costos de las pólizas se dispararían tremendamente. Los desafíos a los que nos enfrentamos los restaurantes en estos tiempos son muchos y esto acabaría por hundir muchos negocios que están en un hilo. Con esto del COVID-19 hemos tenido que invertir dinero y esfuerzo para extremar las medidas de seguridad para que nuestros clientes se sientan seguros.

Mario consecuentemente pasa las inspecciones de Salud con excelentes calificaciones. Para él, mantener su restaurante inmaculado no es solo un deber sino un tema de orgullo y amor a la profesión.

“Soy muy responsable, y sé que muchos colegas también lo son, por lo que mantengo mi restaurante en óptimas condiciones. Todo el que ha visto mi cocina sabe que ahí no hay sorpresas, pero que se imponga algo como esto es contraproducente. Amo mi trabajo y el día que entre por la puerta de mi local y no me alegre de comenzar una jornada dejo de trabajar. Además, para el que nos visita hay muchas otras maneras de asegurarse de que el lugar es seguro. La experiencia empieza con la primera persona que te recibe y ya desde ahí tú sabes si un lugar está limpio o no. Yo desayuno, almuerzo y ceno en mi restaurante. ¿Lo haría si no supiera que es seguro?”.

Uniformes manchados, baños sin papel y malolientes, superficies pegajosas, cubertería y cristalería sucia, falta de cuidado en los detalles como luces fundidas, pintura sin retocar, son según el chef, alarmas de falta de administración y cuidado.

Mildred Rivera, especialista en seguridad de alimentos, coincide, por su parte, en que la propuesta de ley de Cocinas Abiertas no es atinada y lo que hace es agravar el tema sanitario. “La gente lleva contaminación de la calle a las cocinas, muchos tocan las superficies, equipos, utensilios y alimentos. El Código de Alimentos es explícito en cuanto al cumplimiento de las normas de higiene de personal que entra a las cocinas. Para que proveedores o técnicos puedan entrar, tienen que cumplir con el Código también”.

PUBLICIDAD

A preguntas de si estos proveedores también tienen que certificarse, Rivera respondió: “No tienen, pero deberían para que entiendan el proceso. Ellos son el primer eslabón de la cadena. Y tal vez podrían darse cuenta de la importancia de suplir un producto de mejor calidad y en seguridad. Hay algunos que tienen mal manejo de las temperaturas y el almacenaje. Parte del Código en ‘Receiving’ (el negocio) debe tener una persona que inspeccione todo alimento que llega y rechace lo que no cumpla. La gente se cree que cocinar rico en la casa, le capacita para montar un negocio para el público y hay mucha diferencia. Tienes la vida o la salud del consumidor en tus manos”.